Конкурент Tesla Model 3 от Changan готовится к выходу на рынок: цены ниже, выбор богаче

В портфеле Changan совсем скоро появится новый суббренд Deep Blue (он же по-китайски Shenlan), первенцем которого станет среднеразмерный седан C385 с тремя силовыми установками на выбор: электрической, водородной и plug-in гибридной. Старт продаж в Китае ожидается в третьем квартале текущего года.

Первые официальные фотографии Changan C385 были опубликованы ещё в августе прошлого года, но только в минувшем апреле появились технические подробности. Changan C385 — это фастбек (седан с покатой кормой, без чётко выраженного третьего объёма) с габаритной длиной 4820 мм, шириной 1890 мм и высотой 1480 мм, колёсная база — 2900 мм. В основе C385 лежит электромобильная модульная платформа EPA1 с многорычажной задней подвеской и базовым задним приводом. Название C385 — предварительное заводское, коммерческое наименование может быть иным, а продаваться фастбек будет под свежеиспечённым брендом Deep Blue, чье имя недвусмысленно намекает на экологичность.

Экологичность, впрочем, будет не абсолютной: помимо чисто электрических версий заявлена plug-in гибридная, с ДВС, который не связан механически с колёсами а используется в качестве удлинителя электрического запаса хода. В движение гибридный фастбек приводит установленный на задней оси электромотор мощностью 160 кВт (217 л.с.), мощность бензинового «удлинителя» пока не раскрыта, ёмкость батареи — 30 кВт·ч, запас хода на электротяге — 200 км по китайскому циклу CLTC, запас хода в гибридном режиме — 1200 км!



Чисто электрические версии предполагают единственный мотор на задней оси мощностью 160 кВт (217 л.с.) либо 190 кВт (258 л.с.) и батарею ёмкостью 58 либо 78 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода на одной зарядке в 515 и 712 км соответственно.



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Будет ещё и водородная версия с электрохимическим генератором (его мощностью не указана) в паре со 190-киловаттным электромотором на задней оси, на полной заправке такой фастбек сможет проехать 700 км. Для китайских компаний водородные версии новинок — очень нетипичное решение, но в апреле компания Changan заявила о намерении выйти на рынки Европы и США, где водородная тема сейчас здорово набирает обороты.



У платформы EPA1 есть и двухмоторная конфигурация с полным приводом, но для C385 полноприводных версий не заявлено, зато такие наверняка будут у соплатформенного кроссовера С673, анонсированного в апреле. Всего в линейке Deep Blue будет пять основных моделей и несколько производных от них. Логотип Deep Blue пока официально не представлен, поэтому машина на фотографиях не имеет эмблем.

Changan C385 будет иметь довольно богатое оснащение, близкое к таковому у Tesla Model 3, заявлен даже автопилот 4 уровня — де-факто такому уровню соотвествует автопилота Tesla FSD, хотя юридически он работает как система 2 уровня, при котором требуется постоянный контроль со стороны водителя. Интерьер Changan C385 представлен пока в виде единственной картинки передней панели с 14,6-дюймовым мультимедийным планшетом по центру.



Китайский журнал Autohome сегодня опубликовал предварительные цены на Changan C385. Диапазон цен на электрические версии — от 166 800 до 214 800 юаней (от 24 850 до 32 000 долларов США в переводе по текущему курсу), тогда как Tesla Model 3 китайской сборки стоит от 279 900 до 367 900 юаней (от 41 690 до 54 790 долларов). Предварительная минимальная цена на гибридный Changan C385 составляет 152 800 юаней (22 760 долларов), на водородный — 239 800 юаней (35 720 долларов). Полноценная премьера Changan C385, по данным китайских коллег, состоится в середине лета.

