Новый кроссовер Mazda CX-5 стартует в Японии: увеличенная мощность и сниженные ожидания

Как и в Европе, на родине Мазды свежий паркетник CX-5 предложен с атмосферником, который имеет «мягкогибридный» довесок. При этом мотор японской версии мощнее. На выбор предложены три комплектации.

Мировая премьера кроссовера Mazda CX-5 третьего поколения состоялась летом прошлого года, тогда марка продемонстрировала лишь евроверсию. В Старом Свете модель стала доступна к заказу осенью. В начале года нынешнего Mazda представила новый CX-5, адресованный Северной Америке, затем дебютировал вариант для Австралии. Теперь же такой паркетник наконец добрался до родной для марки Японии.

Базовый кроссовер для Японии

Снаружи и внутри предназначенные для разных регионов паркетники в целом повторяют друг друга. Главные фишки дизайна экстерьера нового Mazda CX-5 – L-образные фары и растянутые задние фонари, выставленные напоказ круглые патрубки выпускной системы. В салоне – прилепленный к передней панели планшет мультимедийной системы с сервисами Google и вшитыми настройками «климата».

Длина «третьего» паркетника для японского рынка равна 4695 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1695 мм, колесная база – 2815 мм. Паспортный дорожный просвет – 205 мм. Объем багажника составляет 466 литров (измерен по местной методике).

Как и европейцам, японцам новый CX-5 доступен с бензиновым атмосферником e-Skyactive G 2.5, который имеет «мягкогибридный» довесок. Но на родине марки двигатель мощнее – 178 л.с. против 141 л.с. Мотор сочетается с шестиступенчатым автоматом, привод передний или полный. В Mazda также отметили, что кроссовер нового поколения стал первым автомобилем марки в Японии, движок которого совместим с топливом E10, «получаемым путем смешивания обычного бензина с 10% этанола растительного происхождения».

На выбор предложены три комплектации – S, G и L. Начальная версия – это 17-дюймовые диски, тканевая обивка, подогрев передних кресел, мультимедийная система с экраном диагональю 12,9 дюйма, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль. В исполнении G появляются 19-дюймовые колеса, рейлинги на крыше, светодиодная оптика, электропривод багажной двери, экокожа, подогрев руля. Топовый Mazda CX-5 имеет функцию бесконтактного открывания багажника, обивку из натуральной кожи, проекционный дисплей, мультимедиа с экраном на 15,6 дюйма, аудиосистему Bose, вентиляцию передних сидений, подогрев заднего дивана и расширенный комплекс водительских ассистентов. Среди опций – панорамная крыша.

Кроссовер нового поколения оценили в 3 300 000 – 4 471 500 йен, что эквивалентно примерно 1,47 млн – 2 млн рублей по текущему курсу. Mazda рассчитывает продавать в Японии по 2000 таких паркетников ежемесячно. Любопытно, что при запуске предыдущего Mazda CX-5 в 2017 году план продаж на родине был 2400 экземпляров. К слову, предшественник пока еще в строю. Его моторная гамма шире (есть и дизель), а цена – ниже (от 2 810 500 йен или от 1,25 млн рублей).