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  • Audi в Шанхае: седан Audi A7L для Китая и будущий глобальный лифтбек A6 e-tron

Audi в Шанхае: седан Audi A7L для Китая и будущий глобальный лифтбек A6 e-tron

19.04.2021 263 1 0

Компания Audi в рамках Шанхайского автосалона официально представила седан A7L на базе лифтбека A7 Sportback. В свою очередь базовым кузовом для будущего электрического А6 станет лифтбек, а не седан.

 

Неофициальные снимки Audi A7L «всплыли» в Сети в начале апреля, а теперь состоялась плановая премьера. Новинка разработана под совместное предприятие Audi с концерном SAIC и представляет собой внутрикитайскую альтернативу растянутому седану Audi A6 L, который выпускается на мощностях FAW и является лидером премиального сегмента местного рынка: в прошлом году, по данным ресурса CarSalesBase, реализовано 178 501 шт. Для сравнения скажем, что китайская растянутая «пятёрка» BMW с приставкой L в 2020 году разошлась тиражом 160 241 шт., Mercedes-Benz E-Class L — 149 900 шт.

Audi A7L

Audi A7L выглядит роскошнее родственной удлинённой «шестёрки» благодаря более динамичному профилю и безрамочным дверным стёклам, доставшимся китайскому седану от глобального лифтбека. Колёсная база выросла с 2926 до 3026 мм, габаритная длина — с 4969 до 5076 мм, вся прибавка пошла на пользу пассажирам второго ряда.

Audi A7L
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Audi A7L
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Audi A7L
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Единственная представленная на данный момент версия 55 TFSI подразумевает бензиновый 3,0-литровый V6 с турбонаддувом и 48-вольтовым гибридным довеском (340 л.с., 500 Нм), 7-ступенчатый «автомат» типа DCT (с двумя сцеплениями), пневмоподвеску, полноуправляемое шасси и полный привод quattro ultra с двумя муфтами в приводе задних колёс вместо межосевого дифференциала. Позже ожидается более доступная версия с 2,0-литровым бензиновым турбомотором.

Audi A7L

Помимо уже упомянутого A6L компания Audi производит в Китае удлинённые версии седанов A3, A4 и кроссоверов Q2, Q5. В ближайших планах — освоение выпуска электромобилей на премиальной модульной платформе PPE (Premium Platform Electric), разработанной совместно с Porsche. Производство планируется начать в 2024 году на строящемся совместно с FAW заводе в городе Чанчунь.

Audi A6 e-tron
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Audi A6 e-tron
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Audi A6 e-tron
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Audi A6 e-tron
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Audi A6 e-tron
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Первой на конвейер в Чанчуне, скорее всего, встанет серийная версия концпета Audi A6 e-tron, представленного здесь же в Шанхае: полноприводный 4,96-метровый лифтбек оснащён двухмоторной силовой установкой (350 кВт, 476л.с., 800 Нм) и батареей ёмкостью 100 кВт·ч, полного заряда которой хватит на 700 км пробега. Не удивимся, если на пути к серийному производству китайская версия A6 e-tron тоже станет седаном — такой тип кузова в КНР считается наиболее престижным. Глобальный A6 e-tron почти наверняка сохранит пятидверный кузов.

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1 комментарий
19.04.2021 21:55
kashkashmary@mail.ru

вот смотрю я на а7 - вот классный автомобиль, и в целом он конкурент ягуар xj если задуматься. особенно если в плане дизайна.

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