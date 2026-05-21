Новинки ×
  • Новый кроссовер Mazda CX-5 стартует в Японии: увеличенная мощность и сниженные ожидания

Новый кроссовер Mazda CX-5 стартует в Японии: увеличенная мощность и сниженные ожидания

21.05.2026 639 0 0
Новый кроссовер Mazda CX-5 стартует в Японии: увеличенная мощность и сниженные ожидания

Как и в Европе, на родине Мазды свежий паркетник CX-5 предложен с атмосферником, который имеет «мягкогибридный» довесок. При этом мотор японской версии мощнее. На выбор предложены три комплектации.

Мировая премьера кроссовера Mazda CX-5 третьего поколения состоялась летом прошлого года, тогда марка продемонстрировала лишь евроверсию. В Старом Свете модель стала доступна к заказу осенью. В начале года нынешнего Mazda представила новый CX-5, адресованный Северной Америке, затем дебютировал вариант для Австралии. Теперь же такой паркетник наконец добрался до родной для марки Японии.

Базовый кроссовер для Японии

Снаружи и внутри предназначенные для разных регионов паркетники в целом повторяют друг друга. Главные фишки дизайна экстерьера нового Mazda CX-5 – L-образные фары и растянутые задние фонари, выставленные напоказ круглые патрубки выпускной системы. В салоне – прилепленный к передней панели планшет мультимедийной системы с сервисами Google и вшитыми настройками «климата».

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Длина «третьего» паркетника для японского рынка равна 4695 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1695 мм, колесная база – 2815 мм. Паспортный дорожный просвет – 205 мм. Объем багажника составляет 466 литров (измерен по местной методике).

Как и европейцам, японцам новый CX-5 доступен с бензиновым атмосферником e-Skyactive G 2.5, который имеет «мягкогибридный» довесок. Но на родине марки двигатель мощнее – 178 л.с. против 141 л.с. Мотор сочетается с шестиступенчатым автоматом, привод передний или полный. В Mazda также отметили, что кроссовер нового поколения стал первым автомобилем марки в Японии, движок которого совместим с топливом E10, «получаемым путем смешивания обычного бензина с 10% этанола растительного происхождения».

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

На выбор предложены три комплектации – S, G и L. Начальная версия – это 17-дюймовые диски, тканевая обивка, подогрев передних кресел, мультимедийная система с экраном диагональю 12,9 дюйма, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль. В исполнении G появляются 19-дюймовые колеса, рейлинги на крыше, светодиодная оптика, электропривод багажной двери, экокожа, подогрев руля. Топовый Mazda CX-5 имеет функцию бесконтактного открывания багажника, обивку из натуральной кожи, проекционный дисплей, мультимедиа с экраном на 15,6 дюйма, аудиосистему Bose, вентиляцию передних сидений, подогрев заднего дивана и расширенный комплекс водительских ассистентов. Среди опций – панорамная крыша.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Кроссовер нового поколения оценили в 3 300 000 – 4 471 500 йен, что эквивалентно примерно 1,47 млн – 2 млн рублей по текущему курсу. Mazda рассчитывает продавать в Японии по 2000 таких паркетников ежемесячно. Любопытно, что при запуске предыдущего Mazda CX-5 в 2017 году план продаж на родине был 2400 экземпляров. К слову, предшественник пока еще в строю. Его моторная гамма шире (есть и дизель), а цена – ниже (от 2 810 500 йен или от 1,25 млн рублей).

кроссовер Япония авторынок новинки Mazda Mazda CX-5
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Обзор Без хрома, но с кнопкой: обзор обновлённых кроссоверов Haval F7 и F7x Фестиваль обновлений модельного ряда Haval подходит к завершению: представлены модернизированные кроссоверы F7 и F7x. Два брата из ларца, почти одинаковых с лица, получили доработанные силов... 43 0 0 21.05.2026
Статьи / Практика Всё придумано до нас: нужно ли менять масло по моточасам Масляная религия – штука строгая. Чем-то она напоминает секту, в которой каждая новая ступень представляет собой новый уровень безумия (шутка, конечно). Но если вы благополучно пережили этап... 145 0 0 21.05.2026
Статьи / Ремонт и обслуживание Где дороже обслуживать и ремонтировать автомобиль – в Европе или в России Рассуждения о том, что после ухода мировых брендов из России обслуживать и чинить машины стало нечем, уже поднадоели, да и устарели. Кто-то, конечно, перешел на «суверенную» продукцию, но бо... 554 1 0 20.05.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 41885 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 11722 4 2 12.03.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Снаружи прежний, внутри другой: тест-драйв обновлённого Haval Jolion Haval Jolion уже несколько лет подряд – самый популярный кроссовер иностранного бренда в России. Очередное обновление, как заявляет производитель, призвано не только сохранить его актуальнос... 9231 0 0 01.05.2026
Обсуждаемое
20 Пойду пожру, а вы подождите: общество застрявших между ПДД и культурой
5 Lada Niva следующего поколения: новые изображения
5 Фургоны и минивэны SKM М7 отправились к дилерам, цены известны
Новые комментарии
Change privacy settings