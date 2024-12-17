Автопилоту Mercedes-Benz разрешили разгоняться до 95 км/ч, следующая цель — 130 км/ч

Mercedes-Benz — единственный на данный момент автопроизводитель, предлагающий легализованный на дорогах общего пользования автопилот 3 уровня по классификации SAE. Формально такой автопилот первой вывела на рынок компания Honda — это случилось в 2021 году, было выпущено 100 седанов Honda Legend﻿ с системой Traffic Jam Pilot, но другие модели эту систему не получили, а Honda Legend в том же году и вовсе был снят с производства.

Мерседесовский автопилот Drive Pilot поступил в продажу в Германии в 2022 году, он предлагается в виде опции (от 5950 евро) для флагманского седана S-класса и электрического лифтбека EQS. В 2023 году система Drive Pilot была легализована в американских штатах Невада и Калифорния, с тех пор ареал её распространения не расширился.

Напомним, что главное отличие автопилота 3 уровня от автопилотов 2 уровня, ставших уже привычным явлением, состоит в том, что автопилот 3 уровня позволяет водителю при благоприятных обстоятельствах не следить за дорогой и заняться своими делами. Можно совершать покупки в интернете, читать книгу, смотреть фильм, играть в видеоигру, общаться в соцсетях и т.д., но нельзя спать, дремать и покидать место водителя — нужно быть пристёгнутым, бодрствовать и быть готовым в любой момент по требованию системы взять управление на себя. Если водитель не реагирует на требования перехватить управление, Drive Pilot сам безопасно остановит автомобиль, включит «аварийку», разблокирует двери и вызовет помощь.

На данный момент скорость работы системы Drive Pilot в Германии ограничена на отметке 60 км/ч (в США — 64 км/ч), при этом активировать её можно только на автомагистралях, то есть пока система годится только для вялотекущих пробок, какие на немецких автобанах не редкость. Весной следующего года потолок скорости для Drive Pilot будет увеличен до 95 км/ч — это значит, что на свободной дороге можно ехать, как минимум, в правой полосе, не создавая никому помех. К концу десятилетия Mercedes-Benz хочет добиться от KBA разрешения повысить допустимую скорость работы системы Drive Pilot до 130 км/ч, то есть по автобанам автопилот сможет ездить как обычный среднестатистический водитель.

Дублирующее системы на седане Mercedes-Benz S-класса, оснащённом системой Drive Pilot

Чтобы легализовать автопилот Drive Pilot, компании Mercedes-Benz пришлось оснастить его высокоточной системой навигацией, большим количеством органов искусственного зрения (в том числе радарами и лидаром), а также дублирующим тормозным контуром, дублирующим электроусилителем руля и запасным аккумулятором на случай отказа основных систем. В случае ДТП с участием автопилота 3 уровня ответственность всё равно автоматом ложиться на водителя, но можно перенести её на производителя, если доказать, что система сработала некорректно (чёрный ящик, расследование и т.д.).

Между тем у легендарного автопилота Tesla FSD нет ни радаров, ни лидара, ни дублирующих органов управления, что отчасти объясняет более низкий официальный статус этого автопилота — 2 уровень по классификации SAE. С точки зрения функционала Tesla FSD работает как автопилот 4 уровня, то есть может самостоятельно проехать от двери до двери маршрут практически любой сложности, но поскольку он сертифицирован только на втором уровне, водитель обязан всё время следить на дорогах, заниматься во время поездки своими делами ему не разрешается.

Mercedes-Benz пока ничего не сообщает о своих планах адаптировать Drive Pilot к сложным маршрутам за пределами автомагистралей, понимая, видимо, что это невыполнимая задача из-за неразрешимых на текущем уровне технического прогресса этических и юридических противоречий.

