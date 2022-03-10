Премиальный седан FAW сменил поколение: скорее всего, уже не родственник Mazda 6

Принадлежащий китайскому концерну бренд Hongqi анонсировал новую «четырехдверку». Предполагается, что модель предложат с двухлитровым турбомотором. Полноценная презентация может пройти уже в апреле.

Не так давно в Китае сфотографировали свежий седан марки Hongqi («хунцы», или «красное знамя»), причем машина была практически без камуфляжа. Некоторые местные профильные медиа тогда предположили, что «четырехдверку» собираются позиционировать в качестве совершено новой модели с индексом H6. Но нет, сегодня премиум-бренд, коим владеет концерн FAW, опроверг эту версию: объявлено, что к премьере готовится H5 второго поколения. Одновременно опубликованы фирменные изображения.

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Напомним, седан Hongqi H5 дебютировал в 2017 году, он построен на базе Mazda 6 актуальной генерации (Мазда – давний партнер FAW, у компаний было совместное предприятие). А вот в основе «четырехдверки» нового поколения, как предполагают китайские СМИ, лежит уже собственная «тележка» FAW (считается, что переднеприводная). Китайцы пишут, что «второй» H5 крупнее предшественника – якобы длина превышает 5 м. Габариты «первого» седана: 4945/1845/1470 мм, колесная база – 2875 мм.



Hongqi H5 нового поколения 1 / 2 Hongqi H5 нового поколения 2 / 2

Внешность сделали в стиле старших моделей Hongqi – «четырехдверки» H9, кроссовера E-HS9 и внедорожника LS7. Особенности – двухэтажная головная оптика (сверху расположены ходовые огни) и радиаторная решетка а ля Rolls-Royce. Кстати, с 2018 года за облик автомобилей Hongqi отвечает Джайлс Тейлор, бывший шеф-дизайнер британского люксового бренда, хотя в FAW он перешел уже после того, как был представлен концепт Hongqi E-Jing GT, который и положил начало новому стилю «премиума» из Поднебесной.



Интерьер сам производитель еще не показал, но его уже раскрыли шпионы. Главная «фишка» — вертикальный тачскрин мультимедиа-системы, который занимает всю центральную консоль.

Интерьер Hongqi H5 нового поколения. Фото: Cheshi

Новому Hongqi H5 прочат бензиновый четырехцилиндровый турбомотор 2.0 мощностью 224 л.с. Предыдущий седан сегодня доступен с бензиновыми «турбочетверками» 1.5 и 1.8, выдающими 169 и 197 л.с. соответственно. Первый двигатель сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, второй работает в паре с классическим шестиступенчатым «автоматом». Привод исключительно передний.



Предыдущий Hongqi H5 1 / 2 Предыдущий Hongqi H5 2 / 2

Публичную премьеру «второй» Hongqi H5 может справить на автосалоне в Пекине, который откроется в апреле. Между тем прежний седан по итогам прошлого года занял вторую строчку в личном рейтинге марки: реализовано около 84 000 единиц (на первом месте – кроссовер HS5, который разошелся тиражом 131 500 экземпляров).

