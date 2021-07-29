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  • Пополнение в линейке: у компактного кроссовера Audi Q4 e-tron стало больше версий

Пополнение в линейке: у компактного кроссовера Audi Q4 e-tron стало больше версий

29.07.2021 122 0 1

Теперь в гамме есть новый заднеприводный вариант и ещё один – с полным приводом. Модификации уже доступны для заказа в Европе.

 

Немецкая компания представила свой самый маленький кроссовер в электрической линейке – Audi Q4 e-tron – в середине апреля текущего года. Одновременно была рассекречена и его купеобразная версия с приставкой Sportback к названию. Продажи новинок на европейском рынке стартовали совсем недавно, в июне. Несмотря на это, в компании сообщили о расширении гаммы Q4 e-tron: стало больше на две версии.

Напомним, в основе новинки лежит фольксвагеновская платформа MEB, на этой же «тележке» базируются Volkswagen ID.4 и Skoda Enyaq (марки Audi и Skoda принадлежат концерну VW). В длину Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron вытянулись на 4588 мм, а расстояние между осями у машин составляет 2764 мм. Автомобилю положено две версии тяговых батарей – ёмкостью 52 и 77 кВт*ч. Заряжать их можно от бытовой розетки или от терминалов постоянного тока (мощность – до 125 кВт), тогда за десять минут аккумулятор «заправится» на 130 км пути.

На момент презентации Audi представила несколько версий «зелёной» новинки. Базовый вариант оснащается одним 170-сильным электромотором на задней оси (максимальный крутящий момент – 310 Нм) и менее ёмкую батарею. У такой версии на разгон с места до «сотни» уходит девять секунд, а максимальная скорость ограничена 160 км/ч. Запас хода у «обычного» паркетника равен 341 км (расчёт вели по циклу WLTP), у купеобразного – 349 км.

Ещё у одной версии один электромотор, однако его отдача при прежнем крутящем моменте увеличена до 204 л.с. До «сотни» такой автомобиль разгоняется за 8,5 секунды, «максималка» – такая же. Этот вариант оснащается более ёмким аккумулятором, запас хода у Audi Q4 40 e-tron равен 520 км. Теперь такая версия предусмотрена и для паркетника с приставкой Sportback. Но без подзарядки купеобразная версия проедет больше – 534 км. В Европе за новую модификацию просят не менее 49 500 евро (эквивалентно примерно 4,3 млн рублей по текущему курсу).

Также в изначальной гамме присутствовал полноприводный Audi Q4 50 e-tron quattro с двухмоторной силовой установкой совокупной мощностью 299 л.с. (460 Нм). От 0 до 100 км/ч такой вариант разгоняется за 6,2 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Батарея на 77 кВт*ч позволяет стандартной версии проехать без подзарядки 488 км, а кросс-купе – 497 км.

Ещё одним пополнением в линейке стало новое полноприводное исполнение – Q4 45 e-tron quattro, оно доступно только кроссоверу со стандартным кузовом. Отдача переднего электромотора, подключаемого при необходимости, в этой версии снижена, так что пиковая суммарная мощность силовой установки тоже меньше: она составляет 265 л.с., а крутящий момент – 425 Нм. Максимальная скорость прежняя, а время разгона с места до «сотни» выросло до 6,9 секунды. Запаса хода хватает на 490 км. Цена такого «электропаркетника» стартует с отметки 50 900 евро (около 4,4 млн рублей).

Отметим, новые версии уже сейчас доступны для заказа в Европе. В России модель не представлена, из «батарейных» кроссоверов нам доступны Audi e-tron и его купеобразная версия с приставкой Sportback к названию. Стартовая стоимость «обычного» паркетника составляет 6 535 000 рублей, кросс-купе стоит не менее 6 740 000 рублей.

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