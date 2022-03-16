Переставший быть братом Mazda 6 премиальный седан FAW: новые фото и подробности

В новом поколении «четырехдверка» сохранила базовую полуторалитровую «турбочетверку», а вот на смену двигателю 1.8T пришел более мощный, двухлитровый.

Первыми седан Hongqi H5 следующей генерации (Hongqi – это «хунцы» или «красное знамя») раскрыли вездесущие шпионы, сама же марка распространила официальные изображения неделю назад. И вот новые «живые» кадры – их внесли в базу китайского минпрома. Вдобавок стали известны основные характеристики.



Напомним, бренд Hongqi принадлежит концерну FAW, под ним в Поднебесной с 1958 года выпускают лимузины для местной партийной элиты. С 90-х годов начали производить автомобили для чиновников среднего звена, а затем появились и «рыночные» модели (в том числе, и кроссоверы). Ну а Hongqi H5 в строю с 2017-го, «четырехдверка» первого поколения построена на базе актуальной Mazda 6 (Мазда – давний партнер FAW, у компаний было совместное предприятие). Однако в основе «второго» седана, по данным местных СМИ, лежит уже собственная платформа китайского концерна (считается, что переднеприводная).

Длина нового Hongqi H5 равна 4988 мм, что на 43 мм больше, чем у предшественника, ширина выросла на 30 мм до 1875 мм, колесная база теперь 2920 мм (+45 мм). И лишь высота осталась прежней – 1470 мм.



Внешность сделали в стиле старших моделей марки – седана H9, кроссовера E-HS9 и внедорожника LS7. Особенности – двухэтажная головная оптика (сверху расположены ходовые огни) и радиаторная решетка а ля Rolls-Royce. Салон мы видели на фото папарацци, главная «фишка» внутри – вертикальный тачскрин мультимедиа-системы, который занимает всю центральную консоль.

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Базовым мотором останется бензиновая «турбочетверка» 1.5 с заводским индексом CA4GB15TD, она все так же выдает 169 л.с. Однако при этом у нового Hongqi H5 с таким двигателем еще будет «мягкогибридная» версия с 48-вольтовым стартер-генератором. Турбомотор CA4GC18TD 1.8 (197 л.с.) отправят в отставку, вместо него – двухлитровый турбодвигатель CA4GC20TD мощностью 224 л.с. К слову, предыдущий седан тоже бывает в виде «мягкого» гибрида, но только с мотором 1.8.

Предыдущий Hongqi H5 1 / 2 Предыдущий Hongqi H5 2 / 2

Коробки в документах сертификационного органа не указаны. Модель первого поколения с 1.5T имеет семиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями, двигатель 1.8 сочетается с классическим шестиступенчатым «автоматом».



Новый Hongqi H5 может справить премьеру уже в апреле в рамках Пекинского автосалона.