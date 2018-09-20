Ульяновский автозавод решил в прямом эфире на Ютубе показать сборку обновленного Патриота. Увы, зрители медиа-порыв отечественного автопроизводителя не оценили и обвинили его в подлоге.

20 Сен Днём с огнём: УАЗы начали красить без шагрени или вся правда об обновленном Патриоте

А был ли мальчик, то есть прямая трансляция? Начало эфира было назначено на 18:00 по московскому времени (в 19:00 по ульяновскому), но зрители быстро разглядели за спиной одного из ведущих заводские часы, по которым сделали вывод, что запись велась днем, после 13:00. Соответственно весь эффект живого общения со зрителем оказался наигранным, а фразы «только что к нам поступил вопрос» вызывали смех и раздражение в комментариях.

Процесс сборки во время двухчасовой трансляции показывали фрагментарно с упором на второй час, а бόльшую часть времени зрители наблюдали разговаривающих друг с другом ведущих – автожурналистов Алексея Шарапова и Андрея Ломанова. Время от времени к их беседе присоединялись уазовские начальники, которым от имени зрителей задавались всевозможные каверзные вопросы. Катарсис случился во время интервью с директором по качеству Андреем Солдатовым. На вопрос о коррозионной стойкости «уазиков» он заявил буквально следующее: «Коррозия значительно улучшится уже в этом году». Понятно, что оговорился, но ведущие его почему-то не поправили…

На этапе покраски ведущие ударились в пространные рассуждения о качестве покраски современных автомобилей, в том числе из премиум-сегмента, и сделали неожиданный вывод о том, что УАЗы теперь красят без шагрени, тогда как у некоторых люксовых автомобилей есть «апельсиновая корка». Для наглядности ведущие подошли к одному из уже собранных Патриотов и стали светить на его капот фонариком смартфона, чтобы наглядно продемонстрировать высокое качество окраски, но снимавшая все это профессиональная камера показала, что шагрень есть, и зрители буквально захлебнулись от гнева:

«Вы бредите с фонариком. Там и без фонаря шагрень такая, что мама не горюй. Печально так-то позориться!!!»

Возможно, что пресловутая «апельсиновая корка» – всего лишь оптический эффект, и на самом деле качество покраски УАЗов теперь великолепное, но зачем же тогда нужно было так подставляться с картинкой?

В общем, многих зрителей уровень реалити-шоу с завода категорически не устроил:

«Это просто камеди»

«Похоже, сценарий писал лично директор завода!»

«Достали, пошел спать»

Будем надеяться, что уазовская PR-служба учтет критику в своих будущих медиа-проектах, а между тем завод благополучно запустил в производство в очередной раз обновленный Патриот.

Обновок немного, но они все нужные, полезные. Увы, давно ожидаемого потребителями автомата (6-ступенчатой гидромеханики фирмы Punch) придется подождать еще – как минимум до весны следующего года.

Двигатель же у Патриота теперь ЗМЗ Про – это улучшенная версия прежнего 409-го мотора с рабочим объемом 2,7 л, уже известная по коммерческой модели УАЗ Профи. Благодаря увеличенной степени сжатия, измененным фазам газораспределения, усиленной головке блока цилиндров, двухрядной цепи, новым поршням, клапанам и распредвалам мощность выросла со 135 до 150 л.с., а крутящий момент с 217 до 235 Нм, при этом пик тяги сместился вниз и достигается при 2650 об/мин, а не при 3900, как было ранее. «Кормить» мотор Патриота можно по-прежнему 92-м бензином.

В паре с более мощным мотором трудится доработанная 5-ступенчатая МКП: улучшена избирательность привода, уменьшены ходы и усилие включения передач, рычаг теперь составной и снабжен демпфером холостого хода.

Новое сцепление фирмы Luk и ведомый диск дополнены демпфером холостого хода, а новая выжимная пружина позволила на 20% уменьшить усилие нажима на педаль сцепления.

В переднем мосту появилась более жесткая рулевая трапеция с демпфером от УАЗа Профи. От него же Патриоту достались поворотные кулаки открытого типа и уменьшенный угол наклона шкворней. Эти изменения позволили сократить радиус разворота на 0,8 м и уменьшить люфт руля.

Подвеска стала помягче: новые амортизаторы – по кругу, а в заднем мосту – двухлистовые рессоры вместо прежних трехлистовых и уменьшенная с 21 до 18 мм толщина стабилизатора поперечной устойчивости.

В сумме проведенная над ходовой частью работа должна сделать Патриот более послушным и приятным в управлении.

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В салоне стало тише благодаря увеличенной площади шумоизоляционного покрытия моторного щита и модернизированным уплотнителям в проемах боковых дверей, а в проеме багажной двери появился двойной уплотнитель. Изменена система вытяжной вентиляции: выходные отверстия теперь расположены не на внутренней части потолка багажного отсека, а в районе заднего бампера – циркуляция воздуха стала более равномерной.

Наконец, в салоне появились поручни: два на передних стойках кузова – для водителя и переднего пассажира, два на средних – для пассажиров заднего сиденья.

Цены на обновленный Патриот еще не объявлены, но кто-то из дилеров уже слил их в интернет: от 766 500 до 1 049 000 рублей, то есть на 30-35 тысяч рублей дороже, чем просили за дореформенный внедорожник. Живые машины появятся у продавцов в октябре.