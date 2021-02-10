Audi показала e-tron GT и версию RS: менее мощные, но дешевле, чем Porsche Taycan

Дилеры в Германии уже принимают заказы на новинку: известны цены как «обычной», так и «заряженной» версий.

Марка Audi принадлежит немецкому концерну Volkswagen: он сейчас весьма активно движется в направлении развития электромобилей. Первой «зелёной» моделью бренда с логотипом в виде четырёх колец стал кроссовер e-tron, созданный на платформе MLB Evo. Позже дебютировала его купеобразная версия – паркетник e-tron Sportback. Теперь пришла очередь серийных спортседанов e-tron GT и RS e-tron GT.

На фото: Audi e-tron GT 1 / 2 На фото: Audi e-tron GT 2 / 2

Предвестником новинки стал одноимённый концепт: Audi показала шоу-кар e-tron GT в 2018 году. Позже в Сети появились фотографии прототипа в маскировочной плёнке. У электрического спортседана покатая крыша, короткий задний свес, безрамочные двери и небольшая крышка багажника (объём грузового отделения составляет 405 литров). Спереди тоже есть небольшой багажник, его объём – 85 литров. «Обычный» e-tron GT получил в качестве стандартных 20-дюймовые колесные диски, а у версии RS 21-дюймовые катки. В качестве опции предлагаются матричная светодиодная головная оптика.



На фото: салон Audi e-tron GT

У электрокара Audi есть активные заслонки воздуховодов (используются для охлаждения тормозов). Они открываются только при необходимости. При этом коэффициент аэродинамического сопротивления у модели составляет 0,24 (для сравнения, у «брата» – Porsche Taycan – этот показатель равен 0,22). В салоне e-tron GT кнопочный, а не сенсорный пульт климат-контроля, виртуальная «приборка» диагональю 12,3 дюйма, имеется проекционный экран, а мультимедийной системой можно управлять с помощью тачскрина диагональю 10,1 дюйма.

В основе Audi e-tron GT лежит та же платформа, что и у Porsche Taycan – J1 (или PPE, то есть Premium Platform Electric). У этих автомобилей одинаковое расстояние между осями, оно составляет 2900 мм. В длину e-tron GT превышает Taycan на 26 мм (габарит равен 4989 мм), в ширину он на 2 мм меньше (1964 мм), а в высоту на 35 мм выше (1414 мм).



На фото: Audi RS e-tron GT 1 / 2 На фото: Audi RS e-tron GT 2 / 2

Немцы оснастили начальную версию e-tron GT двухмоторной установкой: спереди находится 238-сильный электродвигатель, сзади – 435-сильный, здесь же располагается двухступенчатый редуктор (как у Porsche Taycan). В стандартном режиме совокупная отдача составляет 476 л.с., а максимальный крутящий момент – 630 Нм. Если активировать Launch control, то на 2,5 секунды мощность увеличится до 530 л.с. и 640 Нм (это показатели версии Taycan 4S). «Обычному» спортседану на разгон с места до «сотни» нужно 4,1 секунды, а его максимальная скорость равна 245 км/ч.



На фото: салон Audi RS e-tron GT

«Заряженный» Audi RS e-tron GT стал первой электрической «эрэской». На передней оси у неё располагается такой же электромотор, как и у e-tron GT, а отдача двигателя, находящегося на задней оси, больше – 456 л.с. Суммарная мощность установки в стандартном режиме составляет 598 л.с. (830 Нм), а с активированным Launch control отдача ненадолго вырастает до 646 л.с. (крутящий момент остаётся прежним). Для сравнения, у Porsche Taycan Turbo система выдаёт 680 л.с. и 850 Нм. Первую «сотню» исполнение с прибавкой RS к названию набирает за 3,3 секунды, а «максималка» ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.



Независимо от версии электроседан Audi оснащается аккумулятором ёмкостью 93 кВт*ч. На одной зарядке базовое исполнение способно проехать до 487 км (расчёт вели по циклу WLTP), а пробег у RS-версии равен 472 км. С помощью станции постоянного тока мощностью 270 кВт и напряжением 800 вольт батарея может за пять минут зарядиться до уровня, необходимого для 100 км пробега.

Дилеры Audi в Германии уже начали принимать заказы на новинку. Ценник e-tron GT составляет 99 800 евро (эквивалентно примерно 8,93 млн рублей по текущему курсу), а минимальная стоимость RS e-tron GT составляет 138 200 евро (около 12,37 млн рублей). Отметим, на домашнем рынке Porsche Taycan 4S обойдётся минимум в 106 487 евро, а вариант Taycan Turbo – в 153 016 евро.

