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  • Avatr 011: новые подробности о совместной люксовой модели Changan, Huawei и CATL

Avatr 011: новые подробности о совместной люксовой модели Changan, Huawei и CATL

11.04.2022 85 0 0

Молодая и очень амбициозная компания Avatr Technology готовится вывести на рынок свою первую модель — электрический кроссовер 011 с прозападным дизайном, инновационной электроникой и автопилотом.

 

Avatr сформировалась в прошлом году как коллаборация автомобильной компании Changan, IT-гиганта Huawei и производителя аккумуляторов CATL (одного из крупнейших в мире), при этом сначала она называлась Avatаr, затем третью «а» из названия выкинули. Под общей вывеской китайские партнёры хотят создать реальную альтернативу Tesla и к 2030 году стать одной из ведущих автомобильных компаний мира с объёмом продаж в 4,5 млн машин в год.

Первая модель Avatr — это кроссовер, который на стадии анонса в августе назывался E11, во время премьеры в ноябре — просто 11, теперь — 011 (для китайских производителей хронические переименования — обычное дело). В ноябре машину показали в статусе концепта с наглухо затонированными стёклами и обещанием запустить в производство в Чунцине в 2022 году. Теперь китайские СМИ сообщают, что серийные версии выйдут на рынок осенью 2022 года и опубликовали снимки кроссовера 011 в дебютном лимитированном исполнении MMW (будет выпущено 500 экземпляров), сделанном при участии креативного директора французского модного дома Givenchy Мэтью М. Уильямса. Особенности исполнения MMW — это полностью чёрный декор, оригинальная отделка салона и куча надписей Avatr MMW, напоминающих об эксклюзивном статусе модели. Китайцы любят раскрученные западные фэшн-имена, так что привлечение Уильямса — отличный рекламный ход.

Собственная дизайн-студия Avatr находится в Мюнхене, поэтому дизайн у Avatr 011 скорее европейский, чем азиатский. С кормы Avatr 011 немного напоминает Aston Martin DBX, но заднее стекло у «китайца» очень маленькое и установлено почти вертикально, как у суперкаров из 80-х и 90-х. Открывается багажная дверь вместе с этим стеклом или нет, по картинкам понять сложно — возможно, багажная дверь будет двухстворчатой. Актуальный ключевые размеры Avatr 011 такие: габаритная длина — 4880 мм, ширина — 1970, высота — 1601 мм, колёсная база — 2975 мм.

В основе Avatr 011 лежит собственная модульная платформа CHN с плоской батареей в полу и двумя электромоторами (по одному на каждую ось). Совокупная мощность силовой установки — 578 л.с. Ёмкость 750-вольтовой батареи — 90,38 кВт·ч, полного заряда хватит на 600 км пробега, но будет и более «долгоиграющая» версия — на 700 км. Максимальная мощность зарядки — 240 кВт, она позволит «подкормить» батарею с 30 до 80% за 15 минут.

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На версии MMW впервые показан салон Avatr 011 с оквадраченным рулём и изогнутой передней панелью, в центральный прилив которой встроена воронка громкоговрителя (возможно, сабвуфера). За электронную и мультимедийную начинку, как несложно догадаться, отвечает Huawei, в кроссовере будут реализованы самые передовые технологии и наработки IT-гиганта. В оснащении заявлен в том числе автопилот с тремя лидарами, шестью радарами, двенадцатью ультразвуковыми датчиками и тринадцатью камерами, но уровень этого автопилота по SAE пока не назван, а в Китае пользоваться системами выше второго уровня всё равно пока нельзя.

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Появится ли Avatr в России? С учётом того, что Минпромторг РФ хочет заменить попавшие под санкционный запрет европейские, американские и японские люксовые марки китайскими люксовыми марками, шансы на жизнь в нашей стране у Avatr есть, но сама компания свои экспортные планы пока никак не обозначила.

кроссовер Китай электромобиль новинки Avatr

 

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