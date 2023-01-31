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  • Теперь официально: Changan привезёт в Россию три новинки, включая конкурента Geely Tugella

Теперь официально: Changan привезёт в Россию три новинки, включая конкурента Geely Tugella

31.01.2023 440 0 0

Помимо кросс-купе до нашего рынка также доберутся лифтбек и большой трехрядный SUV. Продажи обещают начать «скоро».

Российский офис Changan официально анонсировал свои премьеры на этот год: силуэты трех новых для нашего рынка моделей появились на сайте марки. Машины не подписаны, но в них без труда опознаются лифтбек Uni-V, купеобразный паркетник CS85 и полноразмерный кроссовер CS95. Комплектаций и цен на сайте тоже еще нет, как и точных сроков старта продаж. Не исключено, что лаконичное «Скоро» означает, что запуск состоится в ближайшие месяцы. К слову, все три модели уже можно купить в РФ, но то речь о параллельном импорте (новинки предлагают как дилеры, так и частники).

Анонс новых моделей Changan для России

Между тем лифтбек Changan Uni-V уже сертифицирован в России: Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) выдали под конец прошлого года (сертификатов остальных новинок бренда в открытой базе Росстандарта на момент публикации новости не было). Согласно документу, у нас «пятидверка» длиной с Skoda Octavia будет доступна с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 181 л.с., которая сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.

Changan Uni-V
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Changan Uni-V
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Changan Uni-V
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Changan Uni-V
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Кросс-купе Changan CS85 на нашем рынке составит конкуренцию Geely Tugella, хотя «восемьдесят пятый» крупнее: его длина составляет 4728 мм против 4605 мм у Тугеллы (но колесная база у машин почти совпадает – 2705 и 2700 мм соответственно). В родном Китае «купе» Changan сегодня представлено с бензиновыми турбомоторами 1.5 (188 л.с.) и 2.0 (233 л.с.), первый работает в паре с 7DCT, второму двигателю положен классический восьмиступенчатый «автомат» от Aisin. А вот привод у Changan CS85 исключительно передний – по крайней мере, в КНР. Паркетник Geely Tugella в РФ, напротив, бывает только полноприводным. Модель Джили у нас стоит от 3 449 990 рублей (с учетом скидки).

Changan CS85
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Changan CS85
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Changan CS85
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Кроссовер Changan CS95 на родине только что пережил рестайлинг, однако к нам, скорее всего, привезут прежний вариант. Модель длиной 4949 мм доступна в семиместном исполнении, в Китае SUV оснащается бензиновой «турбочетверкой» 2.0 мощностью 233 л.с. (360 Нм) и шестиступенчатым «автоматом», привод передний или полный.

Дореформенный Changan CS95
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Дореформенный Changan CS95
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Напомним, под конец прошлого года Changan вывел на российский рынок рестайлинговый паркетник CS35 Plus и кросс CS55 Plus нового поколения.

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