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Audi готовит новый кроссовер: первое изображение Q6 e-tron

01.11.2021 48 0 0

Новинка немецкого бренда будет представлена во второй половине 2022 года, а до дилеров доберётся в начале 2023-го.

 

Компания Audi, как и многие другие европейские производители, продолжает развивать собственную линейку «зелёных» автомобилей. Одной из новинок в относительно скором будущем обещает стать электрический кроссовер Q6 e-tron. Ожидается, что он займёт место в модельном ряду между паркетником Q4 e-tron и большим SUV e-tron. Сейчас разработка идёт полных ходом: несколько дней назад в Сети были опубликованы шпионские снимки будущего электромобиля.

На фото: Audi e-tron
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На фото: Audi e-tron
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Ожидается, что новинка немецкого бренда будет представлена во второй половине 2022 года, а до дилеров доберётся в начале 2023-го. В основу этого автомобиля ляжет платформа PPE (Premium Platform Electric) разработки концерна Volkswagen, в состав которого входит в том числе марка Audi. Отметим, на этой же «тележке» будет базироваться кроссовер Porsche Macan следующего поколения.

Пока что немецкий производитель держит внешность будущего «электрокроссовера» в секрете: прототип, попавшийся в объективы фотошпионов, был замаскирован с помощью камуфляжной плёнки, а официальные снимки в компании пока не публиковали. Зато это даёт простор для фантазии художников, которые могут предложить свои варианты экстерьера новинки. Так, своим видением поделился дизайнер испанского издания motor.es.

Рендер Audi Q6 e-tron

У Audi Q6 e-tron будут примерно те же габариты и пропорции, как у Q5. Напомним, его длина составляет 4682 мм, ширина – 1893 мм, а высота – 1659 мм; расстояние между осями – 2819 мм. Судя по рендеру, у автомобиля будет заглушка на месте традиционной решётки радиатора, на ней же разместится логотип бренда в виде четырёх колец, а также место для крепления регистрационного знака. По бокам и в нижнюю часть бампера интегрированы крупные воздухозаборники, у светодиодной головной оптики узкая лаконичная форма.

Изображений кормы и салона будущего электромобиля пока нет. Как сообщает издание, внутри кроссовера Audi Q6 e-tron будет много пространства для водителя и пассажиров, в том числе из-за отсутствия центрального тоннеля (сравнимо с интерьером Audi Q7).

На фото: Audi Q5
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На фото: Audi Q5
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В компании пока не распространялись и о «начинке» будущего «электропаркетника». Ожидается, что у него будут версии с одним и двумя электромоторами (по одному на каждой оси). При этом первыми на рынок выйдут именно полноприводные паркетники с системой quattro. Предполагается, что у модели будет топовая спортивная версия, совокупная отдача установки которой составит порядка 500 л.с. (мощность не будет выше, чтобы не отбирать аудиторию у электрического Porsche Macan).

По предварительным данным, Audi Q6 e-tron предложат с двумя тяговыми батареями на выбор, их ёмкость составит 83 и 100 кВт*ч. Как сообщает издание, в этом случае максимальный запас хода без подзарядки будет равен 700 км.

Напомним, минувшим летом Audi определилась с датой прощания с традиционными двигателями внутреннего сгорания: немецкая марка представит свой последний автомобиль, оснащённый традиционным ДВС, в 2026 году. Предполагается, что в линейке останутся только гибриды и электромобили уже в 2033-ем.

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