Премиальный «китаец» на базе Mazda 6: теперь два мотора на выбор (прежний стал мощнее)

В Поднебесной стартовали продажи посвежевшего седана Hongqi H5. Ни снаружи, ни внутри «четырехдверка» сильно не изменилась, зато она обзавелась новым двигателем, а прежнему мотору отныне положен «гибридный» довесок.

Под маркой Hongqi («хунцы» или «красное знамя») в Китае с 1958 года выпускают лимузины для местной партийной элиты. С 90-х годов начали производить автомобили и для чиновников среднего звена, а первая «рыночная» модель в линейке появилась в 2013-м – ею стала крупная «четырехдверка» H7, созданная на заднеприводной платформе прежней Toyota Crown (у владеющего Hongqi концерна FAW есть СП с Тойотой). Герой нашей новости – седан H5 – дебютировал четыре года спустя, эта модель построена на базе Mazda 6 актуального поколения (в КНР есть и СП FAW-Mazda). В свободную продажу «пятерка» Hongqi поступила в середине 2018-го, а по итогам прошлого года она стала бестселлером марки: реализовано 45 092 таких автомобиля (Mazda 6, к слову, в Китае в 2019-м разошлась тиражом в 41 950 экземпляров). В 2020-м седан H5 уступил лидерство кроссоверу HS5 (результаты января-мая – 18 143 и 29 725 шт. соответственно). Так что модернизация как раз вовремя.

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Перемен во внешности немного: красный «гребень» на капоте «приплюснули» (видимо, чтобы сделать его менее травмоопасным для пешеходов), плюс у него появилось «продолжение» на радиаторной решетке. Ну и еще у дисков теперь другой дизайн. Габариты, соответственно, тоже прежние: длина равна 4945 мм, ширина – 1845 мм, высота – 1470 мм, колесная база – 2875 мм (размеры нынешней Mazda 6: 4865/1840/1450 мм, расстояние между осями – 2830 мм).



Внутри теперь сине-серая отделка, добавлен декор «под карбон», у основания центрального тоннеля появилась площадка для беспроводной зарядки, вдобавок заменили селектор коробки. Экран мультимедиа больше не стал (10 дюймов), зато, как заявили в FAW, модернизирована система голосового управления (она работает шустрее). В списке оборудования также значатся (в зависимости от комплектации): панорамный люк, камеры кругового обзора, круиз-контроль, системы мониторинга «слепых» зон, предотвращения фронтального столкновения и предупреждения о выходе из занимаемой полосы, обогрев передних и задних кресел.

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Главная же обновка – бензиновая «турбочетверка» CA4GB15TD-30 1.5, выдающая 169 л.с. и 258 Нм (разработка FAW). Мотор сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Заявленный расход топлива – 6,2 л/100 км, с этим двигателем седан наберет первую «сотню» за 9,2 секунды. Прежняя «турбочетверка» 1.8 (тоже от FAW) осталась в строю, она все так же работает в паре с 6АКП. Но мотор модернизировали, он теперь обозначен как CA4GC18TD-30 (было CA4GC18TD-11): отдача выросла со 180 до 197 л.с., максимальный крутящий момент теперь 320 вместо 250 Нм. Кроме того, старший движок обзавелся 48-вольтовым стартер-генератором, паспортный расход топлива отныне составляет 6,4 л/100 км (было 7,1 л/100 км). С места до «сотни» H5 с 1.8T разгоняется за 8 секунд. Привод – только передний.



Вопреки ожиданиям, с появлением младшего двигателя седан заметно дешевле не стал: за модель с 1.5T просят минимум 145 800 юаней (около 1 479 000 рублей по текущему курсу), обновленная «четырехдверка» с топовым мотором стоит от 162 800 юаней (1 652 000 рублей). Цена дореформенного Hongqi H5 1.8T – от 146 800 юаней (1 489 000 рублей). Ну а Mazda 6 (в Китае она зовется Atenza) обойдется минимум в 175 800 юаней (1 784 000 рублей).



За пределами Поднебесной марка Hongqi пока не представлена. Между тем на родине к премьере готовится еще одна новинка премиум-бренда – электрический кроссовер в стиле Rolls-Royce.