Changan выводит марку Deepal на глобальный рынок — ждём в России?

Молодая, но быстро набирающая обороты марка Deepal от Changan хочет продавать по полтора миллиона автомобилей в мире ежегодно, для этого ей нужно стремительно осваивать новые рынки: на этой неделе марка Deepal стартовала в Таиланде, далее по плану Европа и другие страны ASEAN.

Наступление молодых китайских NEV-брендов на мировой рынок набирает обороты. Напомним, что аббревиатура NEV расшифровывается как New Energy Vehicle, она объединяет электромобили, plug-in гибриды и водородные автомобили. Deepal — типичный NEV-бренд, сейчас он выпускает электромобили и plug-in гибриды, водородные модели появятся позже, когда «созреют» спрос и сопутствующая инфраструктура.

Deepal SL03 1 / 3 Deepal SL03 2 / 3 Deepal SL03 3 / 3

В Китае Deepal был изначально известен как Shenlan, что в переводе с латинизированного китайского на русский означает «тёмно-синий», но для экспансии на глобальные рынки было выбрано более благозвучное имя Deepal, китайский потребительский сайт марки тоже теперь использует имя Deepal. Одним из ключевых партнёров Deepal является IT-гигант Huawei, он поставляет молодому бренду программное обеспечение.



Deepal SL03

Deepal был запущен компанией Changan весной прошлого года, так что 2023-й — первый полный год работы нового бренда, его продажи в Китая за первые десять месяцев этого года, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), составили 95 833 автомобиля. Цель на конец года — 200 000 машин, но она вряд ли будет достигнута. Цель на 2024 год — продать 450 000 машин по всему меру, а в долгосрочной перспективе Deepal намерен выйти на уровень продаж в 1,5 млн машин в год.



Сейчас в гамме Deepal всего две модели — среднеразмерные соплатформенные седан SL03 и кроссовер S7, на этой неделе они дебютировали в Таиланде как Deepal L07 и Deepal S07 соответственно, здесь же будет локализовано их производство на строящемся в провинции Районг заводе, его пуск намечен на 2025 год.

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Deepal SL03 и Deepal S7 имеют колёсную базу 2900 мм, габаритная длина седана — 4820 мм, кроссовера — 4750 мм. Обе модели предлагаются с полностью электрическими и plug-in гибридными силовыми установками на выбор, но привод в любом случае только задний, так как единственный тяговый электромотор расположен на задней оси. Модульная платформа EPA1, на которой построены обе модели, позволяет делать полноприводные двухмоторные версии — возможно, они появятся в гамме позднее.



Deepal S7

Мощность электромотора на электрических версиях — 160 кВт (218 л.с.) либо 190 кВт (258 л.с.), максимальная ёмкость батареи — 79,97 кВт·ч, максимальный запас хода на одной зарядке у седана — 705 км (здесь и далее по циклу CLTC), у кроссовера — 620 км.



Plug-in гибридные версии — последовательного типа: установленный спереди под капотом 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 95 л.с. механически не связан с колёсами и работает в режиме генератора. Задние колёса в гибриде вращает электромотор мощностью 175 кВт (238 л.с.), максимальный запас хода на электротяге — 200 км, в гибридном режиме с полным баком (45 л) и полностью заряженной батареей седан может проехать — 1200 км, кроссовер — 1120 км.



Deepal SL03

Deepal SL03 стоит в Китае от 145 900 юаней (1,81 млн рублей в переводе по текущему курсу), Deepal S7 — от 149 900 юаней (1,87 млн рублей).



В следующем году Deepal обещает представить две новые модели, они будут разработаны в более тесной кооперации с Huawei. Напомним, что Changan и Huawei также совместно вывели в прошлом году на рынок премиальный бренд Avatr. Ни Deepal, ни Avatr в России пока официально не представлены, но вполне возможно, что Changan скоро на это решится, потому что, например, спрос на модели Avatr уже довольно большой, серые дилеры ввозят их в нашу страну сотнями.

