Папа может: УАЗ Пикап снялся в продолжении культового сериала «Молодой Папа»

Ульяновский автозавод с радостью откликнулся на просьбу продюсеров сериала предоставить им автомобиль для съёмок. Премьера намечена на ноябрь этого года.

В 2016 году сериал «Молодой Папа» итальянского режиссёра Паоло Соррентино с британским актёром Джудом Лоу в главной роли потряс мировую кинообщественность – прежде столь сильного идейного и эстетического высказывания на религиозную тему в многосерийном формате публика не видела. Сериал до сих пор находится в горячей ротации онлайн-кинотеатров и вызывает ожесточённые споры, а Соррентино тем временем снимает долгожданное продолжение, которое получило название «Новый Папа».

Мировая сериальная практика показывает, что продолжение редко бывает столь же успешным, как первый сезон, тем более что после оглушительного успеха «Молодого Папы» ожидания зрителей от Соррентино просто запредельные, но если случится чудо и «Новый Папа» окажется столь же крутым, то УАЗ получит лучший продакт-плейсмент, какой себе можно только представить. Другие автопроизводители готовы были бы отдать миллионы евро, чтобы засветиться в таком сериале, но продюсеры выбрали именно УАЗ.

По словам пресс-службы УАЗа, продюсеры сериала через итальянского дистрибутора сами обратились на завод, посчитав УАЗ Пикап идеальной машиной для Папы.

Напомним, что в сентябре прошлого года битопливные Пикапы были сертифицированы в Европе и вышли на рынок Италии, так что нет ничего удивительного в том, что они попали в поле зрения создателей сериала «Новый Папа». Уникальный «папамобиль» для съёмок был создан в сотрудничестве с местным тюнинг-ателье, которое соорудило для Пикапа специальную прозрачную будку для понтифика и внедрила в задний бампер специальную откидную лесенку, чтобы в эту будку было удобно заходить.

На днях съёмки с участием Патриота проходили в Ватикане, и очевидцы, конечно, тут же бросились фиксировать процесс на свои смартфоны, снимки разлетелись по соцсетям. Роль Папы в новом сезоне, как видно по фотографиям, исполнил американский актёр Джон Малкович, но Джуд Лоу, по слухам, тоже будет, хотя сценарий, разумеется, пока не разглашается.

Отметим, что УАЗ в последнее время невероятными темпами осваивает видеофромат: от кривенькой сентябрьской онлайн-презентации обновлённого Патриота он к ноябрю дорос до вполне сносного клипа-манифеста на музыку Бориса Гребенщикова, а теперь вот и в «Новом папе» засветился. Страшно подумать, что же будет дальше…