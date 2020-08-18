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Серийный Aurus Komendant: опубликованы патентные изображения

18.08.2020 307 2 0

В электронной базе Роспатента сегодня появились изображения самой востребованной модели семейства Aurus — кроссовера Komendant. Точные даты его премьеры и выхода на рынок по-прежнему неизвестны.

 

Из-за коронакризиса российская лакшери-марка Aurus как-то исчезла с радаров, новостей от её пресс-службы мы не получали давно. Последнее значимое событие случилось год назад, в августе 2019-го, когда в Москве открылся первый автосалон Aurus и была объявлена официальная цена на седан Senat S600.

В июне этого года генеральный директор ООО «Аурус» Адиль Ширинов в интервью газете «Коммерсантъ» сообщил, что подготовка к производству седанов на мощностях Sollers в Елабуге идёт по плану, что первый кузов здесь планируется сварить в ноябре, а первую готовую машину отгрузят клиенту в мае 2021 года. Спустя примерно полтора года после запуска седана (то есть ближе к концу 2022 года) завод освоит вторую модель — кроссовер Komendant с заводским индексом ЕМП-4124, его изображения и всплыли сегодня в базе Роспатента.

В начале года мы публиковали рендеры Коменданта от нашего художника Никита Чуйко, и, как видно, он многое угадал, но у реального кроссовера более грузная корма с толстенными стойками и менее изящные, чем предполагал наш художник, выхлопные патрубки прямоугольного сечения.

Техническая начинка кроссовера будет такой же, как у седана: 4,4-литровый V8 мощностью 598 л.с., 9-ступенчатая автоматическая коробка КАТЕ с вживлённым в неё электромотором, полный привод с межосевой муфтой. Дорожный просвет — 200 мм.

В теории Komendant может оказаться самой успешной моделью Aurus, но реальные перспективы можно будет оценить только после очного знакомства с серийной машиной. В планах ООО «Аурус» значатся также вэн Arsenal, кабриолет на базе Сената и два электрических мотоцикла. В августе прошлого года под маркой Aurus дебютировал вертолёт Ансат с салоном повышенной комфортности.

кроссовер новинки Aurus Aurus Komendant

 

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2 комментария
18.08.2020 18:46
Владислав Округин

В августе 2021 объявят на него предполагаемую цену и снова исчезнут на год.

18.08.2020 23:25
Ddervish

Картинки рисовать научились. Может лет через сто машины тоже научитесь делать.

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