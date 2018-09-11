Кроссовера не будет: УАЗ отказался от проекта 3170

Генеральный директор компании Sollers Вадим Швецов заявил, что Ульяновский автозавод не будет выпускать компактный кроссовер с несущим кузовом. Но некая новая модель под другим брендом все же возможна!

В июне в Сети появилась информация о том, что УАЗ в очередной раз возобновил в очередной раз приостановленные работы над проектом 3170 и даже готовит для него 2,3-литровый бензиновый турбомотор мощностью 150-170 л.с. Разработка кроссовера началась еще в 2014 году в рамках проекта «Кортеж» и Единой модульной платформы (ЕМП), но впоследствии о модели стали поступать противоречивые сведения, основанные на слухах и домыслах. В интернет уплыла единственная фотография одного из полноразмерных макетов кузова и несколько патентных изображений экстерьера и интерьера.

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Год назад Вадим Швецов заявлял, что УАЗ ведет над кроссовером «напряженную работу», а Колёса.ру опубликовали рендеринговые изображения будущей новинки. Предполагалось, что на конвейер УАЗ-3170 встанет в 2020 году, затем срок запуска был сдвинут на 2022 год, и вот теперь выяснилось, что кроссовера не будет вообще. Об этом Швецов сообщил во Владивостоке на полях Восточного экономического форума-2018, его слова цитирует агентство РИА Новости:

«3170… этот проект очень сильно преобразовался, как УАЗ-3170, именно монокок — такого не будет, скорее всего, это будет другой бренд и другая концепция, другая конфигурация проекта. По бренду пока не решено, но это не будет кроссовер УАЗ. У нас есть много всяких брендов, будем выбирать, там будет другой тип транспортного средства. То, что мы хотели сделать — маленький внедорожник под брендом УАЗ, такого в нашей коллекции не будет. Это будет инновационное транспортное средство, скорее всего, под другим брендом».

Под монококом гендиректор, очевидно, имеет ввиду обычный несущий кузов, а вот дальнейшее направление развития проекта 3170 очерчено весьма туманно. Под другим, инновационным транспортным средством может скрываться все что угодно, вплоть до беспилотного электромобиля…

Силы же конструкторов УАЗа целиком брошены на модернизацию Патриота. Модернизация эта, судя по всему, будет длиться вечно, так как работы над преемником флагманской модели, по слухам, сейчас тоже не ведутся…

Вечером 20 сентября УАЗ обещает показать в прямом эфире на своем Ютуб-канале начало сборки обновленного Патриота 2019 модельного года. Внедорожник получит бензиновый 2,7-литровый двигатель ЗМЗ-Про мощностью 150 л.с. и опциональный 6-ступенчатый автомат фирмы Punch Powertrain, доработанную переднюю подвеску с поворотными кулаками открытого типа (они позволили сократить радиус разворота на 0,8 м), более жесткую рулевую трапецию и ряд других новшеств, о которых мы подробно расскажем уже после презентации. Когда и по каким ценам обновленный Патриот поступит в продажу, пока неизвестно.

Обновленный Патриот должен остановить затяжное падение продаж автомобилей марки УАЗ на российском рынке: с января по август этого года реализовано 23 576 внедорожников, на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, при том что рынок за восемь месяцев 2018-го вырос на 16,2%.