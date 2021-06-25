«Когда нефть на планете подойдет концу, последние выжатые из нее капли бензина сгорят в V12. Спорим?». Давным-давно мне посчастливилось побывать в Германии на юбилее 12-цилиндрового мотора BMW, и я постоянно вспоминаю эти слова эксперта по классическим BMW Флориана Мозера, с которым мы болтали о зеленом будущем. Спустя десять лет пророчество уже не кажется межгалактической фантастикой. Даже апологеты бензина, такие как Cadillac, включились в электрическую гонку. Так что как знать, быть может, исполинский 6,2-литровый V8 нового Escalade – это последний шанс безжалостно палить жидкое топливо на самом большом Кадиллаке?

На самом деле не так уж и безжалостно. Обновлённая «восьмерка» мощностью 416 л.с. получила новую версию системы деактивации цилиндров Dynamic Fuel Management. Если раньше электроника умела лишь отключать четыре «горшка» из восьми, то теперь может вырубить хоть шесть, а всего вариаций аж семнадцать. Почувствовать, в какой момент что происходит, решительно невозможно – звучит мотор всегда одинаково, а чтобы не забивать клиентам голову мудреной индикацией, ее решено было убрать вовсе. Мол, какая разница, что мы там делаем? Показаний расхода топлива, если уж вам так интересно, достаточно с головой.



Я привез из пробега в 250 км средние 15 л на сотню, не отказывая себе в удовольствии при каждом удобном случае втаптывать педаль газа в шикарный ворс пола. Разве может сравниться бездушный электромобильный троллейбусный гул с утробным жужжанием восьмерки? Словно где-то под капотом великан завел гигантскую бензопилу и вот-вот примется резать асфальт по пунктиру разметки.

Под этот стрекот почти трехтонная махина стреляет до сотни за 6,6 секунды, так что большинству остаётся с завистью наблюдать удаляющуюся корму с шильдиком 600. Почему шестисотый? Cadillac с недавних пор перешел на новую систему обозначения энерговооруженности. Рабочий объем в эру турбомоторов перестал отражать истинную расстановку сил, так что американцы решили равняться на крутящий момент – вот и округлили 624 Нм до фотогеничных нулей. Впрочем, в данном случае и литраж мотора подобающий. В паре с двигателем работает 10-ступенчатый автомат с электронным управлением Electronic Precision Shift, совершенно незаметно листающий передачи и охотно скатывающийся на несколько ступеней вниз в кик-дауне.

Escalade гипертрофирован во всем. Пока на него смотришь издалека, не осознаешь масштабов. Лишь когда подходишь и фактически упираешься лбом в зеркало заднего вида, а фары светят чуть ли не в шею, понимаешь – исполин! Кроссовер длиннее предшественника: колесная база доросла до 3071 мм, а длина – до 5382 мм (+238 мм), на 40% больше теперь места для ног пассажиров третьего ряда (886 мм), на 68% увеличено грузовое пространство. Даже если в салоне водитель и семь пассажиров, багажнику может позавидовать большинство легковых автомобилей: 722 л. И это стандартная версия, а есть еще и удлиненный вариант ESV, растянувшийся на 5766 мм (+69 мм), с колесной базой 3407 мм и багажником на 1175 литров.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Чтобы попасть за руль, нужно прыгнуть на выдвижную подножку с электроприводом и лишь потом приземлиться в украшенное логотипом «кресло-качалку» с вентиляцией и массажем. Интерьер на голову круче, чем в уходящей модели. Хотя давняя традиция – использовать лишь натуральные материалы – все же нарушена. Впервые за долгие годы американцы предложили-таки кожзам, но лишь в начальной версии. Все остальное по умолчанию – только настоящее. Девять вариаций отделки, три из них – полуанилиновой перфорированной кожей.



Самое сладкое, конечно, в топовых вариантах Premium Luxury Platinum и Sport Platinum: тут отделаны кожей приборная панель, центральная консоль, дверные карты, потолок и боковые стойки. Все это сочетается с модными панелями, набранными из разных пород древесины с тонкими металлизированными прожилками. Смотрится такая инкрустация очень богато. Почти антикварная мебель, но в современной интерпретации. Необычны и ткани: не припомню, чтобы раньше мне попадалась такая приятная на ощупь, «домашняя» фактурная «рогожка». Вишенка на торте – встроенный в центральную консоль холодильник.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Знаете, как определить, что перед вами автомобиль новой эпохи, а не перепев прошлого? Никаких козырьков на передней панели, пускай даже в них и втиснуты цифровые шкалы. Escalade первым в автоиндустрии предлагает изогнутый OLED-дисплей с разрешением 8К диагональю 38 дюймов. В составе дисплея – 7,2-дюймовая сенсорная панель управления, 14,2-дюймовая приборная панель водителя и 16,9-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы. Смотрится футуристически, а сложно ли с этим разобраться? Смотрите сами:

