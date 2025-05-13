Компас покупателя: разбираем современные опции премиальных автомобилей на примере Hongqi HS5

Любой современный автомобиль устроен очень сложно. Настолько, что иногда бывает тяжело разобраться даже не в его технике, а хотя бы в списке опций. Что, например, в прайсе новой машины скрывается под английской аббревиатурой LDW? Или АРА? Или IHC? И почему за это иногда просят много денег, а иногда доплата составляет не слишком существенную сумму на фоне стоимости автомобиля? Сегодня мы попробуем разобраться в списке опций на примере кроссовера Hongqi HS5.

Почему Hongqi HS5?

Наверное, есть смысл сразу пояснить, почему мы выбрали именно Hongqi HS5, а не какой-нибудь другой автомобиль. Ответ, в общем-то, очевиден: этот автомобиль относится к премиальному классу в полном смысле слова. А это означает, что даже в базе у него очень богатое оснащение, а среди опций есть довольно сложные электронные ассистенты и технические решения, которые представляют для нас особый интерес. И если говорить совсем честно, то если в начальной комплектации Hongqi HS5 просто очень хорош, то именно в топовой он позволяет понять, что именно скрывается под прилагательным «премиальный».

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Назначение опций бывает разным. Часть из них носят чисто эстетический характер, часть – функциональный, который обеспечивает либо уникальные характеристики, либо удобство в эксплуатации и повышенный уровень комфорта. Однако прежде чем приступить к их разбору, рассмотрим, какими опциями может порадовать кроссовер в базовом оснащении.

Входной билет в мир премиума

Надо признать, что даже стартовая версия Hongqi HS5 будет радовать оснащением, недоступным многим другим автомобилям – премиальный класс обязывает. Комплектаций у этого автомобиля всего две – начальная Comfort и топовая Deluxe. Изучать опции и их стоимость на примере этого автомобиля удобнее всего, поскольку в технике у них никакой разницы нет: у обеих версий один и тот же двухлитровый турбомотор мощностью 245 л.с., одна и та же честная гидротрансформаторная 8-ступенчатая автоматическая коробка передач и одна система полного привода. Вся разница заключается именно в наборе опций.

Список оснащения даже стартовой версии Comfort длиннее, чем у автомобилей более низкого класса в самых богатых версиях. Опустим уже привычные всем опции вроде панорамной крыши, системы кругового обзора, электрозеркал с подогревом, бесключевого доступа, атмосферной подсветки, систем контроля тяги, курсовой стабилизации и мониторинга слепых зон, проекционного дисплея на лобовом стекле, многочисленных систем предупреждения о столкновении, открытых дверях, помощи при спуске и тому подобного. В случае с автомобилями попроще, более низкого класса, доплачивать бы пришлось и за многое, что в этом списке есть по умолчанию. И этого уже более чем достаточно, чтобы ездить не только безопасно, но и с достойным уровнем комфорта.

Спорить не будем: можно легко пережить отсутствие, например, системы контроля качества воздуха AQS или электропривода двери багажника с бесключевым доступом. Но согласитесь, очень приятно, когда в машине нет раздражающих запахов и пыли! Да, самочувствие водителя и пассажиров напрямую зависит от качества воздуха в салоне: у кого-то с этой системой в дальней дороге не будет болеть голова, кто-то лишний раз не испытает раздражения от запахов в салоне, а кого-то она спасет от аллергии на цветение березы и тополя. Разумеется, такие опции в базовом оснащении можно встретить только в престижных автомобилях, в более бюджетных машинах их можно получить или исключительно в топовых версиях, или не получить вовсе. У Hongqi HS5 они есть в любом случае. Это очень приятно, но не так необходимо, как, например, активная система экстренного торможения, системы помощи при выезде задним ходом, системы предупреждения о фронтальном столкновении или наезде сзади. Всё это положительно влияет не столько на комфорт, сколько на безопасность. Впрочем, и на комфорт тоже: если водитель часть своих обязанностей может доверить автомобилю, он меньше устает за рулем. Но всё-таки эти опции по праву относят к безопасности. И кстати, в базовом оснащении Hongqi HS5 весь этот набор присутствует в полном объёме.

Кажется, что дальше уже некуда: даже в начальной версии в кроссовере есть всё, чтобы чувствовать себя в нём прекрасно. Чего такого может появиться в комплектации Deluxe, чего нет в Comfort? Оказывается, много интересного. И начнём мы с комфорта: всё-таки от машины столь высокого уровня хочется получить максимум удовольствия.

Красиво, удобно, долговечно

Разумеется, кожа и алькантара в салоне – это практически неизменный атрибут дорогого автомобиля. Но в комплектации Deluxe можно получить ещё больше. Например, декоративные карбоновые вставки вместо симпатичного, но более распространённого алюминия. С ним интерьер всегда выглядит дороже и получает спортивные нотки. Разумеется, Hongqi HS5 – не спорткар, но необычные структура и рисунок карбоновых накладок ему очень идут.

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К опциям комфорта можно отнести и множество электроприводов, которые помогают не только быстро отрегулировать положение сидений и руля, но и запомнить положение на месте водителя. Опция памяти положения руля, сидений и наружных зеркал дает возможность также настроить функцию комфортного входа и выхода из автомобиля: для неё необходимо не только отодвигать водительское кресло назад, но и поднимать руль. А во-вторых, руль должен уметь двигаться самостоятельно для запоминания конфигурации для разных водителей. Если, например, в семье в одной машине за рулём сидят по очереди муж и жена, им не придётся каждый раз всё подгонять под себя – достаточно нажать кнопку. По большому счёту, всё это – довольно банальные опции. Премиальному автомобилю полагаются некоторые более интересные «фишки».

Например, в топовой комплектации владелец Hongqi HS5 получит многослойные стёкла передних дверей. Такая опция – не эксклюзив, но до сих встречается не так часто. А жаль, потому что тишина в машине во многом зависит как раз от стёкол, и хорошо, что у этого кроссовера есть возможность изолировать водителя от звука стоящей рядом в пробке маршрутки. И ещё одна действительно удобная штука – это система APA, она же – система автоматической парковки. Даже опытному водителю иногда надоедает крутить рулём и по миллиметрам втискивать свою машину на свободное место во дворе. Если немного доплатить, можно этого не делать – HS5 припаркуется сам.

Бонусом к действительно полезным и интересным опциям комфорта идёт ещё множество приятных, но намного более популярных дополнений: зеркало заднего вида с автозатемнением, автоматическое управление дальним светом IHC, электропривод двери багажника с системой Hands-free, подголовники задний сидений авиационного типа и многое другое. Само собой, всё это очень приятные вещи, и машина с ними воспринимается иначе. Но бывают опции, которые меняют автомобиль намного существеннее.

Первым делом – безопасность

Вроде бы нет смысла говорить о безопасности в машине, где даже в стартовой комплектации кроме обычных фронтальных подушек есть ещё и передние боковые, и даже шторки. Но это всё – безопасность пассивная, а есть ещё и активная. И вот тут у богатой комплектации есть очевидные преимущества.

Начнём с опции, которую принято относить к опциям комфорта, но на самом деле она очень важна для безопасности – с амортизаторов с автоматической регулировкой демпфирования. С одной стороны, спорить бессмысленно: машина, которая умеет настраивать подвеску под дорожные условия на ходу, само собой, комфортнее. Но с другой, адаптивные амортизаторы позволяют автомобилю быть намного устойчивее на любой дороге. Сделать их жёстче на хорошем асфальте загородной трассы – значит, свести к минимуму крены в поворотах, стремление уйти с траектории и предотвратить раскачку. Поэтому кроссовер с такими амортизаторами становится не только комфортнее, но и безопаснее в силу увеличивающейся управляемости на высокой скорости. Хотя при этом, конечно, не стоит забывать и про плохие дороги, по которым быстро не поездишь, но тряски всегда будет меньше на более мягкой машине. Так что умение кроссовера одновременно цепко держаться за покрытие трассы и не издеваться над пассажирами и водителем вне дорог – это вопрос равно как комфорта, так и безопасности. Есть ли смысл доплачивать за эту опцию? Определенно – да.

Ну и самые очевидные системы усовершенствованного комплекса помощи водителю – активный круиз-контроль (SACC), системы предупреждения о выезде из полосы (LDW) и удержания в ней (LKA). В базовой комплектации Hongqi HS5 их нет, и это, наверное, правильно: дополнительные камеры и радары стоят денег, а нужны они не всем. Хотя тем, кого за рулём постоянно тянет в сон, они не помешают: водителя, конечно, заменить они не могут, но пользу принесут очевидную. Что могут эти системы?

По большому счёту, этот комплекс позволяет управлять автомобилем почти в автоматическом режиме. Если обычный круиз-контроль способен только поддерживать заданную скорость, то активный и притормозит, если впереди в полосе появится препятствие (например, другая машина), и сам разгонит кроссовер. Это удобно, например, на трассе, когда машина сама сбрасывает скорость при появлении помехи в полосе, а потом сама начинает опережение с заданной водителем скоростью сразу после перестроения. И это безопасно, потому что если водитель по какой-то причине не заметил вовремя машину прямо по курсу движения, столкновения можно попробовать избежать – не даст активный круиз-контроль и системы экстренного торможения.

Названия систем предупреждения о выезде из полосы и удержания в ней говорят сами за себя. Вначале вибрация руля и звуковой сигнал разбудит водителя, если он уснул и начал терять контроль над автомобилем, а вторая придёт на помощь, если водитель никак не реагирует на предупреждение.

Будем брать?

Спору нет: даже в начальной комплектации премиальный кроссовер будет радовать владельца очень хорошим уровнем оснащения и комфортом. В рамках этого материала мы не пытались перечислить все опции даже базовой комплектации Hongqi HS5: их очень много, и при желании лучше посмотреть их на сайте. Очевидно, что даже в версии Comfort он может радовать владельца так, как не радуют многие другие автомобили – всё-таки это премиальный кроссовер, и он обязан быть хорошо оснащенным даже в базовой комплектации. И всё же в топовой версии он выглядит еще привлекательнее, и прежде чем делать выбор, нужно подумать, согласны ли вы мириться с базовым оснащением или хотите получить от машины всё, что она может дать. Может она многое, и на фоне общей стоимости машины доплата за топовую комплектацию не выглядит большой. В случае с премиальными автомобилями от машины хочется получить всё, что она способна дать, и это желание вполне оправданно. Ну а проверить всё вышесказанное лично в ходе тест-драйва и получить выгодные предложения для покупки Hongqi в Москве и Санкт-Петербурге можно у официального дилера марки - компании Major .

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