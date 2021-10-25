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  • Премиальный суббренд FAW готовит внедорожник размером с Cadillac Escalade: новинке прочат V8

Премиальный суббренд FAW готовит внедорожник размером с Cadillac Escalade: новинке прочат V8

25.10.2021 217 0 0

Официально пока раскрыт только внешний облик большого SUV китайской марки Hongqi (Хунцы или «красное знамя»). Впрочем, внутри, согласно нынешней моде, наверняка будет множество экранов.

 

Под брендом Hongqi, который принадлежит государственному концерну FAW, с 1958 года выпускают лимузины для местной партийной элиты. С 90-х годов начали производить автомобили и для чиновников среднего звена, а первая «рыночная» модель в линейке марки появилась в 2013-м – ею стал большой седан H7. Затем гамму существенно расширили, в том числе, и за счет кроссоверов (включая электрический E-HS9). После обновления модельного ряда продажи Hongqi взлетели. Так, если в 2018-м в Китае, по данным местных СМИ, было реализовано около 26 600 машин, то в 2019-м – 103 000 единиц, в 2020-м – 209 000 штук, а результат января-сентября 2021-го – уже свыше 201 000 экземпляров! Но останавливаться на достигнутом премиальный суббренд FAW, конечно, не собирается: готовятся новые машины самой престижной L-серии («эльками»-то и пользуется руководство страны), а первенцем «новой волны» из этой линейки станет внедорожник LS7. Сам концерн пока распространил лишь несколько официальных изображений, при этом показ «живых» машин уже состоялся – их снимки растиражировали «поднебесные» медиа.

Hongqi LS7. Фото: Autohome

Внешность сделали в актуальном фирменном стиле Hongqi, его главные «фишки» — огромная радиаторная решетка а ля Rolls-Royce (или заглушка в случае с E-HS9) и двухэтажная головная оптика. Кстати, с 2018 года за облик автомобилей Hongqi отвечает Джайлс Тейлор, бывший шеф-дизайнер британского люксового бренда, хотя в FAW он перешел уже после того, как был представлен концепт Hongqi E-Jing GT, который и положил начало новому стилю «премиума» из Поднебесной. Салон LS7 еще засекречен, но внутри, скорее всего, установили сразу несколько дисплеев (сенсорным могли сделать и блок управления «климатом»), плюс отдельные планшеты предусмотрены для задних пассажиров (один из них виднеется на официальной картинке). Ну и, разумеется, внутри применяются дорогие материалы отделки.

Hongqi LS7
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Hongqi LS7
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Hongqi LS7
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По предварительной информации, в основе Hongqi LS7 лежит рамная платформа. Габариты не объявлены, но, судя по всему, китайский внедорожник близок к, например, Cadillac Escalade. Напомним, длина стандартного «американца» последнего поколения равна 5382 мм, колесная база – 3071 мм (размеры растянутой версии Escalade ESV – 5766 и 3407 мм соответственно). Местные профильные СМИ прочат LS7 новый бензиновый двигатель V8 с непосредственным впрыском и турбонаддувом (собственной разработки FAW), отдача мотора якобы составляет 659 л.с. и 850 Нм. А вот рабочий объем пока не назван.

Hongqi LS7

Все подробности раскроют в рамках полноценной презентации, которая, как ожидается, состоится до конца текущего года.

Между тем у бренда Aurus схожая с Hongqi стратегия: под российской маркой тоже выпускают роскошные автомобили и для чиновников, и для частных клиентов. Будет в гамме Aurus и внедорожник – Komendant.

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