Конечно же, из всего этого светодиодного изобилия нужно было выжать все соки. Что и реализовано в функции дополненной реальности для навигационной системы. Картинка с фронтальной камеры проецируется на приборную панель в реальном времени и прекрасном качестве. На изображение накладываются стрелки-подсказки с указанием поворотов и рекомендуемым рядом движения, скорости, данные с сопряженного смартфона и музыка. Круто? Да! Полезно? Мне показалось, то эта история – не столько о функциональности, сколько о пыли в глаза.

Разве что включить режим ночного видения? И все же пересилить себя и смотреть на планшет вместо дороги я так и не смог.

А вот развлекательная система для пассажиров второго ряда с двумя 12,6-дюймовыми сенсорными LCD-дисплеями наверняка будет оценена в дальней дороге. Подключил беспроводные наушники из комплекта – и смотри фильмы, играй или слушай музыку. Cadillac зафрахтовал компанию AKG, известного производителя звукозаписывающего и концертного оборудования. Эксклюзивно для марки австрийцы нарулили профессиональный звук с эффектами полного погружения и объемного звучания в двух версиях. Первая – AKG Studio 3D Surround с 19 динамиками, закрытым сабвуфером и 14-канальным усилителем. Мне же довелось ехать в машине с AKG Studio Reference с 36 динамиками и 28-канальным усилителем. И это лучшее, что мне доводилось слышать за последние годы! Причем одинаково хорошо звучит и мягкий джаз, и рок. Басы в буквальном смысле чувствуешь ступнями через пол, и вот уже подмывает ехать быстрее и агрессивнее!

Несмотря на массивность, управляется Cadillac неожиданно легко. С поправкой на массу, конечно. Под лаком спрятана новая платформа T1. Как и прежде, кузов Escalade рамный, но конструкция изменена в первую очередь ради установки независимой задней подвески вместо неразрезного моста. В начальной комплектации – обычные пружины, но со второй ступени идет новая адаптивная пневмоподвеска Air Ride Adaptive Suspension с постоянным поддержанием горизонтального положения кузова и двумя режимами: стандартным и уменьшающим дорожный просвет при посадке и высадке.



1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

На высоких скоростях «пневма» тоже автоматически уменьшает дорожный просвет на благо аэродинамики и экономии топлива. А как принудительно поднять кузов? Увы, нас лишили возможности увеличивать дорожный просвет, хотя в Америке такой режим в подвеске есть. Говорят, в последний момент с сертификацией, идущей через европейские институты, что-то пошло не так, и функцию зарубили. Впрочем, под защитой моторного щита и так 200+ миллиметров.

Сворачиваю на грейдер и добавляю ход. В составе пневмоподвески трудятся амортизаторы Magnetic Ride версии 4.0, работающие по принципу изменения вязкости рабочей жидкости под действием электромагнитов. Электроника, опираясь на снимаемые данные с колёсных акселерометров, меняют характеристики сжатия и отбоя. И Cadillac невозмутимо валит по щебню, хотя изредка и норовит закинуть корму в заносе. Хотел было возмутиться, но взглянул на спидометр: качу, оказывается, под сотню! На крупных неровностях, конечно, приходится осторожничать, хотя с высоты водительского кресла и где-то далеко впереди за бильярдным столом капота они воспринимаются несерьезными. Страшно, скорее, за колеса. Взгляните на фото: на фоне колесных арок они не кажутся большими, по факту безальтернативная размерность – 275/50 R22! На плохом асфальте Escalade держится молодцом: пробоев подвески нет, но на крупных колдобинах и волнах ощущаются вибрации неподрессоренных масс.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Понятно, что владелец такого автомобиля не полезет через болота, так что на сколько-нибудь серьезное бездорожье мы не выезжали. Хотя в России переднеприводный Escalade не предлагают в принципе – только полный привод с муфтой подключения передних колес и понижайкой. Причем с двумя вариантами раздаточных коробок (одно- и двухскоростной) и двумя типами дифференциалов. На начальной версии на задней оси стоит механический самоблок, а во всех остальных – дисковая блокировка с электронным управлением. Так или иначе, все это железо заточено в большей степени на езду по скользкому покрытию и преодоление подъемов и спусков с прицепом:

