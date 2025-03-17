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  • Changan со второй попытки запустит в Европе марку Deepal, несмотря на все риски

Changan со второй попытки запустит в Европе марку Deepal, несмотря на все риски

17.03.2025 518 0 0

Дебютной моделью Deepal в Европе будет заднеприводный электрический кроссовер S07, в этом году его продаж начнутся в Норвегии, Дании, Германии, Нидерландах и Великобритании, минимальная цена составит 45 000 евро.

Компания Changan запустила марку Deepal (она же Shenlan) в 2022 году, она выпускает относительно доступные электромобили и plug-in гибриды типа range extender, где ДВС механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею.

Уже в 2023 году марка Deepal вышла за пределы Китая, сегодня она представлена в Таиланде и Австралии. В 2024 году глобальные продажи Deepal составили 243 800 машин при плане в 450 000, то есть план не выполнен. Цель на конец 2025 года — продать 500 000 машин, из которых 400 000 должны прийтись на домашний, китайский рынок, 100 000 — на внешние рынки. За первые два месяца этого года марка Deepal реализовала в Китае 32 706 автомобилей, что на 42,2% больше, чем в январе-феврале 2024 года, но и при таком впечатляющем росте есть сомнения, что к концу года удастся выйти на 400 000.

Тем не менее ясно, что амбиции у Deepal большие, в ближайших планах марки — покорение Европы через созданное в прошлом году представительство Changan Automobile Deutschland GmbH со штаб-квартирой в Мюнхене, где работают порядка 500 человек. В октябре прошлого года в Милане должна была состояться официальная презентация бренда Deepal, но её отменили из-за роста напряжённости в отношениях между Китаем и Европой после того, как Европа обложила повышенными пошлинами электромобили китайского производства. Повышенные пошлины продолжают действовать и могут ещё вырасти, но даже с учётом этих рисков марка Deepal всё же будет запущена в Европе — на 21 марта намечена презентация в немецком Майнце.

Deepal S07

В свежем пресс-релизе от немецкого представительства Changan сообщается, что дебютной моделью в Европе будет среднеразмерный кроссовер Deepal S07 (габаритная длина — 4750 мм, колёсная база — 2900 мм), который в прошлом году с блеском прошёл краш-тесты Euro NCAP и заработал пять звёзд итогового рейтинга. Changan хочет продавать в Европе только электрические версии Deepal S07, поэтому и цена с учётом пошлин довольно высокая — от 45 000 евро.

Deepal S07

В Китае у Deepal S07 есть две электрические версии, обе оснащаются единственным электромотором на задней оси. На младшей версии электромотор выдаёт 190 кВт (258 л.с.) и 320 Нм), ёмкость батареи — 68,82 кВт·ч, её полного заряда хватает на 520 км пробега по циклу CLTC. У старшей версии мощность электромотора снижена до 160 кВт (218 л.с.) при неизменном крутящем моменте в 320 Нм, а ёмкость батареи увеличена до 79,97 кВт·ч, запас хода на одной зарядке составляет 628 км по циклу CLTC. Диапазон цен в Китае — от 174 900 до 197 900 юаней (от 22 100 до 25 000 евро в переводе по текущему курсу), то есть в Европе цена будет примерно в два раза выше.

Deepal S07

В этом году Deepal хочет начать продажи в Норвегии, Дании, Германии, Нидерландах и Великобритании, в следующем году запланирован выход на рынки Италии и Испании, к 2028 году марка Deepal должна быть представлена по всей Европе. Центральный склад запчастей будет в Нидерландах. Вслед за кроссовером Deepal S07 в продаже появится младший электрический паркетник Deepal S05.

Deepal также будет представлен в Европе косвенно — через партнёрство с Mazda: ближайшим летом начнутся продажи электрического лифтбека Mazda 6e, который является перелицованным Deepal SL03. Также на подходе кроссовер Mazda CX-6e, который будет сделан на базе Deepal S07 либо Deepal S05 — точной информации об этой модели пока нет.

В России марка Deepal официально пока не представлена, зато у нас компания Changan недавно официально запустила премиальный бренд Avatr.

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