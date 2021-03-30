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Volkswagen переименуют в Voltswagen, и это не подготовка к 1 апреля

30.03.2021 563 0 0

Американские СМИ сообщили о грядущем переименовании марки Volkswagen в США в Voltswagen – таким образом немецкий автопроизводитель хочет подчеркнуть свою приверженность идее электрификации модельного ряда.

 

В прошлом году автопроизводители отпраздновали 1 апреля вяло, так как мир погружался в депрессию и карантин в связи с пандемией COVID-19, а вот 1 апреля 2019 года оказался богатым на корпоративный юмор. В числе синтетических шуток было переименование марки Citroën в Германии в Zitrön — дескать, так немцам так будет проще её читать и произносить. Дата публикации новости не оставляла сомнений в её фейковости, а вот вчерашний вброс про переименование Volkswagen в США, похоже, не шутка.

CNBC и USA Today почти одновременно сообщили, что Volkswagen случайно, за месяц до назначенного срока опубликовал пресс-релиз о переименовании электромобилей в Америке с Volkswagen на Voltswagen. Релиз был датирован 29 апреля, но вышел в свет 29 марта. Его быстро удалили, но информация утекла в Сеть и стала поводом для новостей.

Запросы СМИ на эту тему немецкая компания пока игнорирует, но издание Automotive News со ссылкой на собственные источники сообщило, что планы по переименованию действительно есть. Вывести на американский рынок новую марку планировалось в мае, то есть почти сразу после начала продаж в США электрического кроссовера Volkswagen ID.4. Теперь же в связи с утечкой официальное объявление о переименовании, скорее всего, будет сделано в ближайшее время. Судя по молчанию немецких автомобильных СМИ на эту тему, у них уже есть официальный релиз, просто они строго выдерживают эмбарго.

Volkswagen ID.4

В Европе электромобили Volkswagen переименовываться не будут, а между тем именно в Европе ещё в 2013 году немецкая компания использовала имя Voltswagen для рекламы нового тогда субкомпактного электрического хэтчбека e-up! Выходит, что имя Voltswagen – это консерва, которая пригодилась для экспансии на американский рынок электромобилей. Добавим, что до 2020 года имя Volt носила гибридная модель Chevrolet, но теперь это имя не используется, так что вряд ли американские покупатели будут путаться.

В начале этого года корпорация General Motors сменила дизайн своего логотипа, чтобы подчеркнуть переход на электромобили. К 2035 году GM хочет полностью отказать ДВС. Volkswagen отказываться от ДВС пока не собирается, но к 2025 году хочет стать крупнейшим в мире производителем электромобилей.

UPD: Как мы и ожидали, после утечки информации Volkswagen официально подтвердил факт переименования марки в США на Voltswagen, местное подразделение немецкой компании теперь называется Voltswagen of America. Эмблему менять не планируется, но у электромобилей у неё будет голубой фон вместо тёмно-синего.

США электромобиль бизнес Volkswagen

 

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