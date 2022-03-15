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Российский авторынок без западного люкса: новые санкции со стороны США и Евросоюза

15.03.2022 481 0 1

На фоне продолжающейся на территории Украины спецоперации лидеры западных стран ужесточают санкции в отношении России: новые ограничения напрямую затрагивают автомобильный рынок.

 

С момента начала спецоперации прошло уже двадцать дней, но пока ни один из иностранных автомобильных брендов официально не объявил о своём уходе из России — в худшем случае речь идёт лишь о приостановке деятельности в связи с логистическими трудностями и общей политико-экономической неопределённостью. Однако новые пакеты санкций, принятые в отношении России со стороны США и ЕС, напрямую побуждают автомобильные компании к уходу с нашего рынка.

Президент США Джозеф Байден ещё на прошлой неделе объявил о запрете экспорта в Россию люксовых автомобилей — сообщение об этом было опубликовано на сайте Белого дома. Позже Министерство торговли США опубликовало конкретный перечень предметов роскоши, которые нельзя поставлять в Россию: из него следует, что под запрет попали практически все легковые автомобили, в том числе подержанные. Ограничения даны по типу двигателя (запрещено ввозить в том числе электромобили), рабочему объёму и числу цилиндров — диапазоны такие, что не проскочишь. Под запрет, например, попали модели, у которых объём бензинового двигателя не превышает 1000 «кубиков», хотя в США таких машин просто нет (по крайней мере, у массовых производителей).

Вдобавок запрещён экспорт из США в Россию любой мототехники с ДВС объёмом более 50 «кубиков» и электрических мотоциклов, популяция которых в Америке сейчас стремительно растёт. Любопытно, что под запрет не попали пикапы и другие коммерческие автомобили, но они к нам из США официально и не поставлялись. Вообще создаётся впечатление, что документ составлялся второпях, так что впоследствии в него, быть может, включат и пикапы.

В свою очередь Евросоюз вчера анонсировал новый, четвёртый пакет санкций в отношении России, а сегодня был опубликован пресс-релиз, в котором говорится, что ЕС накладывает запрет на экспорт в нашу страну «роскошных автомобилей», однако пока нет официальных разъяснений, что именно чиновники Евросоюза понимают под роскошными автомобилями.

Неофициальные источники, которых цитируют ведущие информагентства (в частности Reuters), утверждают, что под запрет попадут любые машины из Европы стоимостью более 50 тысяч евро. Если это правда, то официальная деятельность всех лакшери-брендов, а также Porsche (находится на границе между премиумом и лакшери), в гамме которой просто нет машин дешевле 50 тысяч евро, потеряет в России всякий смысл. Но повторимся, что пока ни одна из марок не объявляла об уходе с нашего рынка и не закрыла представительство — возможно, руководители компаний надеются на скорую стабилизацию геополитической обстановки и последующую санкционную разрядку.

Россия авторынок бизнес

 

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