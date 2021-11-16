Китайская грамота: Avatr 11 — первая совместная модель Changan, Huawei и CATL

Avatar Technology — это переименованная весной этого года компания Changan Weilai, созданная в 2018 году как совместное предприятие Changan и Nio. Переименование случилось в результате масштабной реструктуризации, в ходе которой главными партнёрами Changan в новом электромобильном проекте стали производитель аккумуляторов CATL и IT-гигант Huawei, известный своими смартфонами и санкциями со стороны американских властей.

Переформатированное СП будет производить в китайском Чунцине премиальные электромобили, ориентированные в том числе на экспортные рынки. В ближайшие пять лет Avatar Technology намерена представить полноценный модельный ряд «электричек» и к 2030 году стать одним из ведущих игроков EV-сегмента с объёмом продаж в 4,5 млн машин в год. То есть планы, как водится, наполеоновские, девиз догнать и перегнать Tesla всё ещё в ходу, хотя сегодня он вызывает скепсис даже у китайских СМИ — мол, сколько можно уже бравировать.

Вчера состоялась премьера первой модели от Avatar Technology, которая получила название Avatr 11. Куда исчезла третья буква «а» из названия, непонятно. Что означает цифра 11, неизвестно, причём на стадии анонса в августе первая модель носила индекс E11. Пока что Avatr 11 представлен в статусе концепта с наглухо затонированными стёклами, но его дизайн окончательный, а разработка фактически завершилась — идёт подготовка к производству.

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Avatr 11 — это среднеразмерный купеобразный кроссовер: габаритная длина — 4867 мм, ширина — 1970 мм, высота — 1595 мм, колёсная база — 2960 мм. Лаконичный прозападный дизайн разработан собственной студией в Мюнхене, с кормы китайский кросс немного напоминает британский Aston Martin DBX и имеет очень маленькое, установленное почти вертикально заднее стекло, словно позаимствованное у суперкаров 90-х.



Технические характеристики обозначены пока лишь в общих чертах: несколько электромоторов, полный привод, подвеска на пневмостойках, разгон до 100 км/ч — менее чем за 4 с, запас хода на одной зарядке — свыше 700 км, мощность зарядки — свыше 200 кВт. От Huawei кроссоверу досталась мощная электронная начинка и операционная система Harmony OS, адаптированная под нужны электромобиля. В оснащении заявлены 3 лидара и полноценный автопилот. Ориентировочная цена — от 300 тысяч юаней или 3,4 млн рублей в переводе по текущему курсу.



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Полноценная премьера Avatr 11 со всеми подробностями произойдёт ближе к середине 2022 года, а отгрузка серийных машин клиентам запланирована на третий квартал того же года. О стратегии дистрибуции свежеиспечённого бренда пока ничего неизвестно.

