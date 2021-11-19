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  • Audi Q5 e-tron: очередной растянутый и дорогой китайский эксклюзив на 6-7 персон

Audi Q5 e-tron: очередной растянутый и дорогой китайский эксклюзив на 6-7 персон

19.11.2021 84 0 0

Компания Audi представила на автосалоне в Гуанчжоу китайскую версию компактного электрического кроссовера Q4 e-tron, глобальная премьера которого прошла ещё в апреле, а также его удлинённый вариант с трёхрядным салоном — эта модель получила имя Q5 e-tron и предназначена исключительно для рынка КНР.

 

Audi уже выпускает в Китае на совместном предприятии с FAW два электромобиля: локальную версию большого кроссовера e-tron и компактный Q2L e-tron. Последний — эксклюзивная для Китая модель, снабжённая небольшой батареей CATL ёмкостью 38 кВт·ч и способная проехать на одной зарядке всего 265 км по устаревшему ездовому циклу NEDC (в реальности — менее 200 км). Обе модели продаются неважно: e-tron — из-за дороговизны, Q2L e-tron — из-за слабых технических характеристик, а вот Q4 e-tron и Q5 e-tron (оба кроссовера построены на модульной платформе MEB) в теории могут стать настоящими хитами, при этом сборку Q4 e-tron поручили FAW, а более крупный Q5 e-tron — концерну SAIC, с которым у Audi тоже имеется СП (оно уже выпускает эксклюзивный для Китая седан Audi A7L).

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Подробно останавливаться на китайском Q4 e-tron мы не будем, от глобальной версии он ничем принципиально отличается. В свою очередь Q5 e-tron любопытен тем, что это не просто растянутый Q4 e-tron: у длиннобазного кроссовера уникальное оформление передка, кормы, крыльев и дверей, хотя для неискушённого автолюбителя разница невелика — просто очередной новый Audi. По сути же, изменено всё наружное оперение кузова, а вот с места водителя Q5 e-tron от Q4 e-tron не отличается — та же угловатая передняя панель с торчащей глянцевой центральной консолью, на которой разместились кнопка запуска силовой установки и селектор ездовых режимов.

Различия в салоне начинаются со второго ряда, где может быть установлен трёхместный диван либо два раздельных кресла с расширенными диапазоном регулировок. Третий строго двухместный ряд, судя по картинкам, — детский, с плоскими сиденьями и короткими спинками, зато спинки можно сложить вровень с полом и получить багажник внушительного объёма — до 1825 л (у Q4 e-tron максимум 1490 л).

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По сравнению с Q4 e-tron колёсная база Q5 e-tron увеличена на 201 мм до 2965 мм, габаритная длина — на 288 мм до 4876 мм, высота — на 43 мм до 1675 мм, а вот ширина, наоборот, чуть уменьшилась — на 5 мм до 1860 мм.

Audi Q5 e-tron будет предлагаться с тремя силовыми установками на выбор. Базовая версия 35 e-tron снабжена единственным электромотором на задней оси мощностью 132 кВт (180 л.с.) и батареей ёмкостью 52 кВт·ч, но на старте продаж её не будет.

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Первое время самой доступной версией будет 40 e-tron, тоже заднеприводная, но с более мощным мотором на 150 кВт (204 л.с.) и батарей ёмкостью 77 кВт·ч. Audi Q5 40 e-tron может проехать на одной зарядке до 560 км по циклу NEDC и будет стоить от 400 тысяч юаней (4,6 млн рублей в переводе по текущему курсу).

Полноприводная версия Q5 50 e-tron quattro снабжена двумя электромоторами: передним мощностью 80 кВт (109 л.с.) и задним мощностью 150 кВт (204 л.с.). Ёмкость батареи — 77 кВт·ч. Запас хода — до 520 км по циклу NEDC. Цена — от 500 тысяч юаней (5,7 млн рублей).

Для сравнения скажем, что Tesla Model Y китайской сборки стоит от 276 000 юаней (3,15 млн рублей) до 387 900 юаней (4,4 млн рублей) и может проехать на одной зарядке от 525 до 640 км по циклу NEDC в зависимости от модификации. Немудрено, что с такими характеристиками и ценами Tesla Model Y стал самым продаваемым электрическим кроссовером в Китае: за первые три квартала этого года, по данным ресурса CarSalesBase, продано 107 276 экземпляров! Audi, чтобы приблизиться к таким показателям продаж, придётся снижать цены, причём сильно.

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