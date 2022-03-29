Япония вслед за США и Европой запретила экспорт люксовых автомобилей в Россию

США и Европа ввели запрет на экспорт в Россию люксовых автомобилей ещё в середине марта, при этом понятие «люксовый» у них разное. Европейские власти запретили отправлять в нашу страну машины стоимостью свыше 50 тысяч евро, а Министерство торговли США сформулировало документ таким образом, что под него попали вообще все легковые автомобили американского производства, в том числе мифические модели, у которых рабочий объём ДВС составляет менее 1000 см3.

Японское правительство, объявившее о новом пакете санкций в отношении России сегодня утром, пока не разъяснило, что именно оно понимает под «роскошными автомобилями». Информагентства сообщают о новых санкциях лишь в общих чертах: по данным ТАСС, в перечень запрещённых к ввозу в РФ товаров помимо люксовых/премиальных автомобилей и мотоциклов попали более 20 наименований товаров, в том числе алкоголь, табачные изделия, косметика и парфюмерия, изделия из кожи и меха, одежда, обувь, шляпы, ковры, ювелирные и керамические изделия, стеклянная посуда, снаряжение для дайвинга, ноутбуки, дорогие часы, рояли, предметы искусства и антиквариат. В общем, примерно то же самое, что нельзя ввозить в Россию из США и Европы. ТАСС сообщает, что на долю автомобилей и запчастей приходится более половины объёма японского экспорта в Россию, который в 2021 году составил 862,4 млрд иен или 6,9 млрд американских долларов.

Запрет экспорта люксовых автомобилей может парализовать деятельность брендов Lexus и Infiniti в РФ, а также исключить из гаммы наиболее дорогие модели Toyota — марки, которая всегда считалась в России околопремиальной. Впрочем, пока никаких официальных заявлений на эту тему со стороны производителей и представительств не было. Европейские и американские бренды спустя две недели после объявления о запрете экспорта машин в Россию тоже не заявляли о прекращении деятельности в нашей стране — пока речь идёт лишь о приостановке поставок до дальнейших распоряжений. Вероятно, компании надеются на скорую стабилизацию геополитической обстановки, после чего можно будет строить долгосрочные планы, то есть определяться, как работать в России дальше, если это вообще будет возможно.



Обновление. Уже после публикации этой новости агентство Nikkei уточнило, что запрет на экспорт в Россию затронет японские автомобили стоимостью более 6 млн иен (48,5 тысяч долларов), как новые, так и подержанные, а также мотоциклы стоимостью более 600 тысяч иен (4850 долларов).