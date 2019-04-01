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День дурака в автопроме: шутят Jeep, Mitsubishi и Porsche

День дурака в автопроме: шутят Jeep, Mitsubishi и Porsche

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В третьей, финальной дозе потешных новостей, подготовленных автопроизводителями к 1 апреля, знакомим вас с седаном Jeep, «папамобилем» Mitsubishi и QR-эмблемой Porsche.
 

Каждый шутит, как может, и понятно, что далеко не все шутки получаются смешными, но, как говорится, других юмористов в автопроме у нас для вас нет. Эстеты, порядком уставшие сегодня от потока фейковых новостей, могут утешиться тем, что скоро всё это прекратится, и уже завтра жизнь вернётся в более-менее нормальное русло. А пока полюбуйтесь на первый в истории марки Jeep седан, представляющий собой Chrysler 300 с топорненько пририсованной к нему в «фотошопе» мордой от рестайлингового Jeep Cherokee. Дичь, скажете? Теоретически кросс-седан или кросс-универсал Jeep вполне мог бы появиться и расширить аудиторию бренда, но у Fiat Chrysler Automobiles денег на такие эксперименты сейчас нет – итало-американский концерн остро нуждается в союзнике, который позволил бы ему обновить ключевые, наиболее массовые модели легковых брендов. Кстати, осенью 2017 года о появлении дорожной линейки Road Rover заикнулась британская марка Land Rover.

Mitsubishi

Российское представительство Mitsubishi между тем продолжает развивать шуточную идею удлинённого кроссовера Outlander: два года назад к 1 апреля пиарщики придумали стреч-версию XXXL с уникальным оснащением вроде таблеток от моли и кристаллов «Свердловски», а теперь популярный SUV превратился в «папамобиль». Эта метаморфоза, очевидно, является ответом на блестящий и далеко не шуточный кинодебют УАЗа Пикап в сериале «Новый Папа» итальянского режиссёра Паоло Соррентино, но Outlander трактует слово «папамобиль» буквально: японский кроссовер будет возить не понтифика, а многодетное семейство. Новая спецверсия имеет 9 посадочных мест, из которых четыре расположены в багажнике вдоль бортов друг напротив друга. Во многих странах, к слову, такая компоновка давно объявлена небезопасной и противозаконной, но для 1 апреля вполне сгодится. Пресс-служба Mitsubishi обещает наладить сборку 9-местного Аутлендера на заводе в Калуге.

Porsche

Шутка фирмы Porsche тоньше, и вполне могла бы сойти за правду, если бы вышла в эфир не 1 апреля: якобы специально для электромобиля Taycan придумана новая эмблема, на которой лошадь заменена QR-кодом. Его, соответственно, можно отсканировать камерой смартфона, преобразовать в ссылку и отправиться в дивный цифровой мир Porsche. Гравировка QR-кода смотрится на эмблеме оригинально и органично, так что, возможно, эта одни из тех немногих шуток, что вполне имеют право не только на существование, но и на коммерческое воплощение, хотя бы в виде опции.

Курьезы 1 апреля день дурака шутка шутки юмор Jeep Mitsubishi Porsche
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