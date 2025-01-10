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  • Лифтбек Mazda 6e на платформе Changan дебютировал в Европе в двух версиях

Лифтбек Mazda 6e на платформе Changan дебютировал в Европе в двух версиях

10.01.2025 291 2 0

Европейцам новую крупную пятидверку Мазды предложат исключительно в виде электрокара, тогда как на производственной родине у модели еще есть гибридная версия. При этом для «старосветского» электрического лифтбека заявлены две модификации: между собой они отличаются мощностью мотора и батареей.

Мировую премьеру этот лифтбек Mazda справил весной прошлого года на Пекинском автосалоне. В Китае модель носит индекс EZ-6, там она доступна в виде подзаряжаемого гибрида или полноценного электрокара. Пятидверка, напомним, разработана вместе с компанией Changan, причем она не создана с нуля: за основу взяли Deepal SL03 (бренд Deepal принадлежит Changan). Производство Mazda EZ-6 налажено в Поднебесной же на заводе СП Мазды и Changan. Летом стало известно о том, что китайским эксклюзивом лифтбек не будет: тогда японская марка объявила о планах поставлять модель в Европу. И вот в рамках открывшегося сегодня Брюссельского моторшоу состоялся дебют «старосветской» версии, причем европейцам пятидверку решено продавать под именем Mazda 6e. Ну и добавим, что в гамме бренда лифтбек пришел на смену «традиционному» семейству Mazda 6 (седан и универсал).

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В плане дизайна европейская пятидверка Mazda 6e от китайской Mazda EZ-6 практически ничем не отличается. Если же сравнивать с исходным Deepal SL03, то у машин есть общие черты, однако у новинки Мазды все-таки оригинальная внешность. Особенности экстерьера Mazda 6e – узкие диодные ходовые огни и расположенные под ними компактные блоки фар, безрамочные двери с выкидными ручками, единая плашка задних фонарей и выдвижной спойлер. Модель по умолчанию имеет 19-дюймовые колеса.

Длина Mazda 6e равна 4921 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1491 мм (показатель Mazda EZ-6 для КНР – 1485 мм), колесная база – 2895 мм. Объем багажника евроверсии – 330 литров против 479 литров у лифтбека для Китая. Впрочем, разница может объясняться различными методиками измерения.

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Салон оформлен в том же ключе, что и у модели Deepal. Внутри установлены отдельные экраны приборки и мультимедийной системы диагональю 10,2 и 14,6 дюйма соответственно, двухспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель. В списке оборудования еще значатся стеклянная крыша, проекционный дисплей, беспроводная зарядка, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе и распознавания дорожных знаков.

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Для Европы заявлен только электрический лифтбек Mazda 6e, гибрида там не будет – по крайней мере, пока. У электрокара же две заднеприводные версии. Базовая имеет 258-сильный электромотор и батарею емкостью 68,8 кВт*ч, такой лифтбек проедет 479 км по циклу WLTP. Варианту Long Range достался более слабый мотор – мощностью 245 л.с. Зато такая пятидверка получила аккумулятор на 80 кВт*ч, запас хода – 552 км. Модель с базовой батареей наберет первую «сотню» за 7,6 секунды, вторая модификация это упражнение проделает за 7,8 секунды. Максимальная скорость едина для обеих версий – 175 км/ч. 

Отметим, в Китае электрический лифтбек Mazda EZ-6 бывает исключительно с 258-сильным двигателем, там модели положена батарея емкостью 56,1 или 68,8 кВт*ч.

Старт европейских продаж Mazda 6e намечен на лето текущего года, цены еще не объявлены.

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2 комментария
10.01.2025 14:57
Severo

_классная,особенно спереди.. А вот сзади можно было бы поиграться по больше)

1
10.01.2025 16:45
Papirus

Мазды в Европе и раньше не особо часто встречались, а продажи этой подделки вообще будут на уровне погрешности измерения.

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