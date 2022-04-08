На смену европейскому и японскому «люксу» в РФ может прийти китайский

Переговоры с «поднебесными» производителями роскошных машин уже ведутся. Но с кем именно – пока неизвестно.

Еще в марте Штаты и Евросоюз из-за спецоперации ввели запрет на поставки в Россию люксовых автомобилей. Напомним, у американцев вышло так, что под эмбарго попали почти все модели местного производства, а власти ЕС «люксом» считают авто дороже 50 000 евро. Следом к санкциям присоединилась и Япония (под запретом машины стоимостью свыше 6 миллионов йен – это около 48 000 долларов по текущему курсу). К слову, у России есть собственный люксовый бренд – Aurus, но пока под ним производят только седан Senat. Поэтому Минпромторг РФ решил обсудить возможность замещения покинувшего рынок «люкса» с китайскими автопроизводителями. «У нас есть, например, китайские бренды, с которыми мы ведем сегодня дискуссию, которые могут заместить люксовые бренды», — цитирует ТАСС главу Минпромторга Дениса Мантурова.

С кем именно ведется «дискуссия» — не уточняется. Главным претендентом видится, конечно, бренд Hongqi («хунцы» или «красное знамя»), коим владеет концерн FAW. Напомним, под этой маркой в Поднебесной с 1958 года выпускают лимузины для местной партийной элиты. С 90-х годов начали производить автомобили для чиновников среднего звена, а затем появились и «рыночные» модели. Среди свежих премьер Hongqi – седан H9 и электрический кроссовер E-HS9, плюс на домашний рынок готовится выйти «четырехдверка» H5 нового поколения.

Hongqi H9 1 / 2 Hongqi H9 2 / 2

Производителями роскошных машин в Китае еще считаются, например, Voyah и Wey. Первый бренд – это детище концерна Dongfeng, его запустили в 2020-м, в арсенале пока только кроссовер Free, но на подходе еще минивэн Dreamer. Ну а марка Wey принадлежит компании Great Wall (также владеет Haval), ее модельный ряд сегодня состоит из кроссоверов «кофейной» серии.



Voyah Free и Wey Mocha (он же Mocca) 1 / 2 Voyah Free и Wey Mocha (он же Mocca) 2 / 2

Между тем многие иностранные автопроизводители поставили «на паузу» свою деятельность в РФ. При этом, по словам главы Минпромторга, желания уходить у них нет. «Я специально не буду сейчас говорить, кто может или не может уйти. Желания, на самом деле, ни у кого нет уходить, и будут до последнего стараться сохранять и свои производства, и свое присутствие на рынке, у кого нет, например, сборочных производств полного цикла. Но мы всегда параллельно ведем работу с альтернативными производителями и поставщиками», — сказал министр (цитата ТАСС).

