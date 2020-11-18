Volkswagen превратит концепт ID. Space Vizzion в серийный универсал Aero B

Чтобы сгладить последствия так называемого «дизельного скандала» (в 2015-ом компанию уличили в использовании «хитрого» ПО, которое позволяет ограничивать уровень выхлопов некоторых моторов на тестах), а также чтобы соответствовать строгим экологическим нормам, действующим в Европе, концерн Volkswagen решил активно вкладываться в развитие электрокаров. Для этого было создано целое «зелёное» семейство, его первенцем стал пятидверный хэтчбек ID.3. По данным carsalesbase, в сентябре старосветские дилеры реализовали 8571 экземпляр (выход модели был задержан из-за проблем с софтом для «электрички»). Следом появился кроссовер ID.4, его представили в сентябре текущего года. Ещё одной новинкой обещает стать универсал линейки ID.



На фото: концепт Volkswagen ID. Space Vizzion

Предвестника будущей серийной модели – концепт Volkswagen ID. Space Vizzion – компания рассекретила накануне открытия автосалона в Лос-Анджелесе примерно год назад. Напомним, шоу-кар получил стандартный пятидверный кузов обтекаемой формы (его коэффициент сопротивления воздуха составляет 0,24), узкую головную оптику, отсутствие решётки радиатора, а также большой воздухозаборник, встроенный в передний бампер. Рейлинги на крыше перетекают в задний спойлер, задние фонари соединены между собой широкой полосой через всю корму, а в профиль заметны обычные боковые зеркала (нынешние концепты чаще всего снабжают камерами заднего вида).



В салоне концепта располагается минималистичная передняя панель в стиле «пятидверки» ID.3, при этом основной щиток приборов скорее напоминает узкую полоску. Вероятно, по задумке разработчиков, водитель в основном должен использовать большой проекционный экран дополненной реальности. Диагональ тачскрина мультимедийной системы у Volkswagen ID. Space Vizzion составляет 15,6 дюймов (у ID.3 – 10 дюймов).



Как рассказал генеральный директор подразделения Volkswagen Passenger Cars Ральф Брандштеттер, концепт ID. Space Vizzion станет серийной моделью под названием Aero B. Судя по словам топ-менеджера, опубликованным в соцсети LinkedIn, модель в 2023 году начнут выпускать на мощностях завода в Эмдене (Германия).



Ральф Брандштеттер также отметил, что у серийного универсала будут отличаться характеристики от тех, которые были у концепта. Так, по его данным, запас хода на одной зарядке у новинки семейства ID составит около 700 километров. Для сравнения, у наиболее дальнобойного первенца линейки запас хода составляет 550 км (расчёт вели по циклу WLTP), а максимальный пробег у кроссовера ID.4 – 520 км.



Напомним, в основе концепта ID. Space Vizzion лежит полноприводная версия модульной платформы MEB. Совокупная отдача электромоторов равна 340 л.с., их питает расположенная под полом литий-ионная батарея ёмкостью 82 кВт*ч. Запас хода у шоу-кара составляет 590 км. На разгон с места до «сотни» ему требуется 5,4 секунды. Вероятно, серийный автомобиль получит аккумулятор большей ёмкости, однако подробностей о нём пока нет.

Отметим, год назад предполагалось, что серийная версия универсала, созданного по мотивам ID. Space Vizzion, будет представлена уже в конце 2021 года, теперь же известно, что автомобиль окажется на конвейере не раньше 2023-го. Позже появится также и седан, созданный на базе концепта ID. Vizzion.

