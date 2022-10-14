Обновлённый кроссовер Geely Tugella в РФ: цены и комплектации

Китайская компания Geely вывела купеобразный кроссовер Tugella на российский рынок в 2020 году. По подсчётам АЕБ, за прошлый год паркетник разошёлся в РФ тиражом в 1903 экземпляра. Теперь местный офис сообщил о старте продаж обновлённой версии этой модели: её предложат в трёх комплектациях. Цены посвежевшей Tugella уже названы.

На фото: обновлённый кроссовер Geely Tugella

Большая часть изменений касается внешности: посвежевший кроссовер снабдили иной решёткой радиатора. Её форма и размер остались прежними, однако рисунок теперь другой, он напоминает сетку в виде «чешуек», а в центре, как и раньше, располагается логотип бренда. Головную оптику оставили без изменений, нижняя часть переднего бампера оформлена похожим образом, но боковые вставки теперь выглядят слегка иначе – у них вертикальные полосы вместо горизонтальных и нет заглушек для «противотуманок».



Профиль кроссовера остался прежним, а оформление кормы подкорректировали. Китайцы не стали трогать вид багажной двери, задние фонари и декоративную кривую линию с названием бренда, которая их соединяет. Изменения видны в нижней части бампера, где место двух патрубков выхлопной системы заняли четыре (по два с каждой стороны). Иначе выглядит и диффузор, расположенный между ними.



Интерьер обновился скромно, так, внутри теперь можно увидеть чёрную отделку потолка, а на передней панели имеется ещё один разъём USB. В списке оборудования посвежевшего кроссовера Geely Tugella числится проекционный дисплей и более продвинутая аудиосистема (у неё не восемь динамиков, а двенадцать).

«Начинка» осталась без изменений: в РФ полноприводный кроссовер по-прежнему предлагают 2,0-литровой «турбочетвёркой» с распределённым впрыском топлива, её отдача составляет 238 л.с., максимальный крутящий момент – 350 Нм. Двигатель работает в комплекте с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач фирмы Aisin. На разгон с места до «сотни» Tugella требуется 6,9 секунды.



Базовой версией осталась Luxury, её рекомендованная цена снизилась на 100 тыс. рублей и, согласно обновлённому прайс-листу, равна 3 999 990 рублей. Следующее исполнение – Flagship – стоит столько же, сколько и раньше: 4 199 990 рублей. Кроме этого, теперь появилась третья комплектация – Flagship Sport, за такой кроссовер Tugella нужно заплатить не менее 4 299 990 рублей. Новый вариант отличается за счёт чёрного декора: в соответствующем цвете оформлены 20-дюймовые диски, крыша и рейлинги, а также корпуса боковых зеркал, окантовка бокового остекления, накладки на дверях и спойлер на корме.

На фото: салон обновлённого кроссовера Geely Tugella

Отметим, сейчас Geely Tugella входит в список самых продаваемых моделей в РФ: по итогам сентября этого года модель занимает 19 строчку с результатом 439 единиц (в три раза больше, чем годом ранее). Бестселлером бренда в указанный период является Geely Coolray – с показателем 1341 шт. (+25,7%) он входит в ТОП-5 наиболее востребованных автомобилей на этом рынке.

