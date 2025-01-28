Кроссовер Avatr 11: объявлены российские цены

Премиальный бренд Avatr – это совместный проект Changan, IT-гиганта Huawei и производителя аккумуляторов CATL. Изначально под этой маркой выпускали исключительно электрокары, однако затем в Китае появились и гибриды. Прежде в Россию завозили «параллельные» машины Avatr, но осенью прошлого года было объявлено о том, что марка выйдет на наш рынок официально. Легальным же первенцем бренда у нас стал электрический кроссовер Avatr 11 (по задумке маркетологов, нужно произносить «Аватр-Один-Один»). Информацию о паркетнике выдавали порционно с декабря. Ну а теперь раскрыты цены, модель уже доступна к заказу. В РФ продажами занимается местное подразделение Changan, при этом у марки Avatr собственная дилерская сеть. Сейчас она включает 21 предприятие в 10 городах, в список входят Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Казань, Калининград, Краснодар, Нижний Новгород, Пермь, Тюмень и Уфа.

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Кроссовер Avatr 11 имеет четырехдверный кузов – крышка багажника поднимается без заднего стекла, как у седана. Длина паркетника равна 4880 мм, ширина – 1970 мм, высота – 1970 мм, колесная база – 2975 мм.

В России Avatr 11 доступен в трех версиях. Базовая называется 90 kWh RWD 5 seats, у нее единственный 313-сильный электромотор на задней оси и батарея емкостью 90 кВт*ч. Заявленный запас хода – 575 км (по циклу NEDS). «Среднее» исполнение 116 kWh AWD 5 seats – это двухмоторный полный привод, совокупная отдача составляет 578 л.с. Такой кроссовер укомплектован аккумулятором на 116,79 кВт*ч, дальнобойность – уже 625 км. Ну а топовый вариант зовется 116 kWh AWD 4 seats. У него такая же начинка, как у «средней» версии, при этом самый дорогой Avatr 11 представлен с четырехместным салоном. Заднеприводный кроссовер разгоняется с 0 до 100 км/ч за 6,6 секунды, полноприводный – за 4,5 секунды. Максимальная скорость едина для всех вариантов – 200 км/ч.

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В список стандартного оборудования базовой модели вошли: полностью светодиодная оптика, 21-дюймовые колеса, обогрев лобового стекла, подогрев руля и всех сидений (кресла еще и с вентиляцией), беспроводная зарядка для смартфона, виртуальная приборка (10,25 дюйма), центральный тачскрин мультимедиа (15,6 дюйма) и отдельный экран для переднего пассажира (10,25 дюйма), салонное зеркало с функцией трансляции потокового видео с камеры заднего вида, фронтальные и боковые «эйрбэги», шторки безопасности, система кругового обзора (включая функцию «прозрачное шасси»), адаптивный круиз-контроль и множество систем безопасности. Рекомендованная цена Avatr 11 90 kWh RWD 5 seats начинается с отметки 6 950 000 рублей.

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Версия 116 kWh AWD 5 seats обойдется минимум в 7 500 000 рублей, у этого исполнения есть 22-дюймовые колеса и выдвижной спойлер на крышке багажника, плюс двери такого кроссовера имеют электропривод и автоматические доводчики. Четырехместный Avatr 11 116 kWh AWD 4 seats стоит от 7 800 000 рублей. Его фишки помимо раздельных задних сидений (у них, к слову, есть массажер) – оригинальные колеса (тоже 22-дюймовые), дополнительная площадка для беспроводной зарядки и динамичная многоцветная атмосферная подсветка интерьера.

Клиентам, которые приобретут кроссовер до 21 февраля, также обещана пожизненная гарантия на электрические компоненты: в частности, на высоковольтную батарею CATL, моторы и их контроллеры. Эта гарантия будет действовать до смены владельца, но все подробности лучше узнавать у дилеров. Ну а тем, кто не успеет купить Avatr 11 до указанной даты, будет предоставлена гарантия сроком на 8 лет.