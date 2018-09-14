Европейцы довольны качеством УАЗов: битопливные Пикапы выходят на рынок Италии

Ульяновский автозавод благополучно сертифицировал модель Пикап по экологическим нормам Евро-6 и готовится начать продавать их в Италии. Впоследствии УАЗы появятся и в других странах Евросоюза.

С Италией у УАЗа давняя дружба: еще в 60-х годах прошлого века СССР завод начал поставлять в эту страну внедорожники УАЗ-469 и «буханки» УАЗ-450, а в 1978 году УАЗ-469 даже получил первый приз чемпионата Италии по автокроссу в Сан-Ремо — «Серебряный домкрат». Привезенные во времена СССР машины (более 13 тысяч штук) до сих пор эксплуатируются в качестве экскурсионных машин для поездок на вулканы, трудятся в геологической разведке и в горноспасательных службах, доставляют воду и продукты питания в отдаленные и труднодоступные деревни.

Скоро старые изношенные «уазики» смогут заменить новенькие Пикапы: Министерство транспорта и инфраструктуры Италии выдало на эту модель ОТТС (Одобрение типа транспортного средства), а местная фирма LPG Lovato снабдила Пикапы газобаллонным оборудованием, так что теперь 2,7-литровый двигатель ЗМЗ может работать как на бензине, так и на сжиженном газе, при этом он отвечает экологическим нормам Евро-6.

В ходе аудита представители сертификационных органов внимательно изучили уазовские системы контроля качества на производстве и не предъявили к ним никаких претензий. Теперь УАЗ может продавать свои модели без ограничений по количеству на всей территории Евросоюза, и в первую партию войдут сразу тысяча автомобилей. В перспективе УАЗ хочет привезти в Европу коммерческую модель Пикап и внедорожник Патриот — последний, очевидно, после очередного планового обновления, сборка модернизированных машины начнется уже 20 сентября.

Наверняка европейцев заинтересовал бы и перспективный кроссовер УАЗ-3170, разработки которого велись с 2014 года, но на днях гендиректор компании Sollers Вадим Швецов заявил, что УАЗ выпускать эту модель не будет.

В России, к слову, спрос на уазовские Пикапы растет, несмотря на общую отрицательную динамику продаж бренда: с января по июль 2018-го дилеры продали 2001 Пикап, что на 40,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас УАЗ Пикап уверенно лидирует по продажам в своем сегменте: дышавший ранее ему в затылок японский пикап Toyota Hilux немного отстал — за первые семь месяцев этого года реализовано 1540 штук. Между тем на российский рынок грозится выйти индийский пикап Mahindra, который обещает более привлекательные, чем у УАЗа, цены.