Не без сожаления отдав ключи от шикарного Кэдди, я снял очки в цвет розового Кадиллака Элвиса и задался вопросом: кому же ты нужен в нашей стране, Escalade? Тех двести покупателей, что заочно оформили заказ (цены стартуют с красивой отметки в 7 777 777 рублей), спрашивать бесполезно – преданных поклонников у «американцев» хватает. Для прагматиков – только аргументы. На рынке премиума больше нет моделей с такими габаритами, V8, полноценным третьим рядом и огромным багажником за эти деньги. Плюсуем грозную и сдержанную внешность без намека на игривость и уютный самобытный интерьер. Столько харизмы нет ни у построенных на старых тележках Lexus LX (от 7 352 000 рублей) и Infiniti QX80 (от 6 090 000 рублей), ни у банальных, не столь масштабных и при этом ощутимо более дорогих Mercedes Benz GLS или BMW X7 (да простят меня поклонники баварского премиума!).

Cadillac мог бы достать из рукава еще один козырь: предложить 3-литровый дизель Duramax с отдачей 281 л.с. и моментом 623 Нм (понятно, что его легко дефорсировать на бумаге до налогово выгодных 249 л.с.). С этой «шестеркой» Escalade прекрасно продается даже на родине, в Северной Америке. И такая задумка у российского офиса есть, вопрос времени. А пока до конца года будет продано пять-шесть сотен экземпляров. Кадиллаковцы говорят: могли бы и больше, но дефицит чипов не позволяет увеличить квоту на Россию. Охотно верю. Похоже, в России новый Escalade matters!

Escalade Escalade ESV Двигатель Расположение продольное продольное Количество, расположение цилиндров 8, V-образное 8, V-образное Диаметр (мм) 103,25 103,25 Ход поршня (мм) 92,0 92,0 Рабочий объем (куб. см) 6162 6162 Степень сжатия 11.5 : 1 11.5 : 1 Требования к типу топлива Рекомендуемый: АИ-98

Допустимый: АИ-95 Рекомендуемый: АИ-98

Допустимый: АИ-95 Подача топлива непосредственный впрыск топлива непосредственный впрыск топлива Максимальная мощность (кВт/л.с. при об/мин) 306 / 416 при 5800 306/ 416 при 5800 Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) 624 при 4000 624 при 4000 Максимальные обороты двигателя (об/мин) 6100 6100 Ёмкость картера двигателя (л) 7,6 7,6 Ёмкость системы охлаждения (л) 14,28 14,28 Трансмиссия Тип трансмиссии 10-ступенчатая с режимом ручного переключения передач 10-ступенчатая с режимом ручного переключения передач Шасси Привод Полный Полный Ход рулевой колонки, обороты от упора до упора 2,907 2,907 Радиус разворота (м) 12,1 13,2 Тормоза Диаметр передних тормозных дисков (мм) 343 343 Диаметр задних тормозных дисков (мм) 345 345 Тормозная система Гидравлическая 2-контурная с электро-гидроусилителем; тормозные механизмы передней и задней оси дисковые вентилируемые Гидравлическая 2-контурная с электро-гидроусилителем; тормозные механизмы передней и задней оси дисковые вентилируемые Дополнительные функции тормозной системы (основные) ABS; Traction Control – противобуксовочная система; StabiliTrak – система стабилизации курсовой устойчивости ABS; Traction Control – противобуксовочная система; StabiliTrak – система стабилизации курсовой устойчивости Габаритные размеры Длина / Ширина / Высота / Колесная база (мм) 5382 / 2059 / 1946 / 3071 5766 / 2059 / 1937 / 3407 Объем багажного отделения (л) при сложенных сиденьях 2-го и 3-го ряда 3427 4044 при сложенных сиденьях 3-го ряда 2065 2665 при поднятых сидениях 3-го ряда 722 1175 Масса без нагрузки (кг), включая водителя 2707 – 2872 2782 – 2947 Максимально допустимая масса (кг) 3402 (7 мест); 3447 (8 мест) 3493 Максимально допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось (кг) 1724 / 1950 1724 / 1950 Допустимая масса буксируемого прицепа: без тормозной системы (кг) 750 750 с тормозной системой (кг) 2300 (7 мест) / 1000 (8 мест) 2600 (7 мест) / 0 (8 мест) Объем топливного бака (л) 91 107 Динамические характеристики Максимальная скорость (км/ч) 180 180 Разгон 0 – 100 км/ч (сек): 6,6 6,8 Расход топлива (л/100 км): городской: 20,6 20,6 трасса: 9,8 9,8 смешанный: 13,7 13,7 Экологический класс: Пятый (Евро 5) Пятый (Евро 5)