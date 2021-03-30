Родственный VW Polo купеобразный кроссовер для Европы: это Taigo, и он нам уже знаком

Пока все взбудоражены новостью о возможном переименовании немецкого бренда в Штатах, сам Volkswagen начал рассекречивать свежий паркетник для европейского рынка. Под новым названием скрывается модель, которую уже давно продают в Южной Америке. Европейцам же обещаны «спорт», моторы TSI и «множество систем помощи». Выпуск модели наладят на испанском заводе концерна.

Компактный купеобразный кроссовер в гамме Volkswagen появился еще минувшей весной. Модель разработана бразильским подразделением марки, в Бразилии же налажено производство, оттуда ее также поставляют в другие страны Южной Америки. В этом регионе паркетник зовется Nivus. Между тем еще до полноценной презентации «купе» было объявлено о том, что оно появится и в Европе. И вот опубликованы первые дизайн-скетчи «старосветской» версии. Вдобавок выяснилось, что для европейского рынка подобрали другое имя, причем, согласно традиции, заведенной для SUV-линейки, оно на букву T – Taigo. Правда, название пока не расшифровывается.

1 / 2 2 / 2

В компании «старосветский» паркетник называют «спортивным». Судя по литере R на радиаторной решетке, перед нами кросс с обвесом R Line. От бразильского Nivus машина на картинках отличается более массивными бамперами и выставленными напоказ сдвоенными патрубками выхлопной системы, у решетки Taigo – крупные «соты», плюс заменили начинку в фарах и фонарях. Кстати, в Европе светодиодная головная оптика будет уже «в базе». А еще спереди и сзади появились светящиеся полоски, коих нет у Nivus.



Салон Taigo пока не засвечен, при этом кросс-купе обещан «цифровой кокпит», то есть количество физических кнопок и шайб, видимо, сведут к минимуму. Также будет множество систем помощи водителю, но какие именно – не уточняется.

1 / 2 2 / 2

Напомним, Nivus/Taigo построен на платформе MQB A0, она же лежит в основе еврохэтча VW Polo и кроссовера VW T-Cross. Габариты европейского варианта еще не озвучены. Длина бразильского Nivus составляет 4266 мм, ширина – 1757 мм, высота – 1493 мм, колесная база – 2566 мм, объем багажника – 415 литров. Для сравнения, размеры пятидверного Polo, предназначенного для Европы: 4053/1751/1461 мм, расстояние между осями – 2551 мм. Габариты «старосветского» T-Cross: 4108/1760/1584 мм, колесная база такая же, как у хэтча. Объем багажника – 351 и 385 л соответственно.



Volkswagen Nivus для Южной Америки 1 / 4 Volkswagen Nivus для Южной Америки 2 / 4 Volkswagen Nivus для Южной Америки 3 / 4 Volkswagen Nivus для Южной Америки 4 / 4

Для Taigo заявлены «экономичные» бензиновые моторы TSI, но пока без подробностей. Немецкие СМИ прочат модели двигатели от T-Cross: «турботройку» 1.0 TSI (95 или 110 л.с.) и «турбочетверку» 1.5 TSI (150 л.с.), коробки – 5МКП, 6МКП или семиступенчатая роботизированная DSG (в зависимости от двигателя). В Бразилии Volkswagen Nivus доступен с безальтернативным мотором 1.0 TSI, который традиционно для этой страны питается как бензином (116 л.с.), так и этанолом (128 л.с.), ему положен классический шестиступенчатый «автомат». Полный привод для «купе» не предусмотрен в принципе, только передний.



Производство VW Taigo для Европы наладят на испанском предприятии, премьеру кроссовер справит грядущим летом, а в продажу он поступит в конце года. О планах вывести «купе» на российский рынок Volkswagen пока не заявлял.