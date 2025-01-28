Новинки ×

Кроссовер Avatr 11: объявлены российские цены

28.01.2025 128 0 0

«Зеленый» паркетник предложен в РФ в трех версиях, две из которых имеют двухмоторный полный привод. Первым покупателям модели обещана пожизненная гарантия на электрические элементы.

Премиальный бренд Avatr – это совместный проект Changan, IT-гиганта Huawei и производителя аккумуляторов CATL. Изначально под этой маркой выпускали исключительно электрокары, однако затем в Китае появились и гибриды. Прежде в Россию завозили «параллельные» машины Avatr, но осенью прошлого года было объявлено о том, что марка выйдет на наш рынок официально. Легальным же первенцем бренда у нас стал электрический кроссовер Avatr 11 (по задумке маркетологов, нужно произносить «Аватр-Один-Один»). Информацию о паркетнике выдавали порционно с декабря. Ну а теперь раскрыты цены, модель уже доступна к заказу. В РФ продажами занимается местное подразделение Changan, при этом у марки Avatr собственная дилерская сеть. Сейчас она включает 21 предприятие в 10 городах, в список входят Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Казань, Калининград, Краснодар, Нижний Новгород, Пермь, Тюмень и Уфа.

1 / 2
2 / 2

Кроссовер Avatr 11 имеет четырехдверный кузов – крышка багажника поднимается без заднего стекла, как у седана. Длина паркетника равна 4880 мм, ширина – 1970 мм, высота – 1970 мм, колесная база – 2975 мм.

В России Avatr 11 доступен в трех версиях. Базовая называется 90 kWh RWD 5 seats, у нее единственный 313-сильный электромотор на задней оси и батарея емкостью 90 кВт*ч. Заявленный запас хода – 575 км (по циклу NEDS). «Среднее» исполнение 116 kWh AWD 5 seats – это двухмоторный полный привод, совокупная отдача составляет 578 л.с. Такой кроссовер укомплектован аккумулятором на 116,79 кВт*ч, дальнобойность – уже 625 км. Ну а топовый вариант зовется 116 kWh AWD 4 seats. У него такая же начинка, как у «средней» версии, при этом самый дорогой Avatr 11 представлен с четырехместным салоном. Заднеприводный кроссовер разгоняется с 0 до 100 км/ч за 6,6 секунды, полноприводный – за 4,5 секунды. Максимальная скорость едина для всех вариантов – 200 км/ч.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

В список стандартного оборудования базовой модели вошли: полностью светодиодная оптика, 21-дюймовые колеса, обогрев лобового стекла, подогрев руля и всех сидений (кресла еще и с вентиляцией), беспроводная зарядка для смартфона, виртуальная приборка (10,25 дюйма), центральный тачскрин мультимедиа (15,6 дюйма) и отдельный экран для переднего пассажира (10,25 дюйма), салонное зеркало с функцией трансляции потокового видео с камеры заднего вида, фронтальные и боковые «эйрбэги», шторки безопасности, система кругового обзора (включая функцию «прозрачное шасси»), адаптивный круиз-контроль и множество систем безопасности. Рекомендованная цена Avatr 11 90 kWh RWD 5 seats начинается с отметки 6 950 000 рублей.

1 / 2
2 / 2

Версия 116 kWh AWD 5 seats обойдется минимум в 7 500 000 рублей, у этого исполнения есть 22-дюймовые колеса и выдвижной спойлер на крышке багажника, плюс двери такого кроссовера имеют электропривод и автоматические доводчики. Четырехместный Avatr 11 116 kWh AWD 4 seats стоит от 7 800 000 рублей. Его фишки помимо раздельных задних сидений (у них, к слову, есть массажер) – оригинальные колеса (тоже 22-дюймовые), дополнительная площадка для беспроводной зарядки и динамичная многоцветная атмосферная подсветка интерьера.

Клиентам, которые приобретут кроссовер до 21 февраля, также обещана пожизненная гарантия на электрические компоненты: в частности, на высоковольтную батарею CATL, моторы и их контроллеры. Эта гарантия будет действовать до смены владельца, но все подробности лучше узнавать у дилеров. Ну а тем, кто не успеет купить Avatr 11 до указанной даты, будет предоставлена гарантия сроком на 8 лет.

кроссовер Россия Китай авторынок электромобиль новинки Avatr Avatr 11 Changan
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто и технологии Как выбрать качественное моторное масло для тяжёлой техники на современном российском рынке В последние годы рынок смазочных материалов в России претерпел значительные изменения. Уход из страны многих известных брендов создал сложную ситуацию для владельцев парка тяжёлой техники. В... 87 0 0 27.01.2025
Статьи / Популярные вопросы Не только для трамваев: какими бывают светофоры белого цвета и как не получить на них штраф Водители привыкли искать глазами на дороге сигналы светофора красного, желтого и зеленого цветов. Многие помнят, что рядом с трамвайными путями стоит ожидать белого светофора, регулирующего... 224 0 0 27.01.2025
Статьи / История Ослепительная неудача: как появился Volkswagen Phaeton и почему он блестяще провалился Совсем недавно мы вспоминали о том, как появился Lexus LS400 и почему он смог завоевать рынок США, успешно соперничая с такими грандами, как Mercedes S-класса и BMW седьмой серии. На рубеже... 1726 30 1 25.01.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 67550 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 54418 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 22391 2 2 14.01.2025
Обсуждаемое
30 Седан Ослепительная неудача: как появился Volkswagen Phaeton и почему он блестяще провалился
28 Внедорожник Выбираем рамный внедорожник с пробегом за 500 тысяч рублей: семиместные есть, надёжных – нет
11 Кроссовер Новая Mazda CX-5: первые изображения
Новые комментарии
Change privacy settings