Audi A7L: лифтбек превратился в седан, удлинился и обрёл китайскую прописку

Если в Америке Audi по-прежнему не дотягивает в восприятии многих клиентов до уровня BMW и Mercedes-Benz и уступает им по продажам, то в Китае у марки из Ингольштадта с имиджем и продажами дела обстоят намного лучше: в премиум-сегменте она пока лидирует. В прошлом году, по данным ресурса CarSalesBase, Audi реализовала в Поднебесной 655 800 автомобилей, что на 5,8% больше, чем в доковидном 2019-м, причём в это число входят только локализованные модели, импортные китайская статистика упорно игнорирует. Для сравнения скажем, что Mercedes-Benz в прошлом году продал в Китае 640 738 локализованных автомобилей (+7,6%), BMW – 611 981 (+12,4%).

Как видим, Mercedes-Benz и BMW отстают от Audi в Китае ненамного и демонстрируют лучшую динамику, так что Audi нужно расширять локальную модельную линейку, чтобы не упустить лидерство. Audi уже выпускает в Китае удлинённые версии седанов A3, A4, A6 и кроссоверов Q2, Q5, а теперь семейство китайских стречей пополнит седан A7L – его фотографии всплыли на канале CarNewsChina в Фейсбуке (есть ещё одноимённый сайт, но он два года как заброшен, а вот страничка в соцсети регулярно обновляется). Судя по всему, новинку подловили во время промо-съёмки либо транспортировки, а официальная презентация будет приурочена к автосалону в Шанхае, который откроется через две недели.

В отличие от прочих моделей Audi с приставкой L «семёрка» не только выросла в длину за счёт увеличившейся колёсной базы, но и сменила тип кузова — был лифтбек, стал более престижный и статусный в Китае седан с крышкой багажника, открывающейся отдельно от заднего стекла. Характерные для лифтбека безрамочные двери сохранились и в целом профиль у Audi A7L получился более динамичным, чем у седанов A6L и A8L.



По данным CarNewsChina, Audi A7L будет выпускаться на мощностях SAIC, а не FAW, как другие локализованные модели Audi, и выйдет на рынок с бензиновыми турбомоторами объёмом 2,0 л и 3,0 л. Топ-версия RS, вероятно, останется исключительно у импортного лифтбека.

C учётом того, что Audi A6L — это сейчас самый продаваемый премиальный автомобиль в Китае (в прошлом году продано 178 501 шт.), можно ожидать, что и A7L будет находить в год не менее сотни тысяч покупателей в год и таким образом позволит марке Audi оторваться от конкурентов, если, конечно, они не надумают по её стопам выпустить китайские растянутые Mercedes-Benz CLS и BMW 8 Series Gran Coupe.



Кстати, актуальный Mercedes-Benz CLS, хоть и не выпускается пока в Китае, имеет китайскую версию с 1,5-литровым бензиновыми мотором (CLS 260). В сочетании с удлинённой базой и сниженной за счёт локализации производства цены это был бы очень сильный конкурент для Audi A7L. За пределами Китая о подобные «крокодилы» пока невозможны в связи с иными представлениями публики о престиже и качестве дизайна автомобилей, хотя как раз в отношении немецких премиальных марок доминирование китайского вектора в дизайне становится в последние годы всё более очевидным.

