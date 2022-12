Кроссовер Changan CS55 Plus добрался до РФ: полный прайс-лист

Паркетник Changan CS55 появился в линейке китайского бренда в 2017-ом, первое обновление модель пережила через год, а в 2019-ом производитель провёл полноценный рестайлинг, в итоге такой кроссовер получил прибавку Plus к названию. Отметим, SUV образца 2018 года по-прежнему в строю: он представлен в том числе и в РФ. При этом на домашнем рынке предлагается CS55 Plus второго поколения (он дебютировал минувшей весной). О том, что такой вариант доберётся и до России, Kolesa.ru сообщал ещё в начале текущего года: тогда Changan CS55 Plus получил ОТТС (одобрение типа транспортного средства).

На фото: Changan CS55 Plus

Теперь российский офис Changan перечислил комплектации и обнародовал цены новинки. Так, базовый кроссовер в исполнении Comfort обойдётся клиентам в РФ не менее чем в 2 669 900 рублей, за среднюю версию Luxe просят минимум 2 729 900 рублей, а топовый вариант Tech стоит 2 789 900 рублей. Поставки автомобилей налажены из Китая.



Длина нового CS55 Plus равна 4515 мм, ширина – 1865 мм, высота – 1680 мм, расстояние между осями у этой модели составляет 2656 мм. Он крупнее по сравнению с актуальным Changan CS55, представленным в РФ: для сравнения, его длина равна 4500 мм, ширина – 1855 мм, высота – 1690 мм, а колёсная база – 2650 мм. Дорожный просвет у нового кроссовера составляет 171 мм, а объём багажника – 475 литров.



Экстерьер Changan CS55 Plus оформлен в стиле флагманского кроссовера марки – Uni-K. В частности, это заметно по схожей радиаторной решётке, а также по светодиодной головной оптике. В расположенный на корме спойлер интегрировали двухсекционный стоп-сигнал. Задние фонари тоже светодиодные. Все три исполнения получили 19-дюймовые колёсные диски.



Интерьер тоже многое позаимствовал у «старшего брата» Uni-K: в салоне можно увидеть изменённую переднюю панель с «торчащим» тачскрином мультимедиа (диагональ – 10,25 дюйма), приплюснутый овальный руль, «двухэтажный» центральный тоннель. У базового паркетника аналоговые приборы, тогда как версии подороже получили 10-дюймовую виртуальную «приборку». Вне зависимости от комплектации сидения, внутренняя часть дверей и рулевое колесо отделаны экокожей.



В оснащение стартовой версии входят климат-контроль, электропривод водительского кресла, подогрев передних сидений, четыре подушки безопасности, система ESP, камера заднего вида, задний парктроник, люк в крыше, датчик света, а также бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя.

Под капотом представленной в РФ версии Changan CS55 Plus располагается 1,5-литровый турбомотор с непосредственным впрыском топлива. Его отдача равна 181 л.с., а максимальный крутящий момент – 280 Нм. Двигатель агрегатируется с безальтернативной семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя мокрыми сцеплениями. Привод – только передний. Новый кроссовер способен разгоняться до 190 км/ч.



Тем временем, флагман бренда – кроссовер Uni-K – добрался до РФ минувшим летом. Он оснащается 2,0-литровой бензиновой «турбочетвёркой», которая работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Привод – передний или полный. Цена варьируется в диапазоне от 3 319 900 до 3 579 900 рублей.