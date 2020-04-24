Ещё один большой кроссовер VW: производство начинается, хотя до дилеров SUV доберется нескоро

Китайский завод СП SAIC Volkswagen выпустил первый кузов для некой новой модели. Памятную фотографию, сделанную, очевидно, кем-то из сотрудников предприятия, опубликовало местное издание Cheshi. На транспаранте и расположенных рядом табличках указано название проекта – Lounge SUVe. То есть это будущий электрический кроссовер. Судя по всему, на снимке мы видим кузов серийного воплощения концепта ID. Roomzz, ведь именно Китай и станет первым рынком для этого SUV.

Напомним, прототип дебютировал в прошлом году на Шанхайском автосалоне. Как и остальные модели будущего «зеленого» семейства ID (в серию пока запущен лишь хэтч ID.3, да и то со скрипом), паркетник построен на платформе MEB. Точные габариты ID. Roomzz компания так и не раскрыла, известно лишь, что его длина составляет примерно пять метров.



У концепта сдвижные двери и камеры вместо зеркал, но конвейерный вариант этого добра, конечно, лишится. Зато должны сохранить минималистичный стиль в салоне – как у родственного хэтчбека ID.3. А еще в Volkswagen обещали, что товарный кроссовер будет доступен в семиместном исполнении. По неофициальным данным, в продажу SUV поступит под именем ID.6.

Концепт Volkswagen ID. Roomzz 1 / 3 Концепт Volkswagen ID. Roomzz 2 / 3 Концепт Volkswagen ID. Roomzz 3 / 3

О технике серийного кросса информации пока нет. Концепт оснащен двумя электромоторами (по одному на каждой из осей) и батареей ёмкостью 82 кВт*ч *(установлена под полом салона). Совокупная отдача ID. Roomzz – 306 л.с., с места до «сотни» он разгоняется за 6,6 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Заявленный запас хода – 450 км по циклу WLTP. Товарный паркетник, вероятно, тоже будет доступен с полным приводом (то есть с двумя электромоторами), а батарею можно будет выбрать.



Концепт Volkswagen ID. Roomzz 1 / 2 Концепт Volkswagen ID. Roomzz 2 / 2

На китайский рынок электрокроссовер Volkswagen выйдет лишь в следующем году. Впрочем, не исключено, что серийную версию покажут до конца 2020-го. «Эксклюзивом» для Поднебесной модель не станет – ее планируют продавать и в других странах, правда, пока неизвестно, на каких еще площадках «пропишется» кросс.



Между тем недавно в Китае стартовал выпуск другого большого кроссовера Volkswagen (уже с ДВС) – это серийное воплощение концепта SMV.