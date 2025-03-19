Китайская Mazda 6e выходит на европейский рынок: стильнее и дешевле, чем VW ID.7

Премьера Mazda 6e состоялась в начале этого года на Брюссельском автосалоне, в Китае эта модель известна как Mazda EZ-6, там она производится и продаётся с прошлого года. Mazda 6e/EZ-6 — это, по сути, перелицованный лифтбек Deepal SL03. Бренд Deepal, напомним, принадлежит Changan, он был запущен в 2022 году, под ним китайская компания выпускает относительно доступные электромобили и plug-in гибриды типа range extender, где ДВС механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею. Производится Mazda 6e/EZ-6 в китайском Нанкине (провинция Цзянсу) на заводе совместного предприятия Changan Mazda (основано в 2012 году).

Сугубо китайская Mazda EZ-6 и предназначенная для Европы Mazda 6e имеют разное оснащение. Mazda EZ-6 предлагается c plug-in гибридными и электрическими силовыми установками, Mazda 6e — только с электрическими, причём её характеристики не такие, как у электрических версий Mazda EZ-6.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Габаритная длина Mazda 6e — 4921 мм, ширина — 1890 мм, высота — 1491 мм, колёсная база — 2895 мм, дорожный просвет — 120 мм. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная. Штатная размерность шин — 245/45 R 19. Объём основного багажника — 336 л (по методике VDA), со сложенными спинками заднего сиденья он увеличивается до 1074 л. Спереди есть дополнительный багажник объёмом 72 л.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

На базовой Mazda 6e, что стоит в Германии от 44 900 евро, единственный электромотор на задней оси выдаёт 190 кВт (258 л.с.) и 320 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 7,6 с, максимальная скорость — 175 км/ч. Ёмкость 400-вольтовой литий-железо-фосфатной батареи — 68,8 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 479 км по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки — 165 кВт.

Продвинутая версия Mazda 6e с приставкой Long Range, что стоит в Германии от 46 500 евро, оснащается, как ни странно, более слабым электромотором — 180 кВт (245 л.с.) и 320 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 7,8 с, максимальная скорость — 175 км/ч. Ёмкость 400-вольтовой никель-кобальт-марганцевой батареи — 80 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 552 км по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки — 90 кВт, это очень мало для машины такого класса.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Обе версии доступны в двух комплектация — Takumi и Takumi Plus. Базовая комплектация Takumi уже довольно богатая, в ней есть двухзонный климат-контроль с тепловым насосом, отделка салона кожзамом, полный набор электронных ассистентов водителя (в том числе адаптивный круиз-контроль), 14,6-дюймовый мультимедийный экран, проекционный экран, аудиосистема Sony (14 динамиков), панорамная стеклянная крыша и многое другое. Комплектация Takumi Plus добавляет только более изысканную отделку салона со вставками из наппы, замши и чёрного дерева плюс шторку с электроприводом для крыши.

1 / 2 2 / 2

Для сравнения скажем, что Tesla Model 3 сейчас стоит в Германии от 39 990 евро, Volkswagen ID.7 — от 53 995 евро, BYD Seal — от 46 990 евро. Напомним, что в Евросоюзе с прошлого года действуют повышенные пошлины на электромобили китайского производства, без них Mazda 6e была бы дешевле. Впрочем, в Испании её уже предлагают со скидками — в базовой комплектации лифтбек можно взять менее чем за 40 000 евро.

Добавим, что вчера Mazda обнародовала скорректированную стратегию развития: до конца 2027 года в её модельном ряду появятся два электрических кроссовера — один на платформе Changan и один собственной разработки. Между тем в этом году на европейский рынок выйдет и сама китайская марка Deepal.

