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  • Более доступный по цене «брат» Porsche Taycan Turbo S от Audi получит 600-сильную установку

Более доступный по цене «брат» Porsche Taycan Turbo S от Audi получит 600-сильную установку

05.11.2020 44 0 0

Стали известны новые подробности о спортседане RS e-tron GT. Немецкий автопроизводитель намерен представить его до конца 2020 года.

 

Марка Audi входит в состав концерна Volkswagen, который поставил себе целью развитие электромобилей. Напомним, первым электрокаром бренда стал кроссовер e-tron, созданный на платформе MLB Evo. Затем дебютировала его купеобразная версия – паркетник e-tron Sportback. Далее состоится премьера седана e-tron GT – его серийную версию немецкая компания представит до конца текущего года. Кстати, у этой «четырёхдверки» будет в том числе «заряженный» вариант с прибавкой RS.

На фото: прототип Audi RS e-tron GT

Предвестника новинки – концепт Audi e-tron GT – представили в 2018 году. Недавно компания опубликовала фотографии прототипа в маскировочной плёнке. Теперь появились новые снимки закамуфлированного прототипа, который нескольким журналистам удалось испытать на дороге, тест проходил в Греции. 

Внешне замаскированный прототип почти повторяет концепт 2018 года и предсерийную версию «обычного» e-tron GT. Судя по всему, «заряженный» седан можно будет отличить только по контрастным деталям и шильдикам с названием модификации. Как мы отмечали ранее, у прототипа по сравнению с шоу-каром слегка изменилась форма боковых стёкол, появились традиционные дверные ручки, по-иному выглядят светодиодные фонари, бампер и диффузор. Снимков салона по-прежнему нет.

В Audi официальной информацией о «начинке» пока не поделились, известно лишь, что он базируется на той же платформе, которая лежит в основе Porsche Taycan. По словам журналистов, «горячий» электроседан Audi RS e-tron GT получит двухмоторную силовую установку, совокупная отдача которой составит около 600 л.с., а максимальный крутящий момент – примерно 830-850 Нм. Мощность в режиме overboost на непродолжительное время вырастает до 647-655 л.с. На разгон от 0 до 100 км/ч электрокару нужно около 3,1–3,5 секунды, при том что седан весит порядка 2300 кг. Ёмкость аккумулятора составляет 93,4 кВт*ч (из них реально используется 83,7 кВт*ч). Запаса хода, предположительно, хватает на путь протяжённостью в 402 км (расчёт вели по используемому в Европе циклу WLTP).

Отметим, ранее в Сети появилась информация о том, что «заряженная» модель может получить трёхмоторную силовую установку. В этом случае суммарная мощность системы Audi RS e-tron GT составила бы около 710 л.с. Для сравнения, у топового «зелёного» Porsche Taycan Turbo S два электродвигателя, их совокупная мощность (в режиме overboost) равна 761 л.с. (1050 Нм). На разгон с места до «сотни» этому электрокару нужно 2,8 секунды.

В Ауди планировали представить серийный седан e-tron GT на автовыставке в Лос-Анджелесе осенью текущего года, но из-за пандемии коронавируса дебют пришлось отложить до начала 2021 года. При этом в компании добавили, что одновременно с «обычной» версией будет представлено и «горячее» исполнение RS. Оба варианта поступят в продажу в середине следующего года.

Версия e-tron GT RS очевидно будет самой дорогой в линейке модели, однако, она всё же окажется дешевле Porsche Taycan Turbo S. Ожидается, что США стартовый ценник «горячего» электрокара Audi окажется несколько ниже, чем 185 тыс. долларов (эквивалентно 14,3 млн рублей по текущему курсу), которые просят за «зелёный» автомобиль Порше.

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