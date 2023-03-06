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  • Deepal S7: вторая модель от нового дочернего бренда Changan обязана стать хитом продаж

Deepal S7: вторая модель от нового дочернего бренда Changan обязана стать хитом продаж

06.03.2023 105 0 0

Среднеразмерный кроссовер Deepal S7 (он же Shenlan S7) будет предлагаться с тремя силовыми установками на выбор — двумя электрическими и одной plug-in гибридной, в продаже на китайском рынке он появится уже этой весной.

Shenlan был представлен весной прошлого года как суббренд Changan, но ещё до запуска первой модели его открепили от Changan и теперь Shenlan позиционируется как самостоятельная марка. Более того, как впоследствии выяснилось, Shenlan — это ещё одно направление коллаборации компании Changan, IT-гиганта Huawei и производителя аккумуляторов CATL: первым стал премиальный электромобильный бренда Avatr, а Shenlan позиционируется как более доступный, околопреимальный бренд. Shenlan в переводе с латинизированного китайского на английский означает «тёмно-синий». Поскольку в перспективе Changan хочет вывести Shenlan на внешние рынки (США, Европа), то было придумано альтернативное название бренда — Deepal, оно уже отражено в названии официального сайта и в шильдиках внутри салона Shenlan/Deepal S7. Мы для простоты повествования будем дальше использовать глобальное имя Deepal.

Первой моделью Deepal стал среднеразмерный лифтбек SL03, на стадии прототипа он был известен как Changan C385. В основе Deepal SL03 и дебютировавшего в минувшие выходные в Шанхае кроссовера Deepal S7 лежит общая модульная платформа EPA1, рассчитанная на электрические, plug-in гибридные и водородные силовые установки. Лифтбек в момент дебюта был заявлен со всеми тремя силовыми установками, но на рынок вышел под конец прошлого года без водородной версии — она попросту ещё не готова, да и не очень-то нужна в Китае. За первые два месяца этого года продажи Deepal SL03, как пишет китайский журнал Autohome, составили 10 240 единиц, а план по бренду на конец года — 400 000 машин! Стремительный рост продаж должен обеспечить кроссовер Deepal S7.

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Deepal S7 снаружи во многом цитирует родственный лифтбек, но имеет более замысловатый пятиместный салон: передняя панель напрочь лишена физических кнопок и щитка приборов — оперативные показания водителю даёт проекционный экран на лобовом стекле. Центральный мультимедийный дисплей подвешен на шарнире, его положение можно регулировать. В подголовники передних кресел интегрированы громкоговорители аудиосистемы. Чтобы любую дверь окрыть изнутри, нужно нажать на хромированную кнопку, но для подстраховки за подлокотниками имеются скрытые традиционные ручки рычажного типа.

Габаритная длина Deepal S7 — 4750 мм, ширина — 1930 мм, высота — 1625 мм, колёсная база — 2900 мм. На данный момент для Deepal S7 заявлены три силовые установки — две электрические и одна plug-in гибридная. Обе электрические версии снабжены единственным электромотором на задний оси, на одной он выдаёт максимальные 160 кВт (218 л.с.), на второй — 190 кВт (258 л.с.), ёмкость батарей не указана, запас хода на одной зарядке — 520 и 620 км по китайскому циклу CLTC соответственно.

Plug-in гибридная версия — последовательного типа: установленный спереди под капотом 1,5-литровый атмосферный бензиновый ДВС мощностью 95 л.с. механически не связан с колёсами и работает только как генератор. Задние колёса в гибриде вращает электромотор мощностью 175 кВт (238 л.с.), запас хода на электротяге составляет 160 км, в гибридном режиме — более 1000 км.

В теории платформа EPA1 позволяет делать полноприводные машины с двумя электромоторами (по одному на ось), но ни для лифтбека SL03, ни для кроссовера S7 полный привод пока не заявлен.

Публичная премьера Deepal S7 состоится в апреле на автосалоне в Шанхае (в минувшие выходные машину показали лишь избранным представителям прессы), тогда же, видимо, станут известны все подробности и цены.

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