Компания Mercedes-Benz получила одобрение на запуск автопилота 3 уровня в Германии

Мерседесовский автопилот 3 уровня по классификации SAE называется Drive Pilot, в первой половине 2022 года он будет предложен на флагманских легковых моделях немецкой марки — седане S-класса и электрическом лифтбеке EQS. Функционал пока сильно ограничен, при этом оборудования намного больше, чем в более опытной системе автономного вождения Tesla FSD (Full Self-Driving).

Автопроизводители медленными шажками движутся к тому, чтобы избавить человека от необходимости водить машину самому и дать ему больше свободного времени. Автопилоты 1 и 2 уровней по классификации SAE уже успешно освоены, но они не решают главную задачу — высвобождения человеческого внимания, оно на 1 и 2 уровнях должно быть направлено на дорогу, своими делами заняться за рулём не получится.

Системы 2 уровня от GM, Ford и Nissan позволяют убирать руки с руля, но взгляд водителя должен быть устремлён на дорогу, за чем следит специальная салонная камера. Tesla требует для подстраховки придерживать руль рукой, при этом её система FSD – самая продвинутая из существующих: она может сама ездить по любым дорогам с твёрдым покрытием и совершать любые манёвры, даже при плохой погоде, то есть её функционал соответствует 4 уровню автономности, но формально это по-прежнему 2 уровень, так как в США автопилоты более высоких уровней пока не легализованы — это очень сложная с правовой точки зрения задача, на решение которой могут уйти годы и даже десятилетия. Помнится, Audi сильно обожглась, предложив на флагманском седане A8 автопилот 3 уровня ещё в 2017 году, но так и не смогла его легализовать — после рестайлинга этот автопилот из оснащения убрали...

И вот сегодня компания Mercedes-Benz объявила, что получила от KBA (Федеральное управление автотранспортом Германии) одобрение на запуск системы Drive Pilot на S-классе и EQS. В пресс-релизе сказано, что Германия стала первой страной, легализовавшей автопилот 3 уровня, а Mercedes-Benz — первой в мире предложит такой автопилот всем желающим. Увы, это не так: ещё в прошлом году правительство Японии легализовало автопилот 3 уровня для запуска Honda Legend﻿ с системой Traffic Jam Pilot — саму модель представили в марте этого года. Название хондовской системы говорящее — она предназначена для пробок и работает на скорости до 50 км/ч при условии соблюдения целого ряда ограничений (маркировка, подходящая дорога, хорошая погода, телеметрия, чёрный ящик и проч.).



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В Германии потолок скорости чуть повыше — 60 км/ч, но можно ехать только на подходящих автомагистралях (протяжённость таких в Германии, по данным Mercedes-Benz, составляет 13 191 км) и только в пределах одной полосы. То есть речь идёт о вялотекущих пробках, какие в Германии не редкость. Автоматические обгоны пока запрещены, но в пределах полосы система может сама объезжать препятствия (например, яму на дороге). Активируется Drive Pilot кнопками на ободе руля, и если система сочтёт, что все условия для автономного вождения соблюдены, то водитель сможет отпустить руль и заняться своими делами — совершать покупки в интернете, читать электронную почту или книгу, смотреть фильм, общаться в соцсетях. А вот спать и дремать нельзя, так как 3 уровень автономности подразумевает, что водитель в любой момент должен по требованию системы взять управление на себя. Если не возьмёт, Drive Pilot сам безопасно остановит автомобиль, включит «аварийку», разблокирует двери и вызовет помощь.



Аппаратная часть системы Drive Pilot 1 / 3 Аппаратная часть системы Drive Pilot 2 / 3 Аппаратная часть системы Drive Pilot 3 / 3

Под этот нехитрый функционал Mercedes-Benz оборудовала Drive Pilot большим количеством оборудования: лидар и два радара на передке, стереокамера под лобовым стеклом, камера слежения за водителем, четыре боковые камеры, кормовая камера, датчики наружной влажности (видимо, для выявления плохой погоды), микрофоны для распознавания сирен автомобилей экстренных служб, 12 ультразвуковых датчиков и высокоточная GPS-навигация с постоянной интернет-связью с дата-центром, который регулярно обновляет общую картину о ситуации на дорогах с учётом информации от всех связанных с центром беспилотников (то есть от Мерседесов с системой Drive Pilot).



Между тем система Tesla FSD сегодня обходится без лидаров и радаров, её разработчики сочли эти страхующие органы искусственного зрения лишними — система прекрасно работает без них.

Mercedes-Benz рассчитывает, что вслед за Германией автопилот 3 уровня будет легализован в других странах Евросоюза и в Великобритании, затем в США и Китае, далее везде. Перечень моделей, для которых предложат Drive Pilot, тоже, очевидно, будет расширяться. А вот когда автопилот 3 уровня выйдет за рамки пробочного режима и сможет привезти вас из точки А в точку Б, неизвестно. Tesla FSD, повторимся, уже технически это делает, а GM представит свой аналог под названием Ultra Cruise в 2023 году, но ждать решения этических и юридических вопросов переноса ответственности за безопасность на дороге с человека на машину на всём протяжении маршрута, даже самого простого, в ближайшие годы не стоит.

