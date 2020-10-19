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  • Audi может оснастить e-tron GT RS трёхмоторной силовой установкой

Audi может оснастить e-tron GT RS трёхмоторной силовой установкой

19.10.2020 61 0 0

Ожидается, что совокупная мощность системы электрического спорткара немецкой марки составит 710 л.с.

 

Первым электрокаром бренда Audi стал кроссовер e-tron, созданный на «тележке» MLB Evo, следом за ним дебютировала его купеобразная версия – паркетник e-tron Sportback. Следующим станет седан e-tron GT: его серийную версию немецкая компания представит до конца текущего года. Кроме того, как стало известно недавно, «четырёхдверка» покажется также в «заряженном» исполнении с приставкой RS к названию.

На фото: прототип Audi e-tron GT

Предвестником новинки является концепт Audi e-tron GT, который был представлен ещё в 2018 году. О проекте долгое время почти ничего не было слышно, однако пару недель назад производитель опубликовал снимки прототипа в маскировочной плёнке. Судя по этим фотографиям, серийный Audi e-tron GT будет немногим отличаться от показанного пару лет назад шоу-кара.

В экстерьере изменились, в основном, детали. Головная оптика стала чуть крупнее, слегка поменялась форма боковых стёкол, кроме того, появились традиционные дверные ручки. Сзади по-иному выглядят светодиодные фонари, бампер и диффузор. Снимки салона прототипа будущей новинки в компании публиковать не стали.

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Изначально предполагалось, что Ауди представит серийный седан e-tron GT на автовыставке в Лос-Анджелесе осенью текущего года, но из-за пандемии коронавируса дебют отложили до начала 2021 года. При этом в компании добавили, что одновременно с «обычной» версией будет представлено и «горячее» исполнение RS – это первый полностью электрический автомобиль, разработанный подразделением Audi Sport. Оба варианта должны поступить в продажу в середине следующего года.

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Официальной информации о технических характеристиках электрокара почти нет. Известно, что он базируется на той же платформе, которая лежит в основе Porsche Taycan. При этом топовый «зелёный» автомобиль Порше оснащается системой, состоящей из двух электродвигателей, суммарной мощностью 761 л.с., а её максимальный крутящий момент составляет 1050 Нм. На разгон с места до «сотни» ему нужно 2,8 секунды, а его максимальная скорость составляет 260 км/ч.

На фото: концепт Audi e-tron GT
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На фото: концепт Audi e-tron GT
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По данным издания AutoExpress, которое ссылается на собственные источники, знакомые с проектом, Audi e-tron GT RS может получить трёхмоторную силовую установку, при этом один электродвигатель будет располагаться на передней оси, а ещё два – на задней. Ожидается, что эта система уступит в мощности Taycan Turbo S: её совокупная отдача будет равна примерно 710 л.с. Чтобы разогнаться от 0 до 100 км/ч, такому автомобилю понадобится около трёх секунд. Предполагается, что у RS-версии будут перенастроенные подвеска и тормоза.

На фото: салон концепта Audi e-tron GT
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На фото: салон концепта Audi e-tron GT
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Согласно предварительным сведениям, «заряженный» электроседан Audi будет питаться от аккумулятора ёмкостью 95 кВт*ч. Такой автомобиль, вероятно, сможет проехать на одной зарядке примерно 400 км, правда, по какому циклу вели расчёт, издание не уточняет (скорее всего, по используемому в Европе WLTP).

Очевидно, что версия Audi e-tron GT RS окажется самой дорогой в линейке модели, однако, она всё же будет дешевле Taycan Turbo S. Ожидается, что на американском рынке стартовая цена «горячего» электрокара Ауди окажется несколько ниже, чем 185 тыс. долларов (эквивалентно 14,3 млн рублей по текущему курсу), которые просят за «зелёный» автомобиль Porsche.

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