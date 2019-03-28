Fiat Chrysler Automobiles опять ищет партнёра – никто не хочет связываться!

В последнее время деловые СМИ пестрят заголовками о возможном слиянии FCA с другими крупными автомобильными компаниями, но потенциальные партнёры как-то подозрительно резко эти слухи опровергают. Что же не так с итало-американским концерном?

В прошлом году Fiat Chrysler Automobiles отгрузил своим дилерам 4,84 млн автомобилей, что на 2% больше, чем в 2017-м, а чистая прибыль выросла на 3% и составила 3,6 млрд долларов. Вроде всё не так плохо? Увы, бременем для концерна являются его европейские марки, обновление модельных рядов которых буксует на протяжении последних десяти лет ввиду недостаточного финансирования. Продажи Fiat в прошлом году в Европе упали на 9,3% до 697 977 единиц, Alfa Romeo просела на 3,9% и реализовала 83 438 автомобилей, дышащая на ладан Lancia благодаря итальянским патриотам смогла продать 48 609 машин (-19,8%), лакшери-бренд Maserati нашёл 8074 покупателя (-16,5%). А вот марка Jeep в 2018-м совершила в Европе настоящий прорыв, нарастив продажи на 53,4% до 165 058 единиц.

Теперь перенесёмся в США, ключевой для FCA рынок. Здесь локомотивом продаж выступает Jeep: в прошлом году эта марка реализовала 973 227 автомобилей (+17,5%), на втором месте пикапы Ram – продано 597 368 шт. (+7,3%), на третьем Dodge – 459 324 шт. (+2,8%). А вот у Крайслера дела плохи: продажи упали на 12% и составили лишь 165 964 единицы. Руководство FCA даже подумывало похоронить американскую марку вместе с итальянской Лянчей, но тогда пришлось бы переименовывать весь концерн, так что существование Chrysler, скорее всего, продолжится в тлеющем режиме.

В общем, из статистики видно, что FCA неплохо освоился в сегментах SUV и маслкарах, но сдаёт позиции в сегменте массовых легковушек. Очевидно, что без них в Европе делать нечего – это уже поняли GM и Ford, объявившие о капитуляции с рынка Старого Света. FCA пока держится и отчаянно ищет партнёра, с которым мог бы разделить затраты на обновление модельных рядов европейских брендов. Но это, так сказать, задача ближайшего времени, и куда более веским поводом для потенциального союза FCA с другой крупной автомобильной компанией является необходимость разделить затраты на разработку электромобилей и беспилотников, с которыми сейчас связывается будущее всего мирового автопрома. Данные направления у Fiat Chrysler Automobiles находятся в зачаточном состоянии, особенно электромобили, на которые у прежнего руководителя концерна Серджио Маркионне, скончавшегося в июле прошлого года, была стойкая аллергия.

Разработка массовых конкурентоспособных электромобилей и беспилотников требует десятков миллиардов долларов инвестиций, и таких денег у FCA сейчас нет. Справедливости ради скажем, что даже для финансово более успешных компаний это слишком тяжёлое бремя, ставшее причиной образования новых альянсов в автоиндустрии, в частности между VW и Ford и между BMW и Daimler. Пару лет назад FCA вёл переговоры о слиянии с Geely, но китайцы хотели оттяпать лишь марку Jeep, и Маркионне правильно сделал, что не продал – без неё FCA сейчас был бы совсем на дне. Теперь новое руководство во главе с Майком Мэнли ищет альтернативных союзников, и в течение последней недели деловые СМИ сообщали, что FCA ведёт переговоры с Groupe PSA и альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi, но боссы этих компаний уже поспешили опровергнуть слухи о возможном сотрудничестве. Сегодня от потенциальной сделки с FCA открестился и концерн Volkswagen, которому немецкая пресса стала задавать наводящие вопросы.

Всё дело в том, что FCA, в сущности, нечего предложить потенциальным партёрам, она не обладает уникальными технологиями. Groupe PSA, конечно, могла бы заинтересовать возможность начать с помощью FCA выпуск полноприводных автомобилей, которых французам очень не хватает, например, на российском рынке, но в Европе эта проблема стоит не так остро, к тому же интеграция платформ FCA в модельные ряды французских марок заняла бы несколько лет и потребовала бы радикального пересмотра бизнес-планов. Французы к этому сейчас явно не готовы, поскольку ещё даже толком не переварили приобретённую у GM марку Opel, а с электромобилями у них всё более-менее неплохо, за эту тему они взялись своевременно.

В общем, пока FCA продолжает скитания и не факт, что в текущей конфигурации ей вообще удастся найти партёров. Возможно даже придётся пойти на такие непопулярные меры, как дробление концерна и продажу его по частям – слухи об этом тоже возникают в последние годы с незавидной периодичностью.