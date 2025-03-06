Еврокомиссия представила план поддержки автопрома: бюджет есть, понимания нет

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вчера представила долгожданный комплексный план поддержки сваливающегося в системный кризис европейского автопрома. В центре внимания по-прежнему находятся электромобили, их продажи Еврокомиссия хочет стимулировать централизованно, но преимущественно в корпоративных парках. Также большие деньги планируется потратить на поддержку производства аккумуляторных ячеек внутри ЕС, ускорение развития сети зарядных станций, а также (внезапно) на разработку систем автономного вождения.

Кризис в европейском автопроме, выражающийся в спаде продаж, росте издержек автоконцернов и массовых увольнениях рабочих, вызван комплексом причин, одна из главных — это несоответствие мечты о великом зелёном переходе реальным потребностям рынка. План декарбонизации Европы предполагает планомерное замещение автомобилей с ДВС электромобилями, этот план более-менее успешно реализовывался до начала 2023 года, затем началось замедление спроса на электромобили, остановить его пока не удаётся. Автопроизводители оказались зажаты между законодательными требованиями ЕС и реальным спросом: власти требуют продавать всё больше и больше электромобилей, а рынок их просто не принимает в нужном количестве.

Раньше стимуляция продаж электромобилей велась на национальном уровне, одна из самых сильных программ действовала в Германии, где государство субсидировало до 9000 евро при покупке новой «электрички», но сегодня национальные программы поддержки электромобилей либо свёрнуты, как в той же Германии, либо не дают желаемого эффекта. Теперь планируется стимуляция на наднациональном уровне, то есть уровне Евросоюза и за счёт бюджета Евросоюза.

Еврокомиссия в январе анонсировала свой план поддержки продаж электромобилей, затем Урсула фон дер Ляйен лично провела серию встреч с представителями автопрома в рамках так называемого стратегического диалога, в итоге вчера был представлен предварительный комплексный план поддержки автомобильной отрасли, который затрагивает не только электромобили, но держит их в фокусе внимания, поскольку отказываться от зелёного перехода власти ЕС не собираются и даже не допускают мысли об этом. План предварительный, потому что, во-первых, Еврокомиссия — исполнительный орган власти, все её инициативы должны быть одобрены Европарламентом, а во-вторых, многие предложения пока носят абстрактный характер и детально не проработаны.

Наиболее предметной мерой поддержки автопрома является предложенная Еврокомиссией трёхлетняя отсрочка по соблюдению лимитов выбросов CO 2 для автопроизводителей — о ней мы подробно рассказывали 3 марта, здесь повторяться не будем. Отметим лишь, что компания Volvo Cars выступает против такой меры, так как считает её несправедливой — мол, нам отсрочка не нужна, а конкурентам она даёт преимущество на рынке.

Субсидировать продажи электромобилей Еврокомиссия хочет на уровне корпоративных парков, так на них приходится порядка 60% продаж новых автомобилей, но конкретные программы и бюджеты пока не представлены. Помимо пряника будет и кнут в виде отмены налоговых льгот для корпоративных машин с бензиновыми и дизельными ДВС. Тяжёлые электрические грузовики планируется освободить от дорожных сборов. Поддержка продаж электромобилей частным лицам будет вестись только в отношении малоимущих граждан, для них разработают программу социального лизинга по льготным ставкам.

1,8 млрд евро планируется выделить на создание устойчивых цепочек поставок сырья для аккумуляторных ячеек европейского производства, чтобы снизить их себестоимость.

На развитие сети зарядных станций планируется потратить 570 млн евро, для национальных правительства будут выработаны рекомендации по устранению бюрократических барьеров, мешающих быстро установить в той или иной точке зарядный терминал.

Пошлины на китайские электромобили могут быть дополнительно повышены, чтобы снизить конкурентное давление на европейских производителей.

Также в план поддержки автопрома от Еврокомиссии внезапно вошли системы автономного вождения на базе искусственного интеллекта — мол, европейские компании в этой сфере сильно отстают от американских и китайских. Утверждение кажется спорным с учётом того факта, что Mercedes-Benz — сегодня единственная в мире компания, предлагающая сертифицированный автопилот третьего уровня по классификации SAE, у конкурентов максимум второй уровень. Тем не менее под развитие автопилота Еврокомиссия хочет создать целую отдельную бюрократическую структуру под названием Европейский альянс подключенных и автономных транспортных средств с бюджетом в миллиард евро. Альянс будет разрабатывать общие стандарты для испытаний и сертификации беспилотных машин. Определённый смысл в этом есть, потому те же Мерседесы с автопилотом третьего уровня пока могут ездить только в Германии.

В плане Еврокомиссии упомянута и проблема утилизации отработавших свой срок батарей электромобилей: на её решение будут выделены необходимые ресурсы, но когда и кому, пока неизвестно. К слову, и здесь Mercedes-Benz является лидером: в прошлом году немецкая компания запустила свой небольшой завод по утилизации батарей.

Решение проблемы 2035 в план пока не вошло, эта проблема будет обсуждаться ближайшей осенью либо в начале следующего года. Проблема 2035 — это, напомним, введение запрета на продажу новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, работающими на ископаемом топливе. Предполагается, что полного запрета в итоге не будет: двигатели внутреннего сгорания как минимум смогут работать на синтетическом топливе, а ещё с высокой долей вероятности после 2035 года автопроизводителям всё же разрешать продавать на территории ЕС новые plug-in гибриды.