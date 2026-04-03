Mercedes обновит EQS: лифтбек получит пересмотренный салон со штурвалом вместо руля

Второй рестайлинг флагманской «зелёной» пятидверки коснётся в том числе экстерьера. Сейчас прототипы будущей новинки находятся на этапе дорожных испытаний.

Компания Mercedes-Benz представила большой лифтбек EQS с полностью электрической «начинкой» в 2021 году, первое обновление модель пережила в апреле 2024-го. Теперь немецкий производитель готовит флагмана своей «зелёной» линейки ко второму рестайлингу, правда, официальной информации о том, когда такая новинка будет рассекречена полностью, пока нет.

На фото: прототипы обновлённого Mercedes EQS

Сейчас прототипы посвежевшего Mercedes EQS находятся на этапе дорожных испытаний: пресс-служба производителя опубликовала соответствующие официальные «шпионские» снимки. Детали экстерьера тестовых машин, конечно же, спрятаны с помощью маскировочной плёнки, однако некоторые выводы сделать по этим фотографиям можно.

Судя по всему, у лифтбека EQS будет другая головная оптика с уже знакомым световым рисунком в виде трёхлучевых звёзд (на днях такой светотехникой обзавелись посвежевшие Mercedes-Benz GLS и семейство GLE), иная заглушка на месте радиаторной решётки, а также изменённые передний и задний бамперы.

1 / 2 2 / 2

Известно, что изменения ждут и салон. При этом на передней панели можно по-прежнему увидеть огромное табло, объединяющее три дисплея – виртуальный щиток приборов, центральный тачскрин информационно-развлекательной системы и сенсорный экран для переднего пассажира. У обновлённого Mercedes EQS по-прежнему будет богатая отделка и различные функции, отвечающие за комфорт.

На фото: салон обновлённого Mercedes EQS

Главным новшеством в салоне для посвежевшего флагманского лифтбека немецкой марки станет штурвал вместо привычного рулевого колеса, причём в компании подчеркнули, что такой вариант будет доступен в качестве опции, тогда как стандартным версиям по-прежнему будет положен обычный руль.

Штурвал идёт в комплекте с системой steer-by-wire (руль по проводам), его максимальный уровень поворота составляет 170 градусов. В Mercedes-Benz считают, что использование такого штурвала предполагает меньше усилий на низких скоростях, отсутствие необходимости перехватывать обод, к тому же он обеспечивает лучшую обзорность и больше места для ног.

В пресс-службе Mercedes отметили, что прототипы EQS со штурвалом и системой steer-by-wire в ходе тестирования уже проехали более миллиона километров. Известно, что специально для версий со штурвалом была разработана уникальная подушка безопасности. Не исключено, что рестайлинговый «зелёный» лифтбек получит иную тяговую батарею и 800-вольтовую электрическую архитектуру, что должно ощутимо сократить время подзарядки аккумулятора.