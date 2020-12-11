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  • Volkswagen превратит концепты ID Vizzion и Space Vizzion в серийные седан и универсал ID.6

Volkswagen превратит концепты ID Vizzion и Space Vizzion в серийные седан и универсал ID.6

11.12.2020 77 0 0

Очередным электромобилем семейства ID станет седан размером с актуальный VW Passat. Новинка ожидается в 2023 году.

 

Компании Volkswagen пришлось потратить немало денег и сил, чтобы сгладить последствия «дизельгейта»: в 2015 году компанию уличили в использовании незаконного ПО, которое позволяет ограничивать уровень выхлопов некоторых дизельных моторов на тестах. Кроме того, концерну нужно соблюдать строгие экологические нормы, действующие в Европе, поэтому VW продолжает инвестировать в развитие электрокаров. С этой целью было создано целое «зелёное» семейство, первенцем которого стал пятидверный хэтчбек ID.3. Второй моделью линейки является кроссовер ID.4, его официально показали в сентябре 2020 года. В дальнейшем ряд пополнят седан и универсал, которые «выросли» из концептов ID Vizzion и ID Space Vizzion.

На фото: концепт Volswagen ID Vizzion
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На фото: концепт Volswagen ID Vizzion
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Немецкий бренд представил четырёхдверный шоу-кар ID Vizzion весной 2018 года, а концептуальную «пятидверку» ID Space Vizzion – осенью 2019-го. Ранее предполагалось, что серийный «сарай» назовут Aero B. Однако теперь британский Autocar сообщает, что модель получит имя ID.6, а выпускаться она будет в двух типах кузова – седан и универсал. Новинке в конкуренты прочат будущие электрокары BMW i4 и Mercedes-Benz EQE. 

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Ожидается, что по габаритам «зелёная» новинка Volkswagen будет сравнима с нынешним Passat, однако внутренние пространство, скорее всего, окажется примерно таким же, как у снятого с производства Phaeton. В основу ID.6 ляжет платформа MEB, на которой базируются ID.3 и ID.4, а позже на ней же выйдет купеобразный кроссовер ID.5.

По предварительным данным, у Volkswagen ID.6 будут версии с задним (с одним электромотором) и полным приводом (с двумя электродвигателями). Напомним, совокупная отдача двухмоторной силовой установки концепта ID Space Vizzion составляет 340 л.с. Как сообщает издание, у наиболее мощного варианта с приставкой GTX к названию, получится разогнаться с места до «сотни» за 5,6 секунды, а заднеприводная модификация выполнит это упражнение за 8,5 секунды.

На фото: Volkswagen ID Space Vizzion
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На фото: Volkswagen ID Space Vizzion
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Для ID.6, вероятно, предусмотрят несколько вариантов батарей, как и для других представителей семейства. Ожидается, что ёмкость самого объёмного аккумулятора составит 84 кВт*ч, а запас хода на одной зарядке у новинки составит около 700 километров. Для сравнения, у наиболее дальнобойного варианта первенца линейки с батареей в 77 кВт*ч запас хода составляет 550 км (расчёт вели по циклу WLTP), а максимальный пробег у кроссовера ID.4 – 520 км.

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Компания намерена наладить выпуск седанов и универсалов ID.6 на своём заводе в Эмдене (Германия), здесь производят Passat и Arteon. Сейчас на площадке идёт масштабная модернизация, которая в дальнейшем позволит увеличить мощности до 300 тыс. машин в год. Первые экземпляры новой «электрички» сойдут с конвейера в 2023 году. Впоследствии выпуск ID.6 наладят и Китае.

Напомним, запуск на рынке первенца линейки ID хоть и задержался из-за проблем с софтом, но всё-таки недавно модель добралась до дилеров. Так, в Европе за первые два месяца продаж – сентябрь и октябрь – было реализовано 19 093 электрокара (данных за ноябрь пока нет).

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