Новинки ×

Обновлённый кроссовер Geely Tugella в РФ: цены и комплектации

14.10.2022 246 0 0

Стартовый ценник посвежевшей модели китайской марки – 3 999 990 рублей. Такой автомобиль оказался на 100 тыс. рублей дешевле по сравнению с дореформенной версией.

 

Китайская компания Geely вывела купеобразный кроссовер Tugella на российский рынок в 2020 году. По подсчётам АЕБ, за прошлый год паркетник разошёлся в РФ тиражом в 1903 экземпляра. Теперь местный офис сообщил о старте продаж обновлённой версии этой модели: её предложат в трёх комплектациях. Цены посвежевшей Tugella уже названы.

На фото: обновлённый кроссовер Geely Tugella

Большая часть изменений касается внешности: посвежевший кроссовер снабдили иной решёткой радиатора. Её форма и размер остались прежними, однако рисунок теперь другой, он напоминает сетку в виде «чешуек», а в центре, как и раньше, располагается логотип бренда. Головную оптику оставили без изменений, нижняя часть переднего бампера оформлена похожим образом, но боковые вставки теперь выглядят слегка иначе – у них вертикальные полосы вместо горизонтальных и нет заглушек для «противотуманок».

Профиль кроссовера остался прежним, а оформление кормы подкорректировали. Китайцы не стали трогать вид багажной двери, задние фонари и декоративную кривую линию с названием бренда, которая их соединяет. Изменения видны в нижней части бампера, где место двух патрубков выхлопной системы заняли четыре (по два с каждой стороны). Иначе выглядит и диффузор, расположенный между ними.

Интерьер обновился скромно, так, внутри теперь можно увидеть чёрную отделку потолка, а на передней панели имеется ещё один разъём USB. В списке оборудования посвежевшего кроссовера Geely Tugella числится проекционный дисплей и более продвинутая аудиосистема (у неё не восемь динамиков, а двенадцать).

«Начинка» осталась без изменений: в РФ полноприводный кроссовер по-прежнему предлагают 2,0-литровой «турбочетвёркой» с распределённым впрыском топлива, её отдача составляет 238 л.с., максимальный крутящий момент – 350 Нм. Двигатель работает в комплекте с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач фирмы Aisin. На разгон с места до «сотни» Tugella требуется 6,9 секунды. 

Базовой версией осталась Luxury, её рекомендованная цена снизилась на 100 тыс. рублей и, согласно обновлённому прайс-листу, равна 3 999 990 рублей. Следующее исполнение – Flagship – стоит столько же, сколько и раньше: 4 199 990 рублей. Кроме этого, теперь появилась третья комплектация – Flagship Sport, за такой кроссовер Tugella нужно заплатить не менее 4 299 990 рублей. Новый вариант отличается за счёт чёрного декора: в соответствующем цвете оформлены 20-дюймовые диски, крыша и рейлинги, а также корпуса боковых зеркал, окантовка бокового остекления, накладки на дверях и спойлер на корме.

На фото: салон обновлённого кроссовера Geely Tugella

Отметим, сейчас Geely Tugella входит в список самых продаваемых моделей в РФ: по итогам сентября этого года модель занимает 19 строчку с результатом 439 единиц (в три раза больше, чем годом ранее). Бестселлером бренда в указанный период является Geely Coolray – с показателем 1341 шт. (+25,7%) он входит в ТОП-5 наиболее востребованных автомобилей на этом рынке.

кроссовер Россия авторынок новинки Geely Geely Tugella

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Остановка по требованию: что ломается в главном тормозном цилиндре Что такое главный тормозной цилиндр (или просто ГТЦ), раньше знали все. Сейчас о нём вспоминают намного реже: у ГТЦ заметно выросла надёжность, и на новых машинах он практически не подводит.... 118 0 1 14.10.2022
Статьи / Путешествия Продавцы воздуха: как ушлые дельцы зарабатывают деньги в очередях на границах Прошедшие две недели ознаменовались огромными очередями машин на границах России и стран ближнего зарубежья. А там, где есть очереди, сложности и ажиотаж, всегда находятся желающие половить... 240 0 2 14.10.2022
Статьи / Авто с пробегом Range Rover Evoque I с пробегом: живучая подвеска, правильное масло и нет фордовским моторам Мы уже расхвалили Range Rover Evoque за его нержавеющий кузов, поругали неважнецкую мультимедиа и попеняли модели капризной электрикой. Пришло время выяснить, каких лучше избегать моторов,... 1175 0 1 13.10.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 13311 7 170 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 11566 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 8505 25 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings