Обновлённый Audi A8: фары с картинками, китайский Horch и забвение автопилота

Вслед за удлинённым лакшери-седаном Audi A8L Horch для Китая дебютировала глобальная обновлённая «восьмёрка». Увы, никаких показаний к тому, что она догонит по продажам Mercedes-Benz S-класса и BMW 7 Series, нет: изменений немного и все они носят эволюционный характер.

Четвёртое поколение Audi A8 дебютировало в 2017 году и считалось очень многообещающим: флагманский седан снабдили дорогостоящим оборудованием для работы автопилота третьего уровня по классификации SAE — предполагалось, что его можно будет активировать кнопкой Audi AI на центральной консоли. Увы, этот автопилот так и не удалось легализовать (о причинах мы подробно рассказывали в отдельном материале), поэтому в ходе рестайлинга кнопка Audi AI из салона исчезла, её место заняла клавиша активации парковочного ассистента.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Версия с мотором W12 в этом поколении A8 так и не появилась, по продажам флагманский Audi безнадёжно отстал от основных конкурентов. Так, в США, по данным ресурса CarSalesBase, Audi A8 за первые три квартала этого года продан в количестве 1762 шт., тогда как Mercedes-Benz S-класса разошёлся тиражом 9181 шт., BMW 7 Series — 5987 шт. В Европе за тот же период продажи Audi A8, по данным JATO Dynamics, составили 2407 шт., Mercedes-Benz S-класса — 8691 шт., BMW 7 Series — 4018 шт. В России с января по сентябрь дилеры Audi, по данным АЕБ, реализовали всего 198 «восьмёрок», тогда как Mercedes-Benz S-класса продан в количестве 9181 шт., BMW 7 Series — 1866 шт.



Audi A8L Horch

Обновление не принесло Audi A8 новых моторов, а версия Horch, которая длиннее обычного A8L на 130 мм, как и мы предполагали, предназначена только для Китая и довольствуется скромным бензиновым мотором V6 — о полноценной конкуренции этой версии с глобальным Mercedes-Maybach S-класса говорить не приходится.



1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

В ходе рестайлинга Audi A8 получил более одутловатую радиаторную решётку с новым рисунком (варьируется в зависимости от версии и опциональных пакетов), фары с «заусенцами», вертикальные боковые секции переднего бампера вместо горизонтальных, новый дизайн колёсных дисков (от 18 до 21 дюйма) и слегка изменённый дизайн заднего бампера. Дизайн задних фонарей, по сути, прежний, но у них теперь можно выбирать «графику» начинки на органических светодиодах. Фары в свою очередь снабжены технологией DMD (Digital Micromirror Device): 1,3 млн микрозеркал в каждой фаре позволяют создавать световые рисунки на дороге — например, предупреждения или навигационные подсказки.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Дизайн салона прежний, но появились новые материалы отделки, свежая версия мультимедийной системы (MIB3) и новые 10,1-дюймовые опциональные экраны для задних пассажиров. Электронные ассистенты водителя (до 40 систем) теперь сгруппированы в разделы Park (парковочный), City (городской) и Tour (загородный/трассовый). Разделение на город и трассу довольно странное, так как даже в испытаниях Euro NCAP такого разделения с прошлого года нет — эксперты признали его бессмысленным.



1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Силовые установки прежние: бензиновый мотор 3.0 V6 TFSI выдаёт 340 л.с., 4.0 V8 TFSI — 460 л.с. (на версии S8 — 571 л.с.), оба этих мотора идут в комплекта с 48-вольтовым мягкогибридным довеском. Единственный дизель тоже остался в строю: 3.0 V6 TDI мощностью 286 л.с. Есть ещё plug-in гибридная версия на базе бензинового V6 с совокупной отдачей в 462 л.с. Дифференциальный полный привод quattro есть во всех версиях. Коробка передач — только 8-ступенчатый гидромеханический «автомат». В виде опции предлагается самоблокирующийся задний межколёсный дифференциал и полноупправляемое шасси (и то и другое — стандартное оборудование версии S8). Для Audi S8, кроме того, можно заказать карбон-керамические тормозные диски.



Audi S8 1 / 4 Audi S8 2 / 4 Audi S8 3 / 4 Audi S8 4 / 4

Пассивная пневмоподвеска входит в базу, за доплату предлагается проактивная адаптивная подвеска, завязанная на работку фронтальной камеры (сканирует и распознаёт неровности).



В Европе продажи обновлённого Audi A8 стартуют в декабре, цены в Германии начинаются от 99 500 евро. В Россию посвежевшую «восьмёрку» подвезут только в следующем году.

