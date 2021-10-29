Audi A8L Horch: конкурент Mercedes-Maybach дебютировал в Китае с мотором V6

Долгожданную лакшири-версию Audi A8L сделали малой кровью, добавив 130-миллиметровую вставку в среднюю часть кузова, и вообще эксклюзивных деталей у версии Horch по сравнению с обычным Audi A8 сильно меньше, чем у Mercedes-Maybach по сравнению с обычным S-классом.

Нынешнее четвёртое поколение Audi A8 дебютировало в 2017 году и оказалось сплошным разочарованием: флагманский ингольштадтский седан, несмотря на высокий уровень инженерной проработки, так и не смог догнать по продажам Mercedes-Benz S-класса и «семёрку» BMW ни на одном из ключевых рынков, а его революционный автопилот так и не заработал — покупатели зря переплатили за дорогостоящее оборудование.

В 2018 году в СМИ появились слухи о том, что к плановому рестайлингу A8 будет подготовлена роскошная версия Horch, и вот она, наконец, представлена. Увы, как стало ясно ещё на стадии шпионских снимков предсерийных прототипов (на их основе, кстати, наш художник Никита Чуйко довольно точно предсказал облик новинки), делать для версии Horch уникальный кузов по примеру Mercedes-Maybach S-класса, у которого по сравнению с исходной «эской» полностью перекроена задняя часть, в Audi не решились (возможно, просто не получили на это разрешение от вышестоящего руководства из концерна Volkswagen), да и корма с передком выглядят вполне стандартными.



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Помимо 130-миллиметровой прибавки к колёсной базе и длине, версию Horch от обычного Audi A8L можно отличить по осовремененному логотипу Horch на задних дверях и колёсных дисках уникального дизайна, да надписям Horch на передних крыльях и крышке багажника. В салоне, конечно, тоже есть несколько надписей Horch, но в целом, это обычный Audi A8L, разве что с чуть более изысканной отделкой и, кончено, с бόльшим запасом места для ног во втором ряду, в котором два индивидуальных кресла разделены высоким центральным тоннелем со встроенным баром и сенсорным экраном для управления микроклиматом. К спинкам передних кресел, разумеется, прикручены «телевизоры», чтобы не скучать в дороге.



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По габаритной длине (5450 мм) Audi A8L Horch уступает новому Mercedes-Maybach S-класса (5469 мм), но это мелочь, а вот отсутствие под капотом мотора W12 или хотя бы V8 — серьёзный имиджевый проигрыш, даже более существенный, чем нежелание серьёзно перекраивать кузова. Дело в том, что версия Horch, оказывается, разрабатывалась для китайского рынка, где потребности в больших и мощных моторах почти нет, и даже у Mercedes-Maybach S-класса здесь есть «бюджетная» версия с индексом 460, снабжённая 3,0-литровой бензиновой «турбошестёркой» мощностью 367 л.с. Вот и Audi A8L Horch дебютировал в Китае с мотором V6 3.0 TFSI мощностью 340 л.с. в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. На ураганную динамику рассчитывать не приходится, но зато уровень комфорта должен быть высоким.



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Будут ли у Audi A8L Horch другие моторы, пока неизвестно, равно как и то, будет ли лакшери-седан доступен за пределами Китая. Скорее всего, нет, потому что не такой Horch ждали в Европе. Китайские автолюбители вряд ли знают, кто такой Август Хорьх, а вот для европейских автолюбителей это имя Horch не пустой звук, а гениальный конструктор начала XX века, опережавший своё время и основавший фирмы Horch и, собственно, Audi. В 1932 году Audi и Horch вместе с Wanderer и DKW вошли в состав концерна Auto Union AG, символом которого стали дожившие до наших дней четыре кольца. Классические Хорьхи — не чета современному маркетинговому продукту со скромным бюджетом на разработку.



Нет сомнений, в Audi могли бы создать действительно сильного конкурента Mercedes-Maybach, и с новым кузовом, и с мощной силовой установкой (хоть бензиновой, хоть гибридной, хоть электрической), но такой Horch уже заступил бы на территорию Bentley, а в концерне Volkswagen очень не любят внутреннюю конкуренцию между марками и чётко соблюдают иерархию. Поэтому Bentley всегда будет дороже и роскошнее Audi, пусть даже в версии Horch, а Porsche всегда будет быстрее Audi. Вот она плата за унификацию и корпоративный порядок.

Рестайлинговая версия глобального Audi A8 дебютирует чуть позже, следите за обновлениями на нашем сайте.

