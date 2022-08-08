Avatr 11: роскошный кросс-седан от Changan, Huawei и CATL выходит на рынок

Китайский стартап Avatr Technology, сформировавшийся как коллаборация автомобильной компании Changan, IT-гиганта Huawei и производителя аккумуляторов CATL, объявил цены и комплектации на свою первую и пока единственную модель — Avatr 11. Начат приём заказов, первые серийные экземпляры будут отгружены клиентам в декабре этого года.

Avatr 11 дебютировал в виде концепта в ноябре прошлого года, в минувшем апреле компания показала его дебютное лимитированное исполнение 011 MMW, сделанное при участии креативного директора французского модного дома Givenchy Мэтью М. Уильямса. Avatr 011 MMW будет выпущен тиражом 500 экземпляров по цене 600 000 юаней каждый (5,38 млн рублей в переводе по текущему курсу), все они будут «на полном фарше» и с уникальным декором от французского кутюрье, ну а регулярные версии, как сегодня выяснилось, обойдутся намного дешевле.

На данный момент все версии имеют двухмоторную силовую установку (по одному на каждую ось) с максимальной отдачей в 425 кВт (578 л.с.) и 650 Нм. Базовая версия за 349 900 юаней (3,14 млн рублей) снабжена 750-вольтовой батареей ёмкостью 90 кВт·ч и может проехать на одной зарядке 555 км по китайскому циклу CLTC. Максимальная мощность зарядки — 240 кВт, она позволяет пополнить заряд с 0 до 80% за 25 мин, с 30 до 80% — за 15 мин. Разгон до 100 км/ч занимает 3,98 с, максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. Снаряженная масса — 2280 кг.



Версия с увеличенным запасом хода и батареей на 116 кВт·ч стоит от 409 900 юаней (3,68 млн рублей), она может проехать на одной зарядке 680 км по циклу CLTC, но набирает первую «сотню» чуть медленнее — за 4,5 с. Время заряда батареи с 0 до 80% на мощности 240 кВт составляет 45 мин, с 30 до 80% — за 25 мин. Снаряженная масса — 2365 кг.



В основе Avatr 11 лежит модульная платформа CHN собственной разработки, передняя подвеска — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Дисковые тормоза с 4-поршневыми суппортами поставляет Brembo. Габаритная длина электромобиля — 4880 мм, ширина — 1970 мм, высота — 1601 мм, колёсная база — 2975 мм.



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Выглядит Avatr 011 как купеобразный кроссовер, но крышка багажника у него отделена от фиксированного узкого заднего стекла, так что перед нами кросс-седан или кросс-фастбек, так как третий объём в профиль чётко не выражен. В крышку багажника встроен выдвижной активный спойлер. Багажников всего два — передний и задний, но их объём не указан. Спинки заднего дивана складываются, но ровного пола при этом не получается — есть ступенька.



Стиль Avatr 11 разрабатывался в собственной дизайн-студии компании, расположенной в Мюнхене (Германия) — оттого вид у него скорее европейский, чем азиатский, с кормы Avatr 11 слегка напоминает Aston Martin DBX. Двери имеют безрамочные стёкла, а дверные ручки, как теперь модно, выдвижные. В кузов органично интегрированы органы искусственного зрения (лидары, радары, камеры, ультразвуковые датчики и проч.), которые позволят в теории запустить полноценный автопилот. Когда это произойдёт на практике, никто не знает.



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Цифровую платформу для Avatr 11 разрабатывала Huawei, при этом интерьер не перегружен экранами, а их размер не поражает воображение: левый и правый экраны на передней панели имеют диагональ 10,25 дюйма, центральный — 15,6 дюйма. В богатых комплектациях во втором ряду установлены два раздельных массажных кресла с высокой «тумбой» между ними, в которую встроены бар и площадка для беспроводной зарядки смартфона.



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Другие модели Avatr на платформе CHN — не за горами. Китайская компания хочет выйти на глобальный рынок и к 2030 году стать одним из ведущих в мире производителей премиальных электромобилей с объёмом продаж в 4,5 млн машин в год. По сути, перед нами ещё одна попытка догнать и перегнать компанию Tesla. Для сравнения скажем, что кроссовер Tesla Model Y шанхайской сборки стоит в Китае от 319 900 юаней за версию с одним мотором и задним приводом, полноприводный — от 394 900 юаней, при этом Model Y имеет чуть более компактные размеры (длина — 4750 мм, колёсная база — 2891 мм) и не такой роскошный, как у «китайца», салон «на максималках». Появился ли бренд Avatr в России, пока неизвестно.

