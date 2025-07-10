Mazda CX-5 третьего поколения: увеличенная колёсная база и салон, как у «китайцев»

Компания Mazda представила кроссовер CX-5 нового, третьего по счёту поколения: внешне он похож на старый, но имеет полностью новый и более просторный салон. Продажи в Европе начнутся в конце текущего года.

Два года назад третье поколение Mazda CX-5 было под вопросом, так как ожидалось, что его частично либо полностью заменит близкий по размерам кроссовер Mazda CX-50, но реальные продажи в США (а это главный рынок для Mazda) показали, что CX-50 не так хорош, как CX-5, поэтому руководство компании дало отмашку на разработку «третьего» CX-5. Теперь Mazda CX-5 подаётся как условно городской кроссовер, а Mazda CX-50 — как нацеленный на любителей приключений, при этом обе модели в США предлагаются только с полным приводом — так Mazda пытается составить конкуренцию Subaru.

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Как мы и ожидали, «третий» Mazda CX-5 стал результатом эволюции кроссовера второго поколения, но объём изменений достаточно велик, чтобы считать новое поколение действительно новым. Кузов сохранил прежние, узнаваемые и любимые нынешними владельцами CX-5 пропорции, но стал просторнее: габаритная длина увеличилась с 4550 до 4690 мм, ширина — с 1840 до 1860 мм, высота — с 1680 до 1695 мм, колёсная база — с 2700 до 2815 мм. В общем теперь Mazda CX-5 — это полноценный среднеразмерный кроссовер. Все наружные кузовные панели новые, детали от кроссовера второго поколения не подойдут. Проще всего новый CX-5 идентифицировать с кормы, которая обзавелась фонарями в стиле моделей BMW. Штатные колёса — 17- либо 19-дюймовые.

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Подвеска, по сути, прежняя, пружинная (передняя — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная), но заново настроенная и обещающая более высокий уровень комфорта и безопасности. Рулевое управление тоже перенастроено, чтобы водитель меньше утомлялся в дальней дороге. Важное новшество — тормоза по проводам, то есть педаль тормоза более не имеет механической связи с тормозными механизмами — утверждается, что такое решение позволяет уменьшить время срабатывания тормозного привода и гармонично вписать в него рекуперативное торможение со стороны стартер-генератора.

На данный момент для нового CX-5 заявлен единственный 2,5-литровый бензиновый атмосферный двигатель e-Skyactiv G, выдающий 141 л.с. и 238 Нм, он дополнен мягкогибридным довеском, состоящим их 24-вольтового стартер-генератора и небольшой буферной литий-ионной батареи. Полноценная гибридная версия тоже будет, но позже, а вот о дизеле можно забыть. Коробка передач — только 6-ступенчатый гидромеханический «автомат». В Европе новый Mazda CX-5 можно будет купить как с передним, так и с полным приводом. Переднеприводная версия разгоняется до 100 км/ч за 10,5 с, полноприводная — за 10,9 с, максимальная скорость — 195 км/ч. Допустимая масса буксируемого прицепа — 2000 кг.

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Наиболее драматические изменения у Mazda CX-5 произошли в салоне, от фирменного стиля Mazda здесь мало что осталось, теперь салон CX-5 напоминает салон китайской Mazda 6e, которую выпускает Changan. На передней панели практически не осталось физических клавиш, все климатические настройки уехали в «парящий» мультимедийный планшет с диагональю 12,9 либо 15,6 дюйма. Щиток приборов теперь тоже полностью нарисованный, 10,25-дюймовый. На центральном тоннеле между тем остался классический фиксируемый селектор АКП в кожаном чехле, а вот ротационно-нажимная шайба управления мультимедийным экраном с центрального тоннеля исчезла — якобы она плохо вписывается в новую цифровую оболочку. Топовая аудиосистема Bose насчитывает 12 динамиков. Во втором ряду стало просторнее. Объём багажника увеличился на 61 л до 583 л, а при сложенных спинках заднего дивана владельцу доступны 2019 л грузового пространства (+381 л по сравнению с предшественником).

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На европейском рынке продажи нового Mazda CX-5 начнутся в декабре, минимальная рекомендованная цена в Германии составит 34 500 евро. На других рынках кроссовер третьего поколения появится в 2026 